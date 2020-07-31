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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Переговори з Іраном щодо компенсації родинам загиблих у катастрофі МАУ в Тегерані завершилися в Києві, - МЗС

Переговори з Іраном щодо компенсації родинам загиблих у катастрофі МАУ в Тегерані завершилися в Києві, - МЗС

У Києві завершилися переговори з представниками Ірану щодо компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ, який збили біля Тегерана. У зустрічі взяли участь члени Координаційної групи від Британії, Афганістану, Канади, Швеції та України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як наголошується в повідомленні, члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака, провести незалежне розслідування трагедії і забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Крім того, сторони обговорили підготовку й організацію наступних раундів переговорів про катастрофу літака МАУ.

Читайте також: Канада просить оприлюднити розшифровку записів бортових самописців збитого над Тегераном літака МАУ, - голова МЗС Шампань

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте: Кулеба підтвердив візит іранської делегації в Україну для переговорів щодо компенсацій 29-30 липня

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Автор: 

Іран (2068) МАУ (823)


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Результатом перемовин з Іраном у Києві стали лише заклики до Ірану щодо компенсації та розслідування, тобто нічого не досягли. А ще стало зрозумілим, що у Ірану є право публікувати чи не публікувати зміст чорних скриньок.
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31.07.2020 04:36 Відповісти
Схоже , що ні до чого не домовились .
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31.07.2020 07:02 Відповісти
Результат какой? Опять встречи, переговоры, расследование? Что там расследовать???? Виновные известны, пострадавшие тоже. Сколько лет должно пройти чтобы одних наказали, а другим выплатили компенсации? И где расшифровка ящиков? Опять наши соплежуи ничего не добились))))
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31.07.2020 07:36 Відповісти
разве зегниды не заявляли, что это был некачественный двигатель ?
хорошо пристроилась плесень зелёная
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31.07.2020 08:52 Відповісти
Цікаво. Чому так Іранці так не хочуть розголошення записів чорних скриньок ?
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31.07.2020 10:07 Відповісти
меня интересуют только подлинные имена исполнителей, и их национальность
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31.07.2020 11:51 Відповісти
31.07.2020 г.

Вчера в Киеве поздно ночью, завершилось совещание координационной группы при участии Афганистана, Британии, Канады, Украины и Швеции по вопросам компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752. На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.
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01.08.2020 00:40 Відповісти
 
 