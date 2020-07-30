Сквер у Варшаві назвали на честь генерала армії УНР Безручка, який відстояв місто від більшовиків у 1920 році

Міська рада Варшави вирішила назвати один зі скверів у польській столиці іменем генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Польщі.

"Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками в 1920 році", - сказано в повідомленні.

Іменем Марка Безручка в Києві названо вулицю (в Шевченківському районі), а в Рівному - проспект. А у Вінниці є вулиця, проспект і проїзд, названі в його честь.

Марко Безручко народився на території сучасного міста Токмак Запорізької області в 1883 році. За часів Першої світової воював на німецькому фронті у складі російської армії: спочатку як начальник штабу дивізії, потім дослужився до начальника штабу артилерійського корпусу.

Завершив Першу світову у званні підполковника, навесні 1918-го повернувся в Україну. Після приходу до влади Павла Скоропадського був призначений в Генеральний штаб Армії знову Української Держави, де займався українізацією фронтових частин російської армії.

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Далі Безручко став на бік Директорії Симона Петлюри, де очолив оперативний відділ Армії УНР. Потім був начальником штабу корпусу Січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця, пізніше очолив 6-ту стрілецьку дивізію.

У складі корпусу Безручко брав участь у Першому зимовому поході армії УНР (1919-1920) - поході українських військ по тилах Червоної і Добровольчої армій Денікіна території України. Під час цього походу в квітні 1920 року УНР підписала союзний договір з Польщею. Бойові дії обидві армії почали вести спільно.

6-та стрілецька дивізія під командуванням Безручка зіграла одну з вирішальних ролей при взятті Києва в травні 1920 року і при відбитті під Замостям контрнаступу кінноти під командуванням Семена Будьонного у вересні-листопаді того ж року. Тоді радянську кінноту фактично не пропустили до польської столиці Варшави.

Але Польща підписала мирну угоду з більшовиками, і польські війська припинили наступ. Армія УНР залишилася сам на сам з Червоною Армією. Зрештою, Безручко відступив до Варшави, де займався військовими справами УНР у вигнанні, а ще дослідницькою діяльністю - як голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві (1931-1935).

Під час Другої світової Безручко підтримував Організацію українських націоналістів. Помер у 1944 році у Варшаві, де і був похований - на православній частині міського кладовища "Воля".