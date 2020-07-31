Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з "номерами прикриття", - "Схеми". ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях з номерами, які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водночас їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, заходи "шифрування"), а інших причин використання "номерів-прикриття" Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі Президента не повідомили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Королі доріг" програми "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Журналісти кілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав з Офісу Президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатися столичного бутика Sanahunt.

Як виявили "Схеми", навесні цей Mercedes мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції. 13 березня журналісти зафіксували, які він виїжджав на смугу руху громадського транспорту у центрі Києва.





"Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться", – йдеться в розслідуванні.

Номерні знаки "прикриття" має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.





"Несправжні" номери також і в Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.

"Схеми" звернулись із запитаннями до Офісу Президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника і першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

"В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими "номерами прикриття", – йдеться у відповіді.

"Питання гарантування безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую", – сказав Сергій Шефір у коментарі журналісту "Схем".

Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що, в тому числі, дає змогу використовувати "номери прикриття"), перелічені у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" – і серед них немає посад помічників президента і керівників його офісу.

В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом Офісу Президента заявили, що "управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей".