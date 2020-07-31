Переговори з Іраном щодо компенсації родинам загиблих у катастрофі МАУ в Тегерані завершилися в Києві, - МЗС

У Києві завершилися переговори з представниками Ірану щодо компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ, який збили біля Тегерана. У зустрічі взяли участь члени Координаційної групи від Британії, Афганістану, Канади, Швеції та України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як наголошується в повідомленні, члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака, провести незалежне розслідування трагедії і забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Крім того, сторони обговорили підготовку й організацію наступних раундів переговорів про катастрофу літака МАУ.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.