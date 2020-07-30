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За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів

За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів

З 2014 року уряд США виділяє для потреб Збройних Сил України матеріальні засоби, озброєння і військову техніку. Загальна сума переданої допомоги Україні становить близько 543 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як повідомили в Управлінні військового співробітництва та верифікації Збройних Сил України, впродовж бойових дій на Донбасі американці передали Україні засоби зв'язку і кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ і контрбатарейну РЛС, мобільні системи освітлення, інженерне обладнання і для розмінування.

За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів 01

Також як військово-технічну допомогу США передали Україні автомобілі типу HMMWV, кораблі типу Island, навігаційне обладнання, запасні частини, протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" і боєприпаси до них.

Крім того, в ЗСУ створена система отримання та використання консультативно-дорадчої допомоги з боку іноземних радників на різних рівнях.

Читайте також: США підготували до відправки в Україну ракети для протитанкових комплексів Javelin. ФОТО

У другому півріччі 2020 року заплановано отримання ЗСУ від уряду США запчастин до озброєння і військової техніки, медичного майна, засобів зв'язку і РЕБ.

Автор: 

армія (3779) США (23404)


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Топ коментарі
+8
Цензор, вы что статью в кремле украли? Что ето за *В ДОНБАСЕ*? Где ето страна такая?
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30.07.2020 22:05 Відповісти
+8
Кляті порохоботи! Чому ви найвеличнішого лідера ********** так загнали?

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjE2NDE4MDcyNTg1MjEy&av=100013457791307
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 9281
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30.07.2020 22:24 Відповісти
+4
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 2042
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30.07.2020 22:17 Відповісти
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Трамп скатина, друг путина 143%!11
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30.07.2020 22:02 Відповісти
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 8884
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30.07.2020 22:30 Відповісти
Цензор, вы что статью в кремле украли? Что ето за *В ДОНБАСЕ*? Где ето страна такая?
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30.07.2020 22:05 Відповісти
просто потрібно переходити на українську мову спілкування, бо російською нас обдурюють.
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30.07.2020 22:15 Відповісти
Мадам, коли у голові порожньо ні яка мова не допоможе.

Хоч в основі мови і лежить певна система мислення але з пустою головою це не має ні якого значення.
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31.07.2020 02:32 Відповісти
Оригінальна назва в першоджерелі українською мовою написана вірно. В україномовній версії Цензора - теж (дивно що так оперативно)...
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30.07.2020 22:30 Відповісти
Правильно писать "в бассейне" или "на бассейне"?
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30.07.2020 23:05 Відповісти
Лет 5ть назад была инфа что за 30лет как у Украины нету ядерного оружия, США и союзники секономили минимум 1.5МЛРД ДОЛЛАРОВ!!!
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30.07.2020 22:06 Відповісти
Якщо навіть так, то США віддають, а "союзники" - ні
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30.07.2020 22:25 Відповісти
или полтора триллиона?! не помню уже, забыл...
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30.07.2020 22:37 Відповісти
" Джавеліни " вражають уявлення . Недавно бачив фільм на пятому телеканалі про ці ракети . Думаю , що кацапським танкам в Україні нема чого робити .
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30.07.2020 22:10 Відповісти
Зачем им привлекать танки, имея калибры?
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31.07.2020 00:19 Відповісти
Чомусь ще ні один Джавелін не був на передовій
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31.07.2020 00:59 Відповісти
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 5782
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30.07.2020 22:11 Відповісти
Представьте себя на месте того, кто принимает решение о выделении средств.
Сколько воруют в Израиле?
Как отвечает Израиль на убийство ОДНОГО солдата?

А у нас?..
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30.07.2020 22:15 Відповісти
Хм. Я думал больше. А тут такая маленькая цифра. Вроде же каждый год по 250 лямов выделяют??? Или врут?
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30.07.2020 22:14 Відповісти
наверное это разные программы помощи, то деньгами а это чисто техникой на 543млн
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30.07.2020 22:20 Відповісти
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 2042
показати весь коментар
30.07.2020 22:17 Відповісти
Кляті порохоботи! Чому ви найвеличнішого лідера ********** так загнали?

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjE2NDE4MDcyNTg1MjEy&av=100013457791307
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 9281
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30.07.2020 22:24 Відповісти
Тада.
От того боевого чихуахуеныша ЗЕ, тужащегося в спортзале, ничего не осталось. Перед нами какой-то помятый хомяк с плохой родословной.
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30.07.2020 22:27 Відповісти
Подменили дурака на 4 (четыре) кулака...
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30.07.2020 22:29 Відповісти
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 3245
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30.07.2020 22:34 Відповісти
В Донбассе.
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30.07.2020 22:28 Відповісти
ну, страна такая по мнению редколлегии... Вдамбас... вот, в нем всё... не на территории, а прям в ней... как вова зеленский себе в лицо шаурму запихивает, так в территории...
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30.07.2020 22:32 Відповісти
Якщо було б 543 млрд.$ наші люди були б уже в кремлі, а росія була б під Україною.
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30.07.2020 22:33 Відповісти
а нах она нам всpалась? росия
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30.07.2020 22:44 Відповісти
543:6 лет =90.5миллиона в год на Украину
мацкали каждый год по лярду на Лугандон тратят
как-то все не так..
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30.07.2020 22:56 Відповісти
Можна також зробити оцінку цього переданого ядерного потенціалу через порівняння із витратами США на створення ядерних зарядів. Згідно дослідження Brookings Institution, оприлюдненого в 1995 році, США витратили безпосередньо на виготовлення 72 000 ядерних зарядів 375 мільярдів доларів. Таким чином, усереднена вартість одного ядерного заряду становить 5,2 мільйони доларів США. Більше половини цих витрат враховано за цінами до 1973 року, коли і було виготовлене основне число ядерних зарядів, а інша частина за цінами до 1995 року, отже справедливо буде застосувати до цієї ціни коефіцієнт 5 для того, щоби привести цю ціну до купівельної спроможності долара США в середині 90-х років 20- го сторіччя. При такій оцінці одержуємо вартість 2 833 тактичних ядерних зарядів на рівні 73,7 мільярди доларів США.
Комісія звертає увагу на те, що оцінки за обома методиками є орієнтовними, оскільки для розрахунків взято мінімально відомі підтверджені дані числа вивезених зарядів, а також мінімальна вага розщеплюваних матеріалів, які використовувались у тактичних ядерних зарядах. Відповідно, необхідно провести більше детальне вивчення цього питання для з'ясування справжніх обсягів вивезених тактичних ядерних зарядів і розщеплюваних матеріалів, які входили до їхнього складу, що дозволить надати їм об'єктивну оцінку.
Щодо стратегічних ядерних зарядів
Отже, як зазначено вище на території України було розташовано 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 Стілет (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 Скальпель (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а СС-24 - по 10 (460): разом 1240 ядерних боєголовок, а всього ж на озброєнні перебувало щонайменше 1 272 одиниці стратегічних ядерних зарядів, які Україна передала до РФ
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31.07.2020 00:11 Відповісти
"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что, вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как в сказке о золотой рыбке... Ну рыбка где-то быстро исчезла", - признался Кучма.

Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшему страной с 1981-го по 1995 годы.

"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании?.. А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.

По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/kuchma-vspomnil-preduprezhdenie-mitterana-po-povodu-podpisantov-budapeshtskogo-memoranduma-molodoy-chelovek-oni-vas-obmanut-207526.html
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31.07.2020 00:29 Відповісти
Пашли нах. со своими подачками. Даже нищим странам в разы больше дают помощи. Верните нам наши ядерные боеголовки. Потому что без ЯО вся ваша демократия и мировой порядок то вонючий ПШИК.
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30.07.2020 23:23 Відповісти
Нищим и дают больше потому что они нищие. А у нас мильярдеров больше всего в Восточной Европе.
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31.07.2020 00:21 Відповісти
ага... те, кто громче всех кричит, что воруют и коррупция - возглавляют эту коррупцию и крышуют её
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31.07.2020 00:22 Відповісти
Почитаешь сколько дают помощи всяким диким папусам типа афганских властей то диву даешься. А тут полмиллиарда за 6 лет, это при том что мы держим удар из себя и за дядю Сема и за тетю Меркель. Стыдно господа из Госдепа, стыдно, особенно с учетом сколько ядерного оружия добровольно отдала Украина.
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30.07.2020 23:47 Відповісти
Мало.
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31.07.2020 03:11 Відповісти
...видать заинтересованы! В таком случае, кому выгодно Арсеналы взрывать? Ась?
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31.07.2020 03:46 Відповісти
Какой то помойкой фабрик трогай стал цензор. В год оказали помощи на менее 100 млн. ГАРАНТ,СОЮЗНИК,СУПЕРДЕРЖАВА. Ну ,например,узбекам,в 2014 году(БЕЗВОЗМЕЗДНО) дали более триста боевых машин пехоты. Зачем не знаю,может конфликт какой предвидится,но эту ВОНЮЧУЮ подачку Украине они перекрыли сразу в 2014 г. Если учесть что фактически на большую часть "подачки" было заказано американское оружие то это скорее всего можно расценить как поддержку американских военных корпораций. При бюджетах военных в 700млрд$ помощь на МЕНЕЕ 100млн.,( 0,01%) это поступок"союзника" и "гаранта",однозначно! У Украины нет союзников,так как у нее нет своих интересов. За тридцать лет не появилось элиты( ни своей ни чужой) не сформирована ЦЕЛЬ существования государства Украина( цель куда то идти это бред идиотов,так этот бред ещё и в Конституцию занесли),уничтожен социальный договор и не предложено в замен НИЧЕГО. И война. Без элиты,без спецслужб( без которых невозможно защищать свои интересы. Я представляю полупьяное,пузатое существо с корочкой,пришедшее "вышибать" дань у бизнеса, на защите интересов Украины. Ха,ха),без целей существования( ибо то что написано в Конституции ПОПИРАЕТЬСЯ ежедневно) НИКТО не будет считаться с таким "государством"(уделами баронов и урок). А подачки даются несчастным и то не всегда. Ну как нам( Франция и Великобритания до сих пор не дают)
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31.07.2020 07:43 Відповісти
какая это допомога,когда мы покупаем у них оружие,обмундирование а они это называют помощью,бред сивой кобылы,никто ни чего за просто так не делает.
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31.07.2020 08:35 Відповісти
250 млн кожен рік і в сумі 543?
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31.07.2020 10:30 Відповісти
прочитав коментарии некоторых долбо@бов сделал вывод, я бы вам вообще нихера не дал
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31.07.2020 12:17 Відповісти
 
 