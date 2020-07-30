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Новини
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На виборах мера Києва місто поділять на 10 округів, - роз'яснення ЦВК

На виборах мера Києва місто поділять на 10 округів, - роз'яснення ЦВК

Єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови на виборах 25 жовтня ділиться на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у столиці.

Відповідне роз'яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 на місцях з районним поділом з кількістю виборців 2 мільйони і більше осіб ЦВК затвердила на засіданні 30 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комісії.

"Оскільки в законодавстві були протиріччя щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України ухвалила вищезгадане роз'яснення", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в документі зазначено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови ділиться на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про створення таких виборчих округів не приймається.

У ЦВК розповіли, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією в порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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Автор: 

Київ (19662) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+13
Тішить те, що Верещучка програє.
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30.07.2020 21:17 Відповісти
+11
Як зебіли не будуть викручуватися, але киянам вони не потрібні.
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30.07.2020 21:19 Відповісти
+10
Не буде в Києві мера від слуг народу.
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30.07.2020 21:30 Відповісти
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Тішить те, що Верещучка програє.
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30.07.2020 21:17 Відповісти
Як зебіли не будуть викручуватися, але киянам вони не потрібні.
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30.07.2020 21:19 Відповісти
Я задоволений тим, що по прогнозам слуга наріда в Київі пролітає.
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30.07.2020 21:21 Відповісти
Особисто я і мої багаточисельні родичі в Києві голосуємо за рейтингового кандидата, який протистоятиме зебілам. Таким кандидатом поки є Кличко.
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30.07.2020 21:31 Відповісти
Будьте обережні - зебіли протягують Пальчєвського (ПОбєда ПАльчєвського = ПОПА) як типу "незалежного" від них кандидата.
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31.07.2020 08:14 Відповісти
у трампа теж почало пригорати))
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможном переносе президентских выборов в стране с 3 ноября текущего года, хотя, согласно конституции, такими полномочиями обладает Конгресс, а не президент.
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30.07.2020 21:27 Відповісти
богиня Рава Русской не для выборов понадобится а для вновь отобранной у педалика должности главы КГГА. вот она то и будет рулить бюджетом а Витале останется ленточки перерезать....
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30.07.2020 21:48 Відповісти
Ну, Леня-Космос два раза выбирался...
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30.07.2020 23:15 Відповісти
Не тужтесь ЗЕКкоманда Кличко в Киеве выиграет с огромным отрывом от вашей медведчуковской подстилки приСЛуги Урода...
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30.07.2020 21:24 Відповісти
Та нехай виграє, і скоро за метр перед твоїм будинком побудують "висотку" чи торговий центр. З вини зебільної влади, само-собою.
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30.07.2020 21:26 Відповісти
Не буде в Києві мера від слуг народу.
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30.07.2020 21:30 Відповісти
А ти їх самальотами разбамбі!

На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК - Цензор.НЕТ 4602
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30.07.2020 21:30 Відповісти
та зебіли ж і побудують
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31.07.2020 08:15 Відповісти
ЕС по опросам побеждает в Киеве, их кандидат в мэры сотрёт зебилов
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30.07.2020 21:25 Відповісти
Кличко то виграє в одні ворота, а от в Київраді не все так буде однозначно.
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30.07.2020 21:31 Відповісти
Але більшість зебіли вже не візьмуть.
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30.07.2020 21:33 Відповісти
Не візьмуть, візьмуть десь чверть сукупно з мажоритарщиками. Але далі знову може початися гра в поділ на мера та голову КМДА з подальшою купівлею частини депутатів для формування більшості.
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30.07.2020 21:37 Відповісти
Можливо, але це призведе до дестабілізації Київради на деякий час. Більшості у них не буде.
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30.07.2020 21:41 Відповісти
На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК - Цензор.НЕТ 3008
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30.07.2020 21:35 Відповісти


Сашко, а хто там сосною буде? Я так розумію, та яка поменше, худіше, з рушником і у .... халатику?
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30.07.2020 22:00 Відповісти
какаяразница
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30.07.2020 22:04 Відповісти
Хоть 110... Мы своего плужка вИтальку ни на какую зелёную овощ не променяем..
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30.07.2020 23:21 Відповісти
Киев не будет ЗЕленым.
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31.07.2020 10:24 Відповісти
 
 