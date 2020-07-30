Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео

Державний департамент США зараз шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України, яку до минулої осені обіймав Курт Волкер.

Про це в четвер повідомив державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у Сенаті США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо мати затвердженого посла на цій посаді", - заявив Помпео у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана про плани призначення спецпредставника США з українського питання.

При цьому глава Держдепу додав, що в адміністрації досі вважають "справжньою втратою" те, що посол Волкер пішов із посади.

"Робота, яку він (Курт Волкер) робив, була важливою для спільних зусиль Державного департаменту у регіоні, і ми сподіваємося призначити на цю посаду правильну кандидатуру, щоб ми могли докласти максимум зусиль для допомоги українському народу підтримувати демократію", - підкреслив Помпео.

Водночас держсекретар США висловив тверду позицію, що адміністрація у Вашингтоні "підтримує збільшення летальної допомоги" для України.

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