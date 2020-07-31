УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9842 відвідувача онлайн
Новини
41 837 185

Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з "номерами прикриття", - "Схеми". ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях з номерами, які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водночас їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, заходи "шифрування"), а інших причин використання "номерів-прикриття" Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі Президента не повідомили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Королі доріг" програми "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Журналісти кілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав з Офісу Президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатися столичного бутика Sanahunt.

Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з номерами прикриття, - Схеми 01

Як виявили "Схеми", навесні цей Mercedes мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції. 13 березня журналісти зафіксували, які він виїжджав на смугу руху громадського транспорту у центрі Києва.


Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з номерами прикриття, - Схеми 02

"Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться", – йдеться в розслідуванні.

Номерні знаки "прикриття" має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.


Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з номерами прикриття, - Схеми 03

"Несправжні" номери також і в Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.

Глава ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і радник Зеленського Шефір їздять на машинах з номерами прикриття, - Схеми 04

"Схеми" звернулись із запитаннями до Офісу Президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника і першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

"В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими "номерами прикриття", – йдеться у відповіді.

"Питання гарантування безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую", – сказав Сергій Шефір у коментарі журналісту "Схем".

Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що, в тому числі, дає змогу використовувати "номери прикриття"), перелічені у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" – і серед них немає посад помічників президента і керівників його офісу.

В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом Офісу Президента заявили, що "управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей".

Автор: 

авто (6234) привілеї (2) Ткач Михайло (138) Шефір Борис (33) Тимошенко Кирило (558) Єрмак Андрій (1384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+70
Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5419
показати весь коментар
31.07.2020 01:10 Відповісти
+69
Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3967
показати весь коментар
31.07.2020 01:39 Відповісти
+66
Сейчас зелохи начнут скулить,-"да какая разница, и вообще бубочка не в курсе".
показати весь коментар
31.07.2020 01:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
шо то мне подсказывает, што Шефир самый главный. Во всяком случае у него обширные связи в рф, а Ермак, по слухам, начинал у него на побегушках....
Этакий "серый кардинал" Зе,

К чему это я? Зе масса должна знать кто ею управляет.
показати весь коментар
31.07.2020 08:40 Відповісти
зачем клавишам лишняя информация?
показати весь коментар
31.07.2020 08:55 Відповісти
Як це вони ще Вас не заклювали до цих пір ?
=ані тєпєрь всє - прі-зі-дєнти=.
А Ви - клавіші ...
показати весь коментар
01.08.2020 03:13 Відповісти
мене заклювати?
Тупі курки, що голосували за ЗЕлупу, клювати не можуть по чисто фізіологічним причинам. Тільки смоктати.
показати весь коментар
01.08.2020 10:06 Відповісти
Задовбали зелені крохобори своїми велосипедами.І не встидно ж? Гнати всіх до чортової матері...
показати весь коментар
31.07.2020 08:52 Відповісти
Раздайся море - люмпен Мерса прикоцав
показати весь коментар
31.07.2020 09:02 Відповісти
Банда, она и есть банда.
показати весь коментар
31.07.2020 09:04 Відповісти
Конкретные ЖЛОБЫ !!!
показати весь коментар
31.07.2020 09:06 Відповісти
https://twitter.com/cxemu
https://twitter.com/cxemu Схеми: корупція в деталях
https://twitter.com/cxemu @cxemu

«Я хочу позбутися у цілому від кортежів» - казав Зеленський у день, коли переміг на виборах президента.

Відтоді минуло трохи більше року - та президентський кортеж нікуди не зник.
Більше того, ми неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського ігнорував ПДР.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо. В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.
В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу.
Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах. Про це йдеться в матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30756909.html «Королі доріг» .
показати весь коментар
31.07.2020 09:18 Відповісти
Так, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів за годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав.
Водночас, за правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів за годину.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-pdr/30757596.html
показати весь коментар
31.07.2020 09:19 Відповісти
Що ж скажеш? - "тіньовики"...
показати весь коментар
31.07.2020 14:17 Відповісти
Детский сад.
Надеюсь они то пониммают, что если что, никакое "прикрытие" их не спасет...
показати весь коментар
31.07.2020 09:18 Відповісти
Ваще-то, то о чем пишут в статье НЕ номера прикрытия. Номер прикрытия - это когда на зарегестрированную машину выдаються другие номера и делается соответствующая запись в госреестре. Например - машина, зарегестрированная под номером Н за отделением Нацполиции, получает номер М с принадлежностью гр. *********. Но запись в реэстре обязательно есть как свидетельство того, что это сделано официально и никто не сможет выявить машину под прикрытием. А в данном случае мы имеем дело с элементарным подлогом, поскольку машинв регистрацию не проходила. Она может быть угнана, не растаможена, номер может быть фальшивый и т.п. Т.е налицо признаки нарушения ст. 34 Закона Украины "Про дорожній рух"
показати весь коментар
31.07.2020 11:40 Відповісти
тобто: використання таких "номерів прикриття", та ще й на приватних авто (про що окремо наголошують "Схеми") - можливе не інакше. як в порядку корупції. Про що я окремо наголошую, починаючи з коменту https://censor.net/comments/locate/3211129/019214cf-44ba-708a-ac8e-cae722023c84
показати весь коментар
31.07.2020 11:58 Відповісти
Про коррупцию мне сказать сложно - надо расследовать, но то, что это нарушение закона - однозначно.
показати весь коментар
31.07.2020 13:03 Відповісти
"еліта" блін
показати весь коментар
31.07.2020 09:27 Відповісти
Вернее банда.
показати весь коментар
31.07.2020 16:59 Відповісти
Это БЫДЛО RU ОПГ
показати весь коментар
31.07.2020 19:11 Відповісти
интересно ЗЕбыдло73 уже поняло глубину своей тупости, или еще н6ет?
показати весь коментар
31.07.2020 23:37 Відповісти
Бидло отримало від життя все, чого прагнуло
показати весь коментар
31.07.2020 09:30 Відповісти
кто был никем, те стали всем..
зебилы, ваша ВошЬдь со своими гнидами кинули вас как лохов, если вы доси не раздуплились.. дебилы-экспериментаторы
показати весь коментар
31.07.2020 09:30 Відповісти
лохов любая власть кидает,а нормальные пацаны,любую власть за лохов считает
показати весь коментар
31.07.2020 15:36 Відповісти
да толку то от этого, абсолютно никакого...
показати весь коментар
31.07.2020 18:29 Відповісти
членограй ловко прокидал лохов голосовавших за него
показати весь коментар
31.07.2020 09:31 Відповісти
Чего пристали?
Зеленский просто об этом не знает, если бы знал - обязательно прекратил бы это безобразие!
показати весь коментар
31.07.2020 09:35 Відповісти
Хорошая шутка.
показати весь коментар
31.07.2020 10:30 Відповісти
оно само и есть-это безобразие.В натуре..все лоХи,один оно -неЛох.
показати весь коментар
31.07.2020 16:35 Відповісти
Різати гадів тупими ножами!🔪
показати весь коментар
31.07.2020 09:36 Відповісти
Це не буде признаком антісімітізьму?))
показати весь коментар
31.07.2020 10:11 Відповісти
А может это просто поддельные еомерные знаки? И этих товаришЧей нужно привлекать к уголовной ответственности??
показати весь коментар
31.07.2020 09:40 Відповісти
Нет уголовного наказания - максимум штраф 340 гривен ....
показати весь коментар
31.07.2020 10:18 Відповісти
вы все врети
показати весь коментар
31.07.2020 09:44 Відповісти
Цім європейські закони в Україні не потрібні. Їм ближче "бичество" кацапське. Типові риги, в усіх своїх проявах.
показати весь коментар
31.07.2020 09:44 Відповісти
Стрегуть тільки зі звичайних громадян. А це ж блін "влада", їй можна
показати весь коментар
31.07.2020 13:07 Відповісти
тогда вопрос, а на#уй нам нужна такая власть, разве такую мы её выбирали???
показати весь коментар
31.07.2020 18:35 Відповісти
все они одинаковые... рыги, шоколадные, зеленые! по всем веревка плачет!!!
показати весь коментар
31.07.2020 15:02 Відповісти
Не можу пригадати такого "бичества" за 5 "шоколадних" років.
А ось те, що "слуги" - " молоді регіонали та молоді опзж- опівці", це факт.
показати весь коментар
31.07.2020 16:08 Відповісти
Да все они так же ездили... и ездят
показати весь коментар
08.08.2020 15:48 Відповісти
Не узагальнюйте
показати весь коментар
08.08.2020 15:51 Відповісти
Хоч би одне зелене чмо їздило на велосипеді, як обіцяли лохам, які за них голосували. А ні, всі на мерсах, ауді, бехи...Слуги, ****🥴
показати весь коментар
31.07.2020 09:53 Відповісти
жируют твари, на наши налоги...
показати весь коментар
31.07.2020 18:38 Відповісти
Довірені люди зелі. Користуються підтримкою діючого. Порушують правила ДР не тому , що це підтримує їх безпеку, а тому що пальці віялом стоять. В магазинчик з"їздити захотілось.
показати весь коментар
31.07.2020 09:54 Відповісти
пока народ мирится с беспределом, это будет усугубляться
показати весь коментар
31.07.2020 11:55 Відповісти
Никакое это не прикрытие.
Угнали тачки, и прилепили левые номера!
Это уголовное преступление.
показати весь коментар
31.07.2020 09:55 Відповісти
номера угнали
показати весь коментар
31.07.2020 12:49 Відповісти
Довірені люди зелі. Користуються підтримкою діючого. Порушують правила ДР не тому , що це підтримує їх безпеку, а тому що пальці віялом стоять. В магазинчик з"їздити захотілось.
показати весь коментар
31.07.2020 09:55 Відповісти
Каждый любитель Зеленского В Украине мечтает ,чтобы у него все было и ему за это ничего не было это главный тост на праздниках у Зебилов🤫🤔🤣😂
показати весь коментар
31.07.2020 09:59 Відповісти
Опять разделение общества на тех, кому всё можно и тех, кому ничего нельзя. За такие вещи надо гнать с государственных должностей.
показати весь коментар
31.07.2020 10:03 Відповісти
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже нецікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі на іии. Виросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
показати весь коментар
31.07.2020 10:13 Відповісти
Ну, как бы, ничего не изменилось. Стабыльность....
показати весь коментар
31.07.2020 10:15 Відповісти
Виправлене.
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Це відомо давно. "Слуги народу" вважають себе настільки важливими, що можуть собі дозволити порушувати закони. Може референдум проведете, порадитесь з народом. Чи вже не цікаво. Час показної демократії закінчився, вже ніхто й не згадує про минулі наміри. Вросли в крісла своїх попередників, як в рідні.
показати весь коментар
31.07.2020 10:17 Відповісти
та ти ж за цих уродів галасував, і по факту досі галасуєш, 73/43%зебіл https://censor.net/user/452944!
показати весь коментар
31.07.2020 10:32 Відповісти
А треба було голосувати за цих, еге-ж?
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28658694.html Кортеж екс-голови АП Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП - «Схеми»
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
Кортеж Димінського (сам Димінський за кермом) взагалі людину вбив. І, взагалі, і року не проходить, щоб якийсь буржуй чи олігарх в кортежі не вчинив якесь резонансне ДТП. І - що? Вони - приватні особи, мають відповідати. А от на державній службі - це інша історія! Але ж ви за цю ******* порнографію влади ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
показати весь коментар
31.07.2020 11:52 Відповісти
О, так номера-прикриття видавати для екс-голови АП і приватної особи, яка на них потрапляє в ДТП - то нормально, влада ні при чому, а для чинного голови ОП то зрада-зрадонька? Отже, по вашому треба повертати взад пороха і ложкіна? Обійдетесь.
показати весь коментар
31.07.2020 11:56 Відповісти
"екс-голові"! Навіть юридично: там корупція - лише з боку МРЕО.
показати весь коментар
31.07.2020 12:00 Відповісти
то есть ты равняешь экс-голову с теперешними действующими, зебил? "а вот ваш парашенко"...
показати весь коментар
31.07.2020 17:13 Відповісти
Как украинцы могли привести к власти "бабьеяровцев". Это все равно что немцы проголосуют за турков, поляки за украинцев, израильтяне за арабов.
показати весь коментар
31.07.2020 10:31 Відповісти
Малороси - виборці зебуїна, а у вас такі ж номера?
показати весь коментар
31.07.2020 11:37 Відповісти
Ничего нового!Помнится при совдепии была такая же практика! Влиятельные коммунисты что бы не лишаться своих партбилетов за поездки например, к любовницам или к подпольным коммерсантам-имели целые пачки "левых" авто номеров!!! Где брали "левые" номера?!Да снимали с авто стоящих месяцами на штраф и судебных стоянках!!!
показати весь коментар
31.07.2020 12:01 Відповісти
Твари зеленые.
показати весь коментар
31.07.2020 12:41 Відповісти
Еще бы, штрафы надо драть с обычных граждан. А это держатели общака.
показати весь коментар
31.07.2020 13:06 Відповісти
Кто эти г-нДоны? Чмо вылезшее ниоткуда. Считают себя правителями мира?
показати весь коментар
31.07.2020 13:48 Відповісти
Так то лєнка по бутикам швендяє! А водію що - куди вона пальцем показала, туди й поїхав. Все одно ніхто не зупинить.
показати весь коментар
31.07.2020 13:56 Відповісти
А Лєнка нікому нічого не обіцяла!! )))
показати весь коментар
31.07.2020 13:57 Відповісти
Сейчас выйдет главный клоун и начнет усех из аутомата расстреливать!
показати весь коментар
31.07.2020 15:21 Відповісти
Для цюцюрика и всей этойшоблы и шпаны-законы не писаны.
показати весь коментар
31.07.2020 16:32 Відповісти
Общество которое исповедует терпимость - утонет в преступности.
показати весь коментар
31.07.2020 16:52 Відповісти
Эти гамнюки сольют страну в унитаз.
показати весь коментар
31.07.2020 16:57 Відповісти
Выступит Зеленодэбил и скажет на этот вопрос следующее: «Ермак - мой друг, я ему верю. Что он делает - все только на пользу обществу. Других кадров нет и не будет. Смиритесь, бидло!» Если серьезно, тогда эту информацию следует отправить в полицию и пусть Аваков объяснит, почему по стране разъезжают незарегистрированные транспортные средства.
показати весь коментар
31.07.2020 17:29 Відповісти
Оно уже не влезает в такие дискуссии.
Язык в жопу засунуло и молчит.
показати весь коментар
31.07.2020 20:12 Відповісти
the GOVno!
показати весь коментар
31.07.2020 17:34 Відповісти
Ничего удивительного. Они,-- далеко не Ганди. Только быдло,самого низкого сорта, попав случайно во власть,а иногда даже так неожиданно,что кружится голова от восторга,способно на такое. Не нужно быть физиономистом ,чтобы посмотреть на эти хари и легко констатировать---такие, уж очень далеки от народа, как и, им, быть аристократами(духа) по -причине...(сказано вверху коммента).
показати весь коментар
31.07.2020 17:58 Відповісти
Зеленский аферист, он был им до выборов, таким и остался после.
показати весь коментар
31.07.2020 17:59 Відповісти
Єслі я нарушу закон я уйду сам...ковтнули, зебіли?
показати весь коментар
31.07.2020 22:09 Відповісти
Значит любой гражданин имеет право изготовить себе левые номера и спокойно ездить!!!!
показати весь коментар
31.07.2020 22:36 Відповісти
дырявый он и есть дырявый.
показати весь коментар
01.08.2020 07:02 Відповісти
Ні в одному коментарі не бачу,скільки таких номерів використовувалось при мальдівській постітутці.
показати весь коментар
01.08.2020 07:25 Відповісти
И не увидишь, кацапчик. Такого при Порохе не было...
показати весь коментар
01.08.2020 07:57 Відповісти
Та ти що???? Не вірю!!! А ну докажи! Може шлюха інкогніта і на мальдіви не літала за державний рахунок? Може у офшорної падлюки і в липецьку фабрики до 2017-го року не працювали????
показати весь коментар
01.08.2020 19:30 Відповісти
Смени методичку. Ты потерялся во времени, дебил)
показати весь коментар
03.08.2020 01:33 Відповісти
каКцапе,відійди від дзеркала,нечисть не відбиваєця!
показати весь коментар
03.08.2020 07:34 Відповісти
а можно выпустить 3д ролик уровеня 2020 года. ну там где Камаз сбивает Зеленского
показати весь коментар
05.08.2020 00:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 