За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів
З 2014 року уряд США виділяє для потреб Збройних Сил України матеріальні засоби, озброєння і військову техніку. Загальна сума переданої допомоги Україні становить близько 543 млн доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Як повідомили в Управлінні військового співробітництва та верифікації Збройних Сил України, впродовж бойових дій на Донбасі американці передали Україні засоби зв'язку і кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ і контрбатарейну РЛС, мобільні системи освітлення, інженерне обладнання і для розмінування.
Також як військово-технічну допомогу США передали Україні автомобілі типу HMMWV, кораблі типу Island, навігаційне обладнання, запасні частини, протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" і боєприпаси до них.
Крім того, в ЗСУ створена система отримання та використання консультативно-дорадчої допомоги з боку іноземних радників на різних рівнях.
У другому півріччі 2020 року заплановано отримання ЗСУ від уряду США запчастин до озброєння і військової техніки, медичного майна, засобів зв'язку і РЕБ.
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Хоч в основі мови і лежить певна система мислення але з пустою головою це не має ні якого значення.
Сколько воруют в Израиле?
Как отвечает Израиль на убийство ОДНОГО солдата?
А у нас?..
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От того боевого чихуахуеныша ЗЕ, тужащегося в спортзале, ничего не осталось. Перед нами какой-то помятый хомяк с плохой родословной.
мацкали каждый год по лярду на Лугандон тратят
как-то все не так..
Комісія звертає увагу на те, що оцінки за обома методиками є орієнтовними, оскільки для розрахунків взято мінімально відомі підтверджені дані числа вивезених зарядів, а також мінімальна вага розщеплюваних матеріалів, які використовувались у тактичних ядерних зарядах. Відповідно, необхідно провести більше детальне вивчення цього питання для з'ясування справжніх обсягів вивезених тактичних ядерних зарядів і розщеплюваних матеріалів, які входили до їхнього складу, що дозволить надати їм об'єктивну оцінку.
Щодо стратегічних ядерних зарядів
Отже, як зазначено вище на території України було розташовано 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 Стілет (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 Скальпель (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а СС-24 - по 10 (460): разом 1240 ядерних боєголовок, а всього ж на озброєнні перебувало щонайменше 1 272 одиниці стратегічних ядерних зарядів, які Україна передала до РФ
Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшему страной с 1981-го по 1995 годы.
"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании?.. А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.
По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
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