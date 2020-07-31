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Новини
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Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС

Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий

Міністерство закордонних справ України (МЗС) направило ноту протесту російському МЗС у зв'язку з черговим вчиненням Росією міжнародно-протиправного діяння проти українського суверенітету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" т.зв. "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях", - говориться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що російський вантаж перемістили на територію України з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів.

"Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста легальних гуманітарних вантажів та їх обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - зауважили в міністерстві.

У МЗС також вимагають від російської сторони в подальшому, під час організації т.зв. "гуманітарних конвоїв", запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба

Автор: 

конвой (93) МЗС (4172) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+6
***** плевал на ваши ноты протеста. Он уже ждет компромисов от Украины и бюлетени завез для выборов
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30.07.2020 23:58 Відповісти
+5
Скоро ждите *гумконвои* в Киев как один из компромисов на которые пошла *украинская* власть
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31.07.2020 00:00 Відповісти
+5
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 6286
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31.07.2020 00:10 Відповісти
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***** плевал на ваши ноты протеста. Он уже ждет компромисов от Украины и бюлетени завез для выборов
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30.07.2020 23:58 Відповісти
Скоро ждите *гумконвои* в Киев как один из компромисов на которые пошла *украинская* власть
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31.07.2020 00:00 Відповісти
*гумконвои* в Киев? Щоб тобі непереливки було завжди.
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31.07.2020 08:03 Відповісти
На ваши ноты протеста? Тварюка!!!
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31.07.2020 08:01 Відповісти
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 6286
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31.07.2020 00:10 Відповісти
Читал за выражение-"последнее китайское предупреждение".
В 60-тые америкосы нарушали воздушное пространство Китая,а те грозились дать сокрушительный ответ,и отсылали США "ноты".За 4 или 5 лет(не помню,может больше), таких предупреждений было уже 1000.Отсюда и выражение.
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31.07.2020 00:12 Відповісти
Так и есть. Если слабый не может дать сдачи тогда они кричит и плачет. А чтобы не так обидно было то придумали ноты.
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31.07.2020 00:36 Відповісти
Только не США, а Россия на Тамани, в Манчжурии...
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31.07.2020 10:50 Відповісти
Чого ви? Кацапи підвозять озброєння, щоб поодинокими пострілами "відсвяткувати" тотальне перемир'я.
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31.07.2020 00:15 Відповісти
Вони завжди заздалегідь готують нам "подарунки" до Дня Незалежності. І так щороку.
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31.07.2020 00:22 Відповісти
Евросоюз кучка русофобов заявляет Евроньюс.
Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 1172
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31.07.2020 00:16 Відповісти
В Эстонии путинского гумконвоя нет, потому что там не сдавали военные базы в аренду россии, и позаблокового статуса не хотели.
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31.07.2020 00:30 Відповісти
100500-ую ноту?
Думаю, жалоба в Спортлото будет более эффективной.
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31.07.2020 00:48 Відповісти
Голос волаючого в пустелі.
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31.07.2020 01:01 Відповісти
А у відповідь ноти для рояля "Нептун" не підходять,чи тільки на губах шоколадок вічно гратимуть без нот?
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31.07.2020 01:38 Відповісти
Это Зеперемирие...
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31.07.2020 02:57 Відповісти
Вот это дааа,вот это мощно было!Чо, прямо так взяли и направили "ноту протеста" и ножкой топнули?Вова Уйло надеюсь не обиделся,смотри нелох Барыга Оманский не подвели!
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31.07.2020 04:47 Відповісти
Чергова нота яку ніхто не розглядатиме.
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31.07.2020 05:02 Відповісти
Найманці і терористи, а як називається країна, яка їм надає зброю і кадрових військових? Може треба перестати брехати народу України і назвати Росію агресором і окупантом. А війну війною.
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31.07.2020 06:48 Відповісти
Яка нота, ви що? Ви з дуба впали? То вони вам голубів миру ще підвезли, щоб покірніші були і поступалися.
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31.07.2020 08:18 Відповісти
Ну,если учесть,что РФ за 6(шесть!) лет ни на один компромис не согласилась (даже на линию по минску 2),все пришлось силой.
То вопрос "кто пойдет на компромисы?"даже излишен.
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31.07.2020 10:15 Відповісти
в очередной раз пошлют нах и какая реакция цирка, вазелин, наколенники, очко?
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31.07.2020 14:07 Відповісти
 
 