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Новини Хабарники
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Чиновника Чернівецької ОДА затримано за одержання відкату від переможця тендера, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора одного з департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновника Чернівецької ОДА затримано за одержання відкату від переможця тендера, - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновник вимагав від переможця тендеру "відкат" у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів навчальних закладів Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи.

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29 липня чиновника ОДА було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання ним частини хабаря в розмірі 800 доларів.

Чиновника Чернівецької ОДА затримано за одержання відкату від переможця тендера, - ДБР 02

Хабарнику загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Автор: 

Буковина (854) хабар (4736) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) чиновник (803)


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абідна, не?
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30.07.2020 23:18 Відповісти
Да уж, как-то рано и не вовремя...
Надо было подождать когда второй "транш" зайдёт. ))
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30.07.2020 23:37 Відповісти
Интересно, кто этот "счастливчик"?
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30.07.2020 23:34 Відповісти
Агга, на 47 тысч не жисть а жестянная пичалька..
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30.07.2020 23:37 Відповісти
Это фейк.На Буковине откаты на стройках уже давно 25%.Не надо врать на Цензоре.
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31.07.2020 07:19 Відповісти
Так то на стройках 25%, а на ремонтах - 10%. ))
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31.07.2020 11:39 Відповісти
 
 