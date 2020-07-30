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Голова Київської облради Стариченко заявив про входження в групу підтримки Зеленського і складання мандата, а очільник РПЛ Ляшко за це назвав його "повією"

Голова Київської облради Стариченко заявив про входження в групу підтримки Зеленського і складання мандата, а очільник РПЛ Ляшко за це назвав його

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко написав заяву про складання повноважень голови та депутата облради, за що був розкритикований лідером РПЛ Олегом Ляшком, за списками якої його було обрано в обласну раду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стариченко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участі ніколи не буду. Адже в своєму житті не ганявся за посадами чи депутатськими мандатами. Водночас завжди прагнув сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки та працювати на благо Київщини, де народився, виріс і живу".

Стариченко продовжив: "Нещодавно в обласній раді було створено депутатську групу "За демократичні ініціативи Президента України Володимира Зеленського", до складу якої увійшов і я. Підтримую це рішення депутатів, оскільки переконаний, що воно ухвалено не заради задоволення політичних амбіцій, а сприятиме подальшій консолідації гілок влади в розбудові рідного краю. Проте, наголошую, що створення такої групи не означає мій особистий перехід чи депутатського корпусу до лав політичної партії "Слуга народу". Свого часу в області я був одним із керівників Радикальної партії Олега Ляшка. Завдяки команді наших однодумців ця політична сила отримала високі результати під час минулих місцевих виборів. Більше того, обласна організація Радикальної партії братиме участь і в нинішніх виборчих перегонах. Однак, особисто не маю наміру продовжувати політичну діяльність та не буду брати участі в місцевих виборах. Проте, залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю".

У свою чергу Олег Ляшко в фейсбуці написав: "Голова Київської обласної ради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця політична повія разом із іншими депутатами-запроданцями від РПЛ створили в облраді групу на "підтримку демократичних ініціатив президента Зеленського".

Ці повії так мріють утриматися в депутатських кріслах, що, зраджуючи партію, остаточно втратили совість і елементарну пристойність. Найогидніше, що президентська партія, як стерв‘ятники, підбирають всякий політичний хлам. Але для всіх нас це хороший політичний сигнал - "зелені" швидко закінчать погано. І так буде з кожним запроданцем!"

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Автор: 

Київська область (4089) Ляшко Олег (1019) облрада (283)


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Топ коментарі
+6
Неа не проститутка, а проЗЕститутка. Не нужно оскорблять рабочий клас.
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30.07.2020 20:25 Відповісти
+3
Ляшко добре розбирається у політичній проституції, можна сказати що він є в ній експертом всеукраїнського масштабу.
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30.07.2020 20:31 Відповісти
+3
Верим-верим стариченко, просто кушать не можем, как верим! Самое смешное здесь- это "демократические инициативы" шмаркли!!!!! Это даже не курам насмех, это просто рак мозга! Какие инициативы, какая демократия? Я просто не понимаю, каким конченным дебилом надо быть, чтобы нести такую околесицу про инициативы и "заботу" о Киеве со стороны зельца! Человек уже сегодня просто умер для политики навсегда, поддержав тупого наркомана и предателя Украины осла. Скажите, кто его к себе в партию или коалицию и т.п. теперь возьмет, после сотрудничества с зеленым уродом? Даже в блок зажоповцев не возьмут от отвращения к зеленой отрыжке.
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30.07.2020 23:32 Відповісти
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Неа не проститутка, а проЗЕститутка. Не нужно оскорблять рабочий клас.
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30.07.2020 20:25 Відповісти
По суті Ляшко досить аргументовано написав про Стариченко.
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30.07.2020 20:26 Відповісти
Верим-верим стариченко, просто кушать не можем, как верим! Самое смешное здесь- это "демократические инициативы" шмаркли!!!!! Это даже не курам насмех, это просто рак мозга! Какие инициативы, какая демократия? Я просто не понимаю, каким конченным дебилом надо быть, чтобы нести такую околесицу про инициативы и "заботу" о Киеве со стороны зельца! Человек уже сегодня просто умер для политики навсегда, поддержав тупого наркомана и предателя Украины осла. Скажите, кто его к себе в партию или коалицию и т.п. теперь возьмет, после сотрудничества с зеленым уродом? Даже в блок зажоповцев не возьмут от отвращения к зеленой отрыжке.
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30.07.2020 23:32 Відповісти
В зажоповцы ,как раз таки возьмут .Кива тому подтверждение
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31.07.2020 00:46 Відповісти
проституты бранятся, только тешатся )
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30.07.2020 20:29 Відповісти
а потом чешутся)))
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30.07.2020 20:30 Відповісти
) до спину друг противному дружке в кровь
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30.07.2020 20:37 Відповісти
Блазні не гребують брудними технологіями, люди не витримують постійного спостереження, булінгу і цькування. Це критична посада, згадайте Смолія
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30.07.2020 20:30 Відповісти
Ляшко добре розбирається у політичній проституції, можна сказати що він є в ній експертом всеукраїнського масштабу.
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30.07.2020 20:31 Відповісти
питарас боря и вывел ляшка на верхушку власти, после того, как это стало известно, тимошенко турнула ляшка
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30.07.2020 20:35 Відповісти
Голубец и проститутка-неразрешимый конфликт))
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30.07.2020 20:35 Відповісти
Толи дело ляшко, пришел в политику целкой, и ушел ..целкой.
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30.07.2020 20:41 Відповісти
проститутки, проституты, питарасы- очень близкая и понятная ляшко тема
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30.07.2020 21:05 Відповісти
У "партії" (скоріше зграї) політичної повії Ляшка і не може бути нікого іншого, окрім політичних повій.
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30.07.2020 21:15 Відповісти
Проститут назвал проститута проституткой...
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30.07.2020 21:22 Відповісти
Больше писать не о чем? Кого интересует эта шЛяжко? Оно уже никто, даже не депутат! Цензор уже пиарится на заднеприводном!
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30.07.2020 21:37 Відповісти
Дірявий фрік роззявив свій поганий писок...
Невже хтось сподівався почути щось розумне?
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30.07.2020 22:17 Відповісти
Олежка фсё, сбитый лётчик... А теперь ещё и санитарный врач Ляшко ему конкурент!
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30.07.2020 22:50 Відповісти
ОЛЕГ ЛЯЖКО! А НЕ ТЫ ЛИ ПРЕДАЛ КОГДА ТО ЮЛЮ??* ВОПРОС- ТАК КТО ПРОСТИТУТКА??? В ЗЕРКАЛО ПОСМОТРИ!!!!!!
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31.07.2020 00:33 Відповісти
лицо укрполитикума...
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31.07.2020 00:33 Відповісти
Махно як був анархістом-синдикалістом так і помер, отримавші 12 поранень, а наші , як один комуніст нардеп умудрився за каденцію змінити 12 разів фракцій і партій. Треба забирати мандат бо виборці голосують за ту політ силу, яку представляє кандидат на момент виборів. А коли він перебігає кудись в інші партії, це називається обман і кидок виборців , або просто фарисейство.
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31.07.2020 06:35 Відповісти
группа "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского"

Де можна подивитися демократичні ініціативи БлаЗЕня?
Источник: https://censor.net/n3211101
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31.07.2020 08:37 Відповісти
 
 