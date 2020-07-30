Сквер у Варшаві назвали на честь генерала армії УНР Безручка, який відстояв місто від більшовиків у 1920 році
Міська рада Варшави вирішила назвати один зі скверів у польській столиці іменем генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Польщі.
"Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками в 1920 році", - сказано в повідомленні.
Іменем Марка Безручка в Києві названо вулицю (в Шевченківському районі), а в Рівному - проспект. А у Вінниці є вулиця, проспект і проїзд, названі в його честь.
Марко Безручко народився на території сучасного міста Токмак Запорізької області в 1883 році. За часів Першої світової воював на німецькому фронті у складі російської армії: спочатку як начальник штабу дивізії, потім дослужився до начальника штабу артилерійського корпусу.
Завершив Першу світову у званні підполковника, навесні 1918-го повернувся в Україну. Після приходу до влади Павла Скоропадського був призначений в Генеральний штаб Армії знову Української Держави, де займався українізацією фронтових частин російської армії.
Далі Безручко став на бік Директорії Симона Петлюри, де очолив оперативний відділ Армії УНР. Потім був начальником штабу корпусу Січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця, пізніше очолив 6-ту стрілецьку дивізію.
У складі корпусу Безручко брав участь у Першому зимовому поході армії УНР (1919-1920) - поході українських військ по тилах Червоної і Добровольчої армій Денікіна території України. Під час цього походу в квітні 1920 року УНР підписала союзний договір з Польщею. Бойові дії обидві армії почали вести спільно.
6-та стрілецька дивізія під командуванням Безручка зіграла одну з вирішальних ролей при взятті Києва в травні 1920 року і при відбитті під Замостям контрнаступу кінноти під командуванням Семена Будьонного у вересні-листопаді того ж року. Тоді радянську кінноту фактично не пропустили до польської столиці Варшави.
Але Польща підписала мирну угоду з більшовиками, і польські війська припинили наступ. Армія УНР залишилася сам на сам з Червоною Армією. Зрештою, Безручко відступив до Варшави, де займався військовими справами УНР у вигнанні, а ще дослідницькою діяльністю - як голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві (1931-1935).
Під час Другої світової Безручко підтримував Організацію українських націоналістів. Помер у 1944 році у Варшаві, де і був похований - на православній частині міського кладовища "Воля".
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Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
А вот вместе, без обид, мы имеем шанс
УНР воевали с кацапами,для Польши - Герои. В Украине их поминают так себе иногда, чаще никак!!!
УПА воевало в вешняками - для Украины герои. Польша конечно же против.
На Украину полякам чхать! Для Польши, Украина как трудовой придаток в динамично развивающейся экономике!
Ты же сам понимаешь что нищий и богач не могут быть на равных!
Украину просрали её жители, каждый из которых был уверен что его хата з краю!!! Это если ты о 20х годах.
Пилсудский стоял с армией где сейчас гостомельское КП и ждал когда Петлюра приведет 200тыс людей на подмогу. К сожалению Петлюра смог привести только 2000.
После того Пилсудский принял решение отступить и оборонять Варшаву!
Вот в этом фильме не плохо описаны события.
https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM
Единственная сила, которая могла этому помешать (чехословацкие легионеры), были в то время далеко за Уралом, но даже они оказались бессильны против этой красной тотальной машинерии.
Ну а далі, тодішні «голобородьки» довели Україну у 1921 році, до капітуляції перед Россієй.
где сидим? Сколько платят? Думаю немного, судя по интеллекту. Но ведь семью кормить надо?
Кто хочет дружить с идиотами? У тебя таких друзей много? Вот так и везде.
Жаль что ты этого не видишь.
Порошенко запретил комуняцкую партию, которая 100 лет грабила, убивала, насиловала украинцев!!! НИКОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЙ ЭТОГО НЕ УДАЛОСЬ!
Да, они боролись. Но не победили!!!
Хмельницкий вообще мутный тип...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Комуняки тоже всегда говорили что никого не убивали!
Так вот. Только за то что при Порошенку запретили КПУ, он может взять столько сколько сможет унести!!! Иначе эти старые у*пки до сих пор бы держали 15-20% комуняк в ВР! Которые грабил-грабил-грабили...
СН!
декоммунизация провалена
Вот Крым будет Украинский тогда когда я смогу не боясь туда поехать что меня покажут в резиновых тапках как деверсанта, который хотел спилить столб ножовкой!!!
Симон Петлюра, терпя поражение подписал в 1920 году договор с Польшей, по которому кроме прочих бла-бла-бла, главное: всё что западнее Збруча - их. УПА и Бандера, соответственно, становятся в этом контексте сепарами и бандитами. Львов - польське мисто, Волынь и все последующие события - тоже подразумевают исключительно польскую трактовку, т.к. Волынь тоже польская территория по этой бумажке. Вот и весь расклад. Польша - не Россия, разумеется. Тут не про аннексии и зелёных человечков, это просто так. Про запас. Есть исторические моменты, споры, и полякам большую фору при общении с Украиной на эти темы даст бумажка, подписанная в 20-м году загнанным со всех сторон в угол Петлюрой.
А насправді виявляється, шо той Будьонов окупант, ворог, загарбник... Який не має ніякого відношення до України. Це ж просто *******.. Ми живимо наче в якомусь фільмі жахів. Де людям затирали історичну пам'ять і змушували їх шанувати вбивць свого ж народу. Деякі люди просинаються від цього гіпнозу і жахаються, а деякі кажуть какая разніца і дивляться Сватів.
wiadomosc вы хотели сказать wiadomośc* pl.