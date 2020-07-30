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Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео

Держдеп США замість Волкера шукає

Державний департамент США зараз шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України, яку до минулої осені обіймав Курт Волкер.

Про це в четвер повідомив державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у Сенаті США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо мати затвердженого посла на цій посаді", - заявив Помпео у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана про плани призначення спецпредставника США з українського питання.

При цьому глава Держдепу додав, що в адміністрації досі вважають "справжньою втратою" те, що посол Волкер пішов із посади.

"Робота, яку він (Курт Волкер) робив, була важливою для спільних зусиль Державного департаменту у регіоні, і ми сподіваємося призначити на цю посаду правильну кандидатуру, щоб ми могли докласти максимум зусиль для допомоги українському народу підтримувати демократію", - підкреслив Помпео.

Водночас держсекретар США висловив тверду позицію, що адміністрація у Вашингтоні "підтримує збільшення летальної допомоги" для України.

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Автор: 

Держдепартамент США (1650) Волкер Курт (610) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+14
Волкер хороший друг України. Як і Байден і покійний Маккейн
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30.07.2020 21:05 Відповісти
+8
Найти кого-то уровня нашей сегодняшней власти - задача непростая. Нормальный человек общения с этой кодлой не выдержит.
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30.07.2020 21:02 Відповісти
+4
Ну, да... ну, да... один мутрый нарОт вместо пороха уже нашёл себе и остальным на голову зЭзыдёныша ватно-кремлевского...
а тут ещё один дружбан «валодзи» решил на граблях станцевать..
Ну, ну...
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30.07.2020 20:53 Відповісти
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Ну, да... ну, да... один мутрый нарОт вместо пороха уже нашёл себе и остальным на голову зЭзыдёныша ватно-кремлевского...
а тут ещё один дружбан «валодзи» решил на граблях станцевать..
Ну, ну...
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30.07.2020 20:53 Відповісти
А что смотрящего по Украине нет что ли?
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30.07.2020 20:54 Відповісти
перемирщика, да...
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30.07.2020 20:57 Відповісти
Найти кого-то уровня нашей сегодняшней власти - задача непростая. Нормальный человек общения с этой кодлой не выдержит.
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30.07.2020 21:02 Відповісти
Назначьте Болтона.
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30.07.2020 21:04 Відповісти
Нет.
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30.07.2020 23:59 Відповісти
...он - болтун
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31.07.2020 03:58 Відповісти
Волкер хороший друг України. Як і Байден і покійний Маккейн
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30.07.2020 21:05 Відповісти
Всех этих новых эффективных подлиз Трампа выметут вместе с главным царьком.
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30.07.2020 21:14 Відповісти
Волкер .
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30.07.2020 21:16 Відповісти
Может я подойду?
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30.07.2020 21:40 Відповісти
Нас и Волкер устраивал.
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30.07.2020 21:40 Відповісти
він сам пішов - зелю не витримав.
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30.07.2020 21:51 Відповісти
Волкер не устраивал Кремль , категорически. А Трамп , как всегда , сделал Вовочке Пу приятное.
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30.07.2020 22:13 Відповісти
имя его Пол Лазоренко
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31.07.2020 03:57 Відповісти
Волкер не сдавал Украину, значит не подходит. Я так понимаю?
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31.07.2020 08:43 Відповісти
 
 