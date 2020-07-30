Чиновника Чернівецької ОДА затримано за одержання відкату від переможця тендера, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора одного з департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник вимагав від переможця тендеру "відкат" у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів навчальних закладів Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи.

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29 липня чиновника ОДА було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання ним частини хабаря в розмірі 800 доларів.

Хабарнику загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.