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Новини Коронавірус і карантин
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У монастирі УГКЦ на Львівщині спалах коронавірусу - обитель закрили на карантин

У монастирі УГКЦ на Львівщині спалах коронавірусу - обитель закрили на карантин

Святоуспенську Унівську лавру УГКЦ на Львівщині закрили на карантин через виявлення випадків коронавірусу серед монахів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці лаври в Фейсбуці.

"Святоуспенська Унівська лавра через виявлення ПЛР тестом випадків захворювання Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб.

З цього приводу до відкликання всі публічні богослужіння буде скасовано. Просимо ваших молитов за одужання братії", - сказано в повідомленні.

У повідомленнях не вказується, скільки саме ченців лаври захворіли на коронавірус.

"Всі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і доглядом лікарів, яким висловлюємо подяку!" - написав синкел у справах монашества у Львівській архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свято-Феодосіїський монастир у центрі Києва закрили на карантин через COVID-19

Автор: 

карантин (18172) монастир (42) УГКЦ (109) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да их все надо закрыть,эти набожные бабки разносят вирус из церкви как чумные крысы.
Только власть трусливая в толерантность играет.
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30.07.2020 21:40 Відповісти
Не может быть - обычно вирус поражает только монахов МП, а тут такое... Это явная провокация этих, как их? московитов и разных ватников - вот!
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30.07.2020 21:56 Відповісти
Швидкого одужання ченцям. Бережи вас Господь.
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30.07.2020 22:15 Відповісти
Не береже.
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30.07.2020 22:33 Відповісти
Папа Римский им в помощь.
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30.07.2020 23:11 Відповісти
Люблю там бувати. Правда давно вже не їздив.
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30.07.2020 22:36 Відповісти
Долобизались!
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31.07.2020 07:55 Відповісти
 
 