На виборах мера Києва місто поділять на 10 округів, - роз'яснення ЦВК
Єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови на виборах 25 жовтня ділиться на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у столиці.
Відповідне роз'яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 на місцях з районним поділом з кількістю виборців 2 мільйони і більше осіб ЦВК затвердила на засіданні 30 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комісії.
"Оскільки в законодавстві були протиріччя щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України ухвалила вищезгадане роз'яснення", - сказано в повідомленні.
Зокрема, в документі зазначено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови ділиться на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про створення таких виборчих округів не приймається.
У ЦВК розповіли, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією в порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.
Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
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