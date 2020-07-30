У монастирі УГКЦ на Львівщині спалах коронавірусу - обитель закрили на карантин

Святоуспенську Унівську лавру УГКЦ на Львівщині закрили на карантин через виявлення випадків коронавірусу серед монахів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці лаври в Фейсбуці.

"Святоуспенська Унівська лавра через виявлення ПЛР тестом випадків захворювання Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб.

З цього приводу до відкликання всі публічні богослужіння буде скасовано. Просимо ваших молитов за одужання братії", - сказано в повідомленні.

У повідомленнях не вказується, скільки саме ченців лаври захворіли на коронавірус.

"Всі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і доглядом лікарів, яким висловлюємо подяку!" - написав синкел у справах монашества у Львівській архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко.

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