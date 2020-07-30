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Сквер у Варшаві назвали на честь генерала армії УНР Безручка, який відстояв місто від більшовиків у 1920 році

Сквер у Варшаві назвали на честь генерала армії УНР Безручка, який відстояв місто від більшовиків у 1920 році

Міська рада Варшави вирішила назвати один зі скверів у польській столиці іменем генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Польщі.

"Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками в 1920 році", - сказано в повідомленні.

Іменем Марка Безручка в Києві названо вулицю (в Шевченківському районі), а в Рівному - проспект. А у Вінниці є вулиця, проспект і проїзд, названі в його честь.

Марко Безручко народився на території сучасного міста Токмак Запорізької області в 1883 році. За часів Першої світової воював на німецькому фронті у складі російської армії: спочатку як начальник штабу дивізії, потім дослужився до начальника штабу артилерійського корпусу.

Завершив Першу світову у званні підполковника, навесні 1918-го повернувся в Україну. Після приходу до влади Павла Скоропадського був призначений в Генеральний штаб Армії знову Української Держави, де займався українізацією фронтових частин російської армії.

Дивіться також: У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків. ФОТОрепортаж

Далі Безручко став на бік Директорії Симона Петлюри, де очолив оперативний відділ Армії УНР. Потім був начальником штабу корпусу Січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця, пізніше очолив 6-ту стрілецьку дивізію.

У складі корпусу Безручко брав участь у Першому зимовому поході армії УНР (1919-1920) - поході українських військ по тилах Червоної і Добровольчої армій Денікіна території України. Під час цього походу в квітні 1920 року УНР підписала союзний договір з Польщею. Бойові дії обидві армії почали вести спільно.

6-та стрілецька дивізія під командуванням Безручка зіграла одну з вирішальних ролей при взятті Києва в травні 1920 року і при відбитті під Замостям контрнаступу кінноти під командуванням Семена Будьонного у вересні-листопаді того ж року. Тоді радянську кінноту фактично не пропустили до польської столиці Варшави.

Але Польща підписала мирну угоду з більшовиками, і польські війська припинили наступ. Армія УНР залишилася сам на сам з Червоною Армією. Зрештою, Безручко відступив до Варшави, де займався військовими справами УНР у вигнанні, а ще дослідницькою діяльністю - як голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві (1931-1935).

Під час Другої світової Безручко підтримував Організацію українських націоналістів. Помер у 1944 році у Варшаві, де і був похований - на православній частині міського кладовища "Воля".

Автор: 

пам’ять (1190) Польща (8628) УНР (65) Варшава (192)


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Топ коментарі
+44
Історія України, це зовсім незнана Атлантида.
Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
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30.07.2020 23:25 Відповісти
+23
Не так воно просто.
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
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31.07.2020 00:07 Відповісти
+18
Кравчука на него нету. Тот бы сложил оружие а потом пошел бы раком на компромис с большевиками
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30.07.2020 23:29 Відповісти
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Історія України, це зовсім незнана Атлантида.
Замість неї, українців годували, і продовжують годувати, гамном кацапських «русского міра»...
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30.07.2020 23:25 Відповісти
Кто хочет знать тот знает, а говноедам история не к чему!!!
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30.07.2020 23:37 Відповісти
Не так воно просто.
Якщо людину змалечку годували тухлятиною, то звідки їй знати, яка на смах нормальна страва.
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31.07.2020 00:07 Відповісти
Кравчука на него нету. Тот бы сложил оружие а потом пошел бы раком на компромис с большевиками
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30.07.2020 23:29 Відповісти
Так почему же эту тему не использовать для прекращения взаимных обвинений? Время как река - многое утекло и никогда не вернется.. Но впереди завал -Рашка, с которой ни поляки, ни мы - ну просто никак. Они, понятно, надеются на НАТО. Но оказалось не так все просто ( Пример - Великобритания) Она трахает всех в ЕС, используя правила самой ЕС против нее самой. Для нее нет правил, нет морали.
А вот вместе, без обид, мы имеем шанс
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30.07.2020 23:30 Відповісти
Какие обвинения?
УНР воевали с кацапами,для Польши - Герои. В Украине их поминают так себе иногда, чаще никак!!!
УПА воевало в вешняками - для Украины герои. Польша конечно же против.
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30.07.2020 23:35 Відповісти
Безусловно, претензий друг к другу полно. Тем более - у Украины с Польшей. НО... а как с российской агрессией? Опять хата с краю?
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30.07.2020 23:42 Відповісти
Польша считает что защищена НАТО + вечный союзник Англия.
На Украину полякам чхать! Для Польши, Украина как трудовой придаток в динамично развивающейся экономике!
Ты же сам понимаешь что нищий и богач не могут быть на равных!
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30.07.2020 23:44 Відповісти
В целом - да, Но не настолько они богачи. И вирус показал полякам, что без украинцев не так все просто. И не все украинцы, работающие в Польше, - сырьевой придаток. Смогли у поляков, смогут и у немцев, англичан, в америке. И поляки это уже реально понимают
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30.07.2020 23:55 Відповісти
Конечно! Тут вы правы! Смогут ВЕЗДЕ! Только у себя не могут
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31.07.2020 00:01 Відповісти
У нас 73% на Україну начхать.
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30.07.2020 23:56 Відповісти
Пока что да. И так будет продолжаться, пока власть выбирают малоросы и "лишь_бы_небыло_войновцы"...
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31.07.2020 00:52 Відповісти
Польша победила россию и стала независимым государством. Украина проиграла россии. Но вятровичи об этом не говорят.
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30.07.2020 23:39 Відповісти
Это ты вообще о чем? Может даты какие то есть о которых речь идет?
Украину просрали её жители, каждый из которых был уверен что его хата з краю!!! Это если ты о 20х годах.
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30.07.2020 23:40 Відповісти
Не "каждый был уверен", но, к сожалению, очень многие.
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30.07.2020 23:53 Відповісти
Очень жаль, тогда было все что нужно! Могли отбить Украину по Днепру запросто! И кто знает как бы история пошла тогда!?
Пилсудский стоял с армией где сейчас гостомельское КП и ждал когда Петлюра приведет 200тыс людей на подмогу. К сожалению Петлюра смог привести только 2000.
После того Пилсудский принял решение отступить и оборонять Варшаву!
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30.07.2020 23:57 Відповісти
Вот именно об этом я и говорю. Петлюра смог привести только 2000. Сколько украинцев об этом знает? И почему украинцы об этом факте не знают?
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31.07.2020 00:09 Відповісти
Ну я это знаю потому что читал на польском. Ни на русском ни на украинском такого нету.

Вот в этом фильме не плохо описаны события.
https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM
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31.07.2020 00:12 Відповісти
Польша отбилась только потому что у большевиков кончилось пушечное мясо, иначе бы эта орда, перемолов Польшу, соединившись с венгерсеими и немецкими швондерами преспокойно дошла бы аж до Франции.
Единственная сила, которая могла этому помешать (чехословацкие легионеры), были в то время далеко за Уралом, но даже они оказались бессильны против этой красной тотальной машинерии.
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01.08.2020 17:08 Відповісти
ух ты ж мать твою так ты попутал с датами парад жолнежей и армии УНР в Киеве в 1920м
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31.07.2020 00:33 Відповісти
С какими именно датами и что попутал мать твою?
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31.07.2020 16:19 Відповісти
Не могли, столько набрать можно было только при тотальной мобилизации (такое могли себе позволить только большевики, где за отказ воевать зв них полагался расстрел), да еще сзади СМЕРШ пустить чтобы охотнее воевали.
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01.08.2020 16:49 Відповісти
Петлюра никак не мог столько привести, у него была добровольческая армия, а не орда большевиков которая рекрутировала все население под их контролям и убивала тех кто отказывался им служить. Под Варшавой устояли только потому, что у орков кончилось пушечное мясо, которое они потратили на территории Украины. А если бы большевики перевалили через Варшаву, то дошли бы аж до Франции. После Польши, к большевикам бы примкнули орды немецких и венгерских швондеров, а чехословацкая армия, которая могла бы этому помешать, была в то время за Уралом.
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01.08.2020 17:17 Відповісти
Україну просрали соціал-популісти у 1918 році, коли усунули від влади українського Маннергейма, Генерала Павла Скоропадського, який створив Українську Армію, Українську Школу, Українську Академію Наук, (з президентом Вернадським, що перший на теренах бувшої РІ, почав роботи з атомної тематики), і т.д.,
Ну а далі, тодішні «голобородьки» довели Україну у 1921 році, до капітуляції перед Россієй.
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31.07.2020 00:15 Відповісти
Скоропадський - це Яник тодішнього часу. чого ж не написали. що ця паскуда хотіла зробити автономію України в складі Білої Росії?
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31.07.2020 13:02 Відповісти
Ну популистами вы имеете ввиду скорее всего Грушевского, который эту самую армию распустил перед кацапским вторжением.
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31.07.2020 16:18 Відповісти
А кацапская армия не панькалась на оккупированеых территориях: или под штык или на штык.
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01.08.2020 16:44 Відповісти
Ой я вас умоляю. Проблема в другом. Когда красные банды захватывали населенный пункт, то ставили все мужское население перед выбором: или воевать за красных или пуля в лоб. В такой ситуации шансов у добровольцев практически не было.
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01.08.2020 16:43 Відповісти
мысль, пжлста, разъясните
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30.07.2020 23:43 Відповісти
Я имею ввиду что украинцы не хотят знать свою историю. Украинцы всё хвастаются своими песнями и плясками, а почему Польша и Эстония стали независимыми, а Украина не стала независимой украинцы даже не вспоминают.
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31.07.2020 00:07 Відповісти
что украинцы не хотят знать свою историю. Украинцы всё хвастаются своими песнями и плясками

где сидим? Сколько платят? Думаю немного, судя по интеллекту. Но ведь семью кормить надо?
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31.07.2020 00:15 Відповісти
не в истории дело, усе в Божьих руках
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31.07.2020 00:48 Відповісти
Чому-чому. а тому що Антанта допомогла Польщі зброєю. в тому числі і ЗУНР. А в Естонії залишились значні війська німців та білогвардійців. Плюс та Естонія значила набагато менше ніж Україна з її хлібом та вугіллям.
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31.07.2020 13:06 Відповісти
в тому числі і у війні проти ЗУНР*
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31.07.2020 13:06 Відповісти
Польша перемогла САМЕ завдяки армії УНР, яка стала її основним бойовим ядром. Аде таким як ти це звісно невідомо.
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30.07.2020 23:48 Відповісти
Мені це невідомо бо це твоя брехня.
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31.07.2020 00:04 Відповісти
Очень хоиошо, нам с поляками нечего делить, а если мы будем вместе, то будем вдвое сильнее против нашего общего, и вечного врага на востоке.
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30.07.2020 23:45 Відповісти
Сомневаюсь что такое возможно где в общей массе 73% идиоты!
Кто хочет дружить с идиотами? У тебя таких друзей много? Вот так и везде.
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30.07.2020 23:47 Відповісти
Та... было бы тебе чем думать, вот потому ты и не думаешь!
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30.07.2020 23:59 Відповісти
Я свой коммент удалил. Похоже ты не полностью трухлявая соя.
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31.07.2020 00:01 Відповісти
Порошенко, единственный президент который сделал столько для Украины, сколько за 400лет не сделал никто!
Жаль что ты этого не видишь.
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31.07.2020 00:03 Відповісти
Блаженный, кто верует. Бандера, Шухевич, Хмельницкий сделали в 100 раз больше, как по мне.
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31.07.2020 00:12 Відповісти
Ничего подобного!!!
Порошенко запретил комуняцкую партию, которая 100 лет грабила, убивала, насиловала украинцев!!! НИКОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЙ ЭТОГО НЕ УДАЛОСЬ!
Да, они боролись. Но не победили!!!
Хмельницкий вообще мутный тип...
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31.07.2020 00:14 Відповісти
Если ты не в курсе, то комуняк запретили еще в 1991 или 1992 году в Украине. Но потом они как-то через суд реабилитировались и по-моему где-то в 1994 году из подполья вылезли.
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31.07.2020 00:17 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 22 июля 2014 года Верховная рада проголосовала за роспуск фракции КПУ и за законопроект о внесении в регламент Верховной рады изменений, согласно которым депутатская фракция (депутатов в составе которой стало меньше предписанного минимального числа) подлежит роспуску.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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31.07.2020 00:19 Відповісти
Запретили их судом, а не постановлением ВР.
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31.07.2020 00:21 Відповісти
Мы же не говорим как? Мы говорим при ком!
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31.07.2020 00:22 Відповісти
Из твоей же ссылки :"16 декабря 2015 суд города Киева запретил деятельность КПУ[6] по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей."
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31.07.2020 00:23 Відповісти
Ну и ?
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31.07.2020 00:24 Відповісти
Петро неоднократно говорил, что никогда не давил на суды при принятии решений. Или всё таки давил?
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31.07.2020 00:26 Відповісти
НЕ знаю! Мне какое дело? Мне важен положительный результат.
Комуняки тоже всегда говорили что никого не убивали!
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31.07.2020 00:27 Відповісти
Я рад что ты пришел к истине!
Так вот. Только за то что при Порошенку запретили КПУ, он может взять столько сколько сможет унести!!! Иначе эти старые у*пки до сих пор бы держали 15-20% комуняк в ВР! Которые грабил-грабил-грабили...
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31.07.2020 00:25 Відповісти
Неправильный подход. Я не понимаю, почему один должен иметь индульгенцию на "может унести сколько сможет", а другие не могут "грабить-грабить-грабить".
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31.07.2020 00:28 Відповісти
Значит тебе еще рано придти к истине!
СН!
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31.07.2020 00:30 Відповісти
То что ты говоришь про 91-92 - это боролись но не смогли!
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31.07.2020 00:22 Відповісти
На два года смогли. Не факт, что сейчас камуняки опять не возродятся в новой личине.
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31.07.2020 00:24 Відповісти
Ну уже 5 прошлой. Все равно рекорд!
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31.07.2020 00:26 Відповісти
Беда не в самих только камуняках. Беда в том говне, которым они головы людям забили.
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31.07.2020 00:29 Відповісти
Беда в том что комуняки е есть говно!
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31.07.2020 00:30 Відповісти
С этим я не спорю.
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31.07.2020 00:32 Відповісти
бред, запретили их в РФ указом Ельцина, собственно почему украинские коммуняки быстренько побежали оформлять независимость, и Украина оставалась комунякским заповедником аж до 2015 года, когда вышел закон о декоммунизации
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31.07.2020 02:32 Відповісти
Та это ты вообще не о том говоришь!
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31.07.2020 16:20 Відповісти
Хах запретил он))) когда уже они кроме древних бабушек ненужны никому. С поддержкой, которая "тает" на глазах с каждым годом. Ну герой))) Сам то он думаешь не коммунист изначально? Все они с ком.партии(политики его возраста), просто переобулись когда жаренным запахло. Как в том фильме-"опять власть меняется..." и будёновку за пазуху.
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31.07.2020 01:06 Відповісти
Скажу больше- есть большая вероятность, что коммуняки скоро реинкарнируются в новом обличье понятно. Не те слабые ненужные никому старички в будёновках , с которыми "геройски" боролся Порошенко, а молодые и в вышиванках. И называть они себя будут не коммунистами естественно, но суть будет такая же. Со всеми вытекающими-диктатура и репрессии т.к. у общество уже есть огромный запрос повесить нынешнюю элиту на ближайших столбах. А раз есть "спрос"- всегда будет и "предложение". Вот собственно результат в том числе и правления Порошенко. Осталось только подождать, когда на смену Зеленскому, придёт еще один балбес, да похлеще, а в Украине каждая власть хуже предыдущей. Не за горами.
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31.07.2020 01:30 Відповісти
от 73-х осталось только 20. Пока
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30.07.2020 23:57 Відповісти
не... это сакральныя цифра! Эти никуда не денутся!!! Они никогда не изменятся!
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31.07.2020 00:00 Відповісти
это просто советские люди,
декоммунизация провалена
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31.07.2020 00:49 Відповісти
Что мешает манипулировать идиотами в интересах Украины? Ведь на то они и идиоты.
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30.07.2020 23:55 Відповісти
Чей Крым?
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31.07.2020 00:02 Відповісти
Кацапский, ты шо не в курсе?
Вот Крым будет Украинский тогда когда я смогу не боясь туда поехать что меня покажут в резиновых тапках как деверсанта, который хотел спилить столб ножовкой!!!
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31.07.2020 00:05 Відповісти
Ворованная вещь никогда не станет собственностью вора. А ездить туда особо и нечего. Наездился я в своё время. Раз 15 в Алуште был.
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31.07.2020 00:10 Відповісти
Так я и не говорю что она станет их. Но по факту они там рулят. Это как бандит в твоей квартире с оружием. Да, квартира твоя, но рулит он, потому что сильнее.
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31.07.2020 00:15 Відповісти
Но квартира то не бандиту принадлежать от этого стала. Он подпер двери, занавесил окна и со страхом поглядывает в дверной глазок. Знает собака, чье мясо съела...
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31.07.2020 00:20 Відповісти
Через 100 років ляхи признали українця. А ще щось кажуть про польський гонор.
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31.07.2020 00:33 Відповісти
Для поляков Петлюра очень выгодная историческая фигура для выстраивания взаимоотношений с Украиной. Они всегда подчёркивали его значимость. Безручко - соответственно производная этой функции.
Симон Петлюра, терпя поражение подписал в 1920 году договор с Польшей, по которому кроме прочих бла-бла-бла, главное: всё что западнее Збруча - их. УПА и Бандера, соответственно, становятся в этом контексте сепарами и бандитами. Львов - польське мисто, Волынь и все последующие события - тоже подразумевают исключительно польскую трактовку, т.к. Волынь тоже польская территория по этой бумажке. Вот и весь расклад. Польша - не Россия, разумеется. Тут не про аннексии и зелёных человечков, это просто так. Про запас. Есть исторические моменты, споры, и полякам большую фору при общении с Украиной на эти темы даст бумажка, подписанная в 20-м году загнанным со всех сторон в угол Петлюрой.
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31.07.2020 00:34 Відповісти
прикольный копипаст покойного гомимка ослесика бузины якобы поручика косплейщика а насмом деле просто дохлого гавнища подохшего как его предко- ахмедка буздын боевой холоп цоря масковского
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31.07.2020 00:38 Відповісти
а не пішов би ти до дідька?! зі своїми провокативними "опасєніями"..
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31.07.2020 05:11 Відповісти
Давно об этом говорят, что главной причиной поражения Украины в 21 году и Польши в 39 году это нежелание поляков создать на украинских территориях, отошедших к ним, совместного польско-украинскиго государства, по примеру Чехословакии.
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01.08.2020 16:57 Відповісти
Так и не понял,как он отстоял Варшаву от большевиков?
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31.07.2020 00:39 Відповісти
а просто под Варшаву не припёрся тов будённый с 1й конной и поручик тухачевский оказался с кк и гонявшая цоря антона 1я конная не смогла поазать себя как выско манёвренное соеденение просто положившее занчительную часть своих в атаках на Замосте
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31.07.2020 00:45 Відповісти
Потому что у русни пушечное мясо закончилось.
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01.08.2020 16:52 Відповісти
Пам'ятаю як в дитинстві у дітсадочку (в Києві) на якісь святкові події нас наряжали у солдатів і на голову надягали шапку з великою червоною зіркою. Звалась така шапка будьонівка. І розповідали нам, шо був такий славетний герой Будьонов і нам треба ним пишатись і брати з нього приклад. Цю херню нам гарно так вдолблювали у голови, що пам'ятаю аж до тепер.

А насправді виявляється, шо той Будьонов окупант, ворог, загарбник... Який не має ніякого відношення до України. Це ж просто *******.. Ми живимо наче в якомусь фільмі жахів. Де людям затирали історичну пам'ять і змушували їх шанувати вбивць свого ж народу. Деякі люди просинаються від цього гіпнозу і жахаються, а деякі кажуть какая разніца і дивляться Сватів.
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31.07.2020 01:12 Відповісти
I to dobrze! Dobra nowosc !
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31.07.2020 07:34 Відповісти
nowosc - в переводе "новинка".
wiadomosc вы хотели сказать wiadomośc* pl.
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31.07.2020 16:23 Відповісти
Лет этак через 20 они еще вспомнят кто держал Варшаву и Львов в 1939 году, когда польское правительство, а вслед за ним и армия дрыснули за Днестр сдаваться румынам.
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31.07.2020 07:43 Відповісти
 
 