Голова Київської облради Стариченко заявив про входження в групу підтримки Зеленського і складання мандата, а очільник РПЛ Ляшко за це назвав його "повією"

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко написав заяву про складання повноважень голови та депутата облради, за що був розкритикований лідером РПЛ Олегом Ляшком, за списками якої його було обрано в обласну раду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стариченко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участі ніколи не буду. Адже в своєму житті не ганявся за посадами чи депутатськими мандатами. Водночас завжди прагнув сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки та працювати на благо Київщини, де народився, виріс і живу".

Стариченко продовжив: "Нещодавно в обласній раді було створено депутатську групу "За демократичні ініціативи Президента України Володимира Зеленського", до складу якої увійшов і я. Підтримую це рішення депутатів, оскільки переконаний, що воно ухвалено не заради задоволення політичних амбіцій, а сприятиме подальшій консолідації гілок влади в розбудові рідного краю. Проте, наголошую, що створення такої групи не означає мій особистий перехід чи депутатського корпусу до лав політичної партії "Слуга народу". Свого часу в області я був одним із керівників Радикальної партії Олега Ляшка. Завдяки команді наших однодумців ця політична сила отримала високі результати під час минулих місцевих виборів. Більше того, обласна організація Радикальної партії братиме участь і в нинішніх виборчих перегонах. Однак, особисто не маю наміру продовжувати політичну діяльність та не буду брати участі в місцевих виборах. Проте, залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю".

У свою чергу Олег Ляшко в фейсбуці написав: "Голова Київської обласної ради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця політична повія разом із іншими депутатами-запроданцями від РПЛ створили в облраді групу на "підтримку демократичних ініціатив президента Зеленського".

Ці повії так мріють утриматися в депутатських кріслах, що, зраджуючи партію, остаточно втратили совість і елементарну пристойність. Найогидніше, що президентська партія, як стерв‘ятники, підбирають всякий політичний хлам. Але для всіх нас це хороший політичний сигнал - "зелені" швидко закінчать погано. І так буде з кожним запроданцем!"

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