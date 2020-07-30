Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розглянути питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.
Відповідний указ президент підписав 30 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Як наголошується в документі, таку пропозицію зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх віруючих, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального і багатоконфесійного.
Згідно з указом, уряд має вивчити це питання і розробити пропозиції щодо взаємодії із Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.
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у нас вообще-то религия отделена от государства, и то, что исторически народ не работает в христианские праздники - не значит что нужно специально нарушать конституцию и уравнивать туда все что можно и кого вдруг вспомнят.
создать Вавилон...
Від середини червня Міністерство охорони здоров'я України публікує "зелений" та "червоний" списки країн щодо ситуації з COVID-19 та умови в'їзду з цих країн до України. Лише днями у ньому помітили серйозні помилки.
В документі "країнами" чи навіть "державами" названо ті території, які не мають такого визнання. Приміром, у списку МОЗУ 214 країн, при тому, що офіційно членами ООН є 193. І не лише це. Виглядає так, що цей перелік країн взяли просто з мережі, переклали через гугл перекладач, не перевіряли і зовсім не узгоджували з МЗС. Серед країн у списку МОЗУ є Турки і Кайкос (насправді це британські острови Теркс і Кайкос у Карибському басейні), країна Йти (насправді ж африканська держава Того), Кариби Нідерланди (це так переклали Caribbean Netherlands) і ще багато інших дивних назв. Більш детальний розбір у цьому матеріалі:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/
Що це означає? Що міністерство почало втрачати професійні кадри, які прийшли туди не через "співбесіди з міністром", а через прозорі та чесні конкурси для служіння українському народу. Це люди, на яких трималася діяльність інституції, і які щоденно і професійно виконували свою роботу. Люди, які не прийшли працювати в ручному режимі.
Наприклад, за цей час з МОЗУ зник директорат стратегічного планування та євроінтеграції, який займався роботою з міжнародними партнерами і донорами.
Провал закупівель ліків, атаки керівництвом МОЗУ незалежних інституцій як ДП Медичні закупівлі України та НСЗУ Національна служба здоров'я України, постійне звинувачення на брифінгах всіх навколо у своїх помилках та їхнє героїчне "виправлення" - це адженда міністерства у сьогоднішні дні.
І це лише те, що лежить на поверхні. Дуже багато подібних речей не виходять за стіни міністерства, утім, безпосередньо мають серйозні наслідки для здоров'я та життя українців і національної безпеки країни загалом.
Уявіть як МОЗ України справиться, наприклад, з закупівлею вакцин проти COVID-19, якщо у ньому навіть не спроможні просто скласти правильний список країн. Уже зараз зрозуміло, що справляться вони погано, а звинуватять всіх навколо.
Уляна Супрун
проблема в том, что когда этот уродец уйдет, то отменить эти все празднички чужие абсолютному большинству украинскому народа будет ОЧЕНЬ не просто...
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tZE inform
@tZEinform
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Интересно, после всего что Вова сегодня наговорил и натворил, кто то догадался вызвать к нему психиатра? Или кроме заключенной под домашний арест Ленки, некому ?
Маємо обов'язкові загальнодержавні - День незалежності, День Конституції, День Війська. А інші - за вибором (Новий рік, Різдво, 1 травня, 9 травня, Великдень, Трійця, ще раз Різдво, тощо). Дайте людині самій обрати, що вона буде святкувати. Великдень, Песах, Рамадан чи власний день народження. А може схоче додати ці дні до відпустки.
Головне - завчасно попередити роботодавця (якщо таке перенесення свят можливе за умовами технологічного процесу або режимом несення служби).
специалист с опытом работы не мене 10 лет, возрастом до 35, владение иностранным языком, водительские категории В,С желательно Е, режим работы круглосуточно и без выходных...оклад 1000грн, в случае нарушения штраф 2000 грн...
в прошлом месяце принес 4700 грн...((( а за позапрошлый долбонули 2 штуки штрафа...клиентка хотела развести на бабки, типа я ей ей "развалил полстены"..и сейчас прийдут пацаны и ты напишешь расписку...закрыла дверь начала травить собакой...я взял и ударил молотком по голове собаку и сказал если на счет 3 дверь не будет открыта ломаю молотком череп...она открыла, а затем пришел ее муж со жлобой и накатали заяву мусорам, что сломал ей межкомнатные двери (которых не было)...и компания якобы возместила ущерб за мой счет...на самом деле работодатель положил бабки в карман себе
Цеееееееее...
Цеееееееееее...
Це все Порх!!!
От!
В ответ нашим сулят дисциплинарные меры за защиту Украины, поки президент жере ожину. В Киеве поджигают дома и находят трупы волонтеров. Ожина. В Верховной Раде одни черти - уверен, ягоды и это поправят.
Шмыгаль обещал рабочие места, но не смог? Мало ежевики ел, сразу видно. Энергорынок ******* всухую, чтобы Коломойский нагрел руки? Жри ежевику и не отвлекайся. ВВП в жопе? Ну так его ежевикой надо обмазать, сразу станет лучше. Не вырастет, но пахнуть будет прикольно, президенту понравится.
В любой непонятной ситуации просто жри ежевику. Она спасет тебя от безработицы. Еще сорок миллионов человек не выручит, но тебе-то норм. Что не съешь, то в баночку складывай - вечером захочется. И шапочку, шапочку обязательно. Чтобы голова от сквозняка не свистела.
Я уже боюсь представить Зеленского на молокозаводе или в крафтовой пивоварне. Он же и туда президента Швейцарии потащит. Как некоторые ленивые детки, чтобы не делать домашнее задание, приводили к себе вагон друзей и «готовились», на самом деле играя в Doom. Потом двойки получали.
Только тут ребенку 42 года, а ***** в панорамный снимок не помещается. Зеленский как президент уже годовасик, но все еще тугосеря. Зато хорошо кушает и читает стишок с табуретки. Дайте ему 100 дней. И пончик.
****, ну ты же не в Габоне вырос, откуда такая привязанность к еде? Тебе что, в детстве жрать не давали? Или всю работу выполнил на пять лет вперед, чтобы гастрономический тур устраивать? Почему ты страдаешь фудблогерством, пока в стране все валится, мсье «десятый отпуск в минуту»?
Если бы я хотел видеть президента с отличным кулинарным мировоззрением, голосовал бы за Гордона Рамзи. И на кухне у него всегда авторитарный порядок. Он еще и шутит неплохо, в отличие от Зеленского. Вот сравните две шутки.
«В этом салате так много масла (too much oil), что скоро туда зайдет американская армия». «Эрдоган - усатый таракан». В первом случае шутит какой-то шеф-повар с отличным микроменеджментом по жизни. Во втором - наша Дуся всралась, профессиональный комик. Какая страна, такие и шуточки. Да и президенты тоже.
Гордон не лезет туда, где будет инородным телом. Он отлично готовит, всегда самосовершенствуется и является ярким примером self-made man. Повару норм, его дело - супчик. А страной пусть рулят профессионалы, чтобы Гордон мог дальше раскручивать свой ресторан. Все на своих местах. Но он бы нам подошел куда лучше.
Вот какого ***, спрашивается. Я уже начинаю бояться, что Крым мы потеряем за банку ежевики. Президент любит ее куда больше, чем какие-то скучные обязы перед страной. Ням-ням, сладкий привкус легитимизированной аннексии. Где ж моя салфеточка.
Приятного аппетита. Это вы такие злые, потому что ежевику с утра не кушали.
Видно у нас скоро і всі суботи будуть основним вихідним українським святом. Адже для кожного віруючого єврея субота - це священний день, свято Шаббат, коли працювати категорично забороняється. У Торі сказано «... Хто, коли зачне суботу, той конче буде забитий ...».
Наступним президентом виберемо вже мусульманіна і у нас буде ще й безліч мусульманських свят.
Розумію, що для тебе, це всього лише набір літер....
В школе точно освободили от арифметики по здоровью.
____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правят, грабят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Гепа....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕбила - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Совсем скоро святого Иштвана нужно будет восхвалять - так что включайте турборежим, вдруг не успеют принять закон.
Все проблемы за год решены, осталось только праздновать