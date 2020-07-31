Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з "номерами прикриття", - "Схеми". ВIДЕО
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях з номерами, які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водночас їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, заходи "шифрування"), а інших причин використання "номерів-прикриття" Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі Президента не повідомили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Королі доріг" програми "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).
Журналісти кілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.
Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав з Офісу Президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатися столичного бутика Sanahunt.
Як виявили "Схеми", навесні цей Mercedes мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції. 13 березня журналісти зафіксували, які він виїжджав на смугу руху громадського транспорту у центрі Києва.
"Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться", – йдеться в розслідуванні.
Номерні знаки "прикриття" має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.
"Несправжні" номери також і в Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.
"Схеми" звернулись із запитаннями до Офісу Президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника і першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.
"В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими "номерами прикриття", – йдеться у відповіді.
"Питання гарантування безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую", – сказав Сергій Шефір у коментарі журналісту "Схем".
Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що, в тому числі, дає змогу використовувати "номери прикриття"), перелічені у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" – і серед них немає посад помічників президента і керівників його офісу.
В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом Офісу Президента заявили, що "управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей".
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Этакий "серый кардинал" Зе,
К чему это я? Зе масса должна знать кто ею управляет.
=ані тєпєрь всє - прі-зі-дєнти=.
А Ви - клавіші ...
Тупі курки, що голосували за ЗЕлупу, клювати не можуть по чисто фізіологічним причинам. Тільки смоктати.
https://twitter.com/cxemu Схеми: корупція в деталях
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«Я хочу позбутися у цілому від кортежів» - казав Зеленський у день, коли переміг на виборах президента.
Відтоді минуло трохи більше року - та президентський кортеж нікуди не зник.
Більше того, ми неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського ігнорував ПДР.
Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо. В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.
В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу.
Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах. Про це йдеться в матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30756909.html «Королі доріг» .
Водночас, за правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів за годину.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-pdr/30757596.html
Надеюсь они то пониммают, что если что, никакое "прикрытие" их не спасет...
зебилы, ваша ВошЬдь со своими гнидами кинули вас как лохов, если вы доси не раздуплились.. дебилы-экспериментаторы
Зеленский просто об этом не знает, если бы знал - обязательно прекратил бы это безобразие!
А ось те, що "слуги" - " молоді регіонали та молоді опзж- опівці", це факт.
Угнали тачки, и прилепили левые номера!
Это уголовное преступление.
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже не цікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі наміри. Вросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28658694.html Кортеж екс-голови АП Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП - «Схеми»
Язык в жопу засунуло и молчит.