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Новини
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В ОП обговорили створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера в Карпатах

В ОП обговорили створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера в Карпатах

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду, на якій відбулося обговорення проєкту створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру "Боржава".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Проєкт презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії "Боржава Ессет" Гернот Ляйтнер.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу у світі створила такі умови, коли кожна держава береться розвивати внутрішні ресурси. Україна має унікальні ресурси та природу, а місце розміщення майбутнього кластеру – полонина Боржава з її розташуванням і транспортним сполученням сприятимуть розвитку туристичного потенціалу всього регіону.

Тож Ляйтнер висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч стане ключовою для розвитку проєкту, підписання меморандуму, в якому зафіксовані всі кроки, що мають бути виконані державою, громадами й інвесторами, та його реалізації.

Керівник Офісу Президента констатував, що Україна зацікавлена у втіленні цього проєкту, та зазначив, що присутні на його обговоренні – це ті, хто буде офіційно залучений до роботи над його реалізацією.

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Єрмак запропонував створити на базі Національної інвестиційної ради робочу групу щодо реалізації проєкту. Він має бути погоджений з профільними міністерствами, повинні бути узгоджені всі юридичні питання, питання співпраці з інвесторами тощо, підготовлена детальна презентація.

"Що швидше ви будете готові презентувати Президенту детальний проєкт, терміни, кошторис – то краще. Ми готові сприяти на всіх рівнях", – сказав керівник Офісу Глави держави.

"Щойно ці два етапи будуть пройдені, ми після опрацювання меморандуму юристами будемо готові його підписати", – додав він.

Єрмак також розповів, що за дорученням Володимира Зеленського Офіс президента спільно з Національним олімпійським комітетом опрацьовує питання приїзду в Україну голови МОК, і висловив переконання, що це було б доброю нагодою показати, як Україна готується до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Зі свого боку міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го чи 2030 року. Він також зазначив, що як колишній учасник Олімпійських ігор підтримує реалізацію проєкту, який дасть значний поштовх для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, зокрема його зимових видів.

Позицію про добрі перспективи для України від реалізації проєкту підтримали й міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. Ігор Петрашко зазначив, що для цього можна залучити механізми державно-приватного партнерства та "інвестиційну няню". Зі свого боку Роман Абрамовський наголосив на важливості збереження природного середовища у місці створення кластеру.

Секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе зауважив, що така робоча група може розпочати свою діяльність уже після завершення цієї зустрічі.

Автор: 

інвестиції (2083) Карпати (265) туризм (1564)


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Топ коментарі
+6
Сборище дебилов.
Еще обсудите вопрос установки WIFI в общественных туалетах.
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30.07.2020 22:47 Відповісти
+2
Будуть нарощувать гори, чи їм просто кластерів не вистачає?
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30.07.2020 23:07 Відповісти
+2
Давайте сразу после межгалактического шахматного турнира.
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31.07.2020 01:00 Відповісти
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Сборище дебилов.
Еще обсудите вопрос установки WIFI в общественных туалетах.
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30.07.2020 22:47 Відповісти
А что, Буковель уже не вмещает всех желающих? Пилипец, Славское, Подовец, Драгобрат?
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31.07.2020 01:06 Відповісти
Из этого списка на что то похожа Буковель,но местное население в округе уже себе цены сложить не может,а цены на подъемники, что в Австрии. О качестве и колличестве трасс можно и не вспоминать.
Если будет второй курорт такого уровня,так хоть может благодаря конкуренции подтянуться,уменьшаться очередя на подъемники,колличество катающихся на трассах,просядут цены на жилье.
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31.07.2020 07:24 Відповісти
просто почти все Карпаты скупил Коломойский, естественно теперь за бюджетные деньги будут строить для него там инфраструктуру
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31.07.2020 08:07 Відповісти
Утрись ***** со своей Красной Поляной
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30.07.2020 22:55 Відповісти
літом дощі ллють. лижі та алюмінієві труси докупить зосталось )
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30.07.2020 22:58 Відповісти
Будуть нарощувать гори, чи їм просто кластерів не вистачає?
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30.07.2020 23:07 Відповісти
Хороша ідея. Там вже і нині на гірських велосипедах народ катається по хребтах, дельтапланеристи літають, стокілометрові забіги навколо Подобовця влітку. А взимку гірські лижі, борди. Звичайно потрібно інфраструктуру для цих видів спорту розвивати, бо все на совковому рівні.
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30.07.2020 23:13 Відповісти
"хороша" - снег бывает один месяц, непредсказуемо. "Высокогорный" - трускавецкие спецы вообще одебилились, увеличат высоту Карпат вдвое?
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30.07.2020 23:17 Відповісти
значит будут нещадно рубить лес....страна в долгах как в шелках а эти не знают где еще инвесторов кинуть
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30.07.2020 23:16 Відповісти
Кластер боршара... пипец.. Этот идиот знает, что такое кластер и какое отношение кластер имеет к БольшойШаре, которую эта особь хочет выдать за обычное проталкивание интересов какойто лосины в пыку буковели? Так зачем говорить о "кластерах" , которые потом обернутся войной между ними и погибнут люди... как в одном кластере, так в другом...
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30.07.2020 23:39 Відповісти
Зеленський, Гутсайт, Абрамовський та Варшаломідзе- ось і все, що потрібно знати про цих рішал.
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30.07.2020 23:54 Відповісти
Хорошее и нужное дело! Дай Бог что бы не спустили на тормоза!
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31.07.2020 00:24 Відповісти
Давайте сразу после межгалактического шахматного турнира.
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31.07.2020 01:00 Відповісти
балаболи
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31.07.2020 01:22 Відповісти
Вся бeзліса вeрхня частина хрeбта Боржава є т. з. Смарагдовими об'єктом. Тобто за обгрунтуванням науковців і з відома украінськоі влади тeриторія зарeєстрована в Раді Європи як така, що має високу цінність для охорони біорізноманіття, і на якій Украіна зобов'язується здійснювати природоохороні заходи. Систeма Смарагдових об'єктів (Смарагдова мeрeжа) функціонує в рамках Бeрнськоі конвeнціі, стороною якоі є Украіна.

Будівництво на Боржаві супрeчить цілям існуючого Смарагдового об'єкту і міжнародним зобов'язанням Украіни.
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31.07.2020 02:18 Відповісти
Карпатські пеньки - ландшафний парк ім. Єрмака.
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31.07.2020 06:49 Відповісти
Так за цією Австрійскою фірмою стоїть Коломойша!!!
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31.07.2020 08:55 Відповісти
Ви спочатку посадіть дерева, які вирубали !!!
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31.07.2020 10:37 Відповісти
 
 