Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео
Державний департамент США зараз шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України, яку до минулої осені обіймав Курт Волкер.
Про це в четвер повідомив державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у Сенаті США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Важливо мати затвердженого посла на цій посаді", - заявив Помпео у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана про плани призначення спецпредставника США з українського питання.
При цьому глава Держдепу додав, що в адміністрації досі вважають "справжньою втратою" те, що посол Волкер пішов із посади.
"Робота, яку він (Курт Волкер) робив, була важливою для спільних зусиль Державного департаменту у регіоні, і ми сподіваємося призначити на цю посаду правильну кандидатуру, щоб ми могли докласти максимум зусиль для допомоги українському народу підтримувати демократію", - підкреслив Помпео.
Водночас держсекретар США висловив тверду позицію, що адміністрація у Вашингтоні "підтримує збільшення летальної допомоги" для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тут ещё один дружбан «валодзи» решил на граблях станцевать..
Ну, ну...