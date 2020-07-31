Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС

Міністерство закордонних справ України (МЗС) направило ноту протесту російському МЗС у зв'язку з черговим вчиненням Росією міжнародно-протиправного діяння проти українського суверенітету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" т.зв. "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях", - говориться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що російський вантаж перемістили на територію України з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів.

"Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста легальних гуманітарних вантажів та їх обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - зауважили в міністерстві.

У МЗС також вимагають від російської сторони в подальшому, під час організації т.зв. "гуманітарних конвоїв", запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань.

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