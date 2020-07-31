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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 році

Кабмін надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 році

Кабінет Міністрів України надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 навчальному році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт урядового порталу.

"Відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях", - зазначив Шмигаль на селекторній нараді 30 липня з представниками місцевих органів влади та профільними міністерствами.

"В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей", – додав прем’єр-міністр.

Водночас Міністерство освіти і науки рекомендувало університетам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених постановою уряду №641.

Зокрема, у разі сприятливої ​​ситуації МОН рекомендує почати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом:

- для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти в період з 1 по 15 вересня 2020 року;

- для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

- для студентів ОС магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

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Автор: 

виш (554) карантин (18172) Університет (185) навчання (592) вища освіта (209) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году - Цензор.НЕТ 1872
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31.07.2020 06:33 Відповісти
Безграмотная свора случайных людей у власти милостиво разрешают. Куда и когда нам ходить , сколько им за свою заботу о нас им платить и раз в пять лет ходить на выборы как бараны если злые духи ковида не помешают. Владу и деньги остовлять в громадах и самим нанимать себе управляющих. Политики нет есть профессиональные шарлатаны.
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31.07.2020 07:31 Відповісти
Це не випадкова свора. Її обрав мудрий нарід.
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31.07.2020 07:35 Відповісти
Шоб нанять, громада должна выбрать. Сам знаешь, кого у нас народ выбирает.
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31.07.2020 07:46 Відповісти
Чтобы выбирать надо обьеденяться в структуры на уровне подьездов, этажей. Чтоб люди обьединялись нужны префереции. А чтоб были префиренции нужен проект для этих преференций,обсуждение и выборы под этот проэкт. Тогда может и начнет развиваться самоуправление, любая структура это и есть та сила которая влияет на решения.
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31.07.2020 08:54 Відповісти
Как могут люди далёкие от медицины, сотрудники вузов, не эпидемиологии, решать такие вопросы? Как может министерство пускать всё на самотёк, это не просто "обзовательный процесс", цена вопроса жизни и здоровье детей!!!! Почему государство опять самоустраняется? Зачем нам тогда министерства с тысячами дармоедов? Что делают все эти люди? Где их "работа", в чем она заключается? А начнутся вспышки и, не дай Бог, смерти, так ректор виноват будет или кто? Крайних вообще не будет, как всегда никто ни за что отвечать не будет. Хорошо устроились, хитренько.
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31.07.2020 07:47 Відповісти
Зато 60 миллиардов народных денег использовали. А виноват пусть будет кто-то другой.
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31.07.2020 08:39 Відповісти
Вы правильно написали - виноват будет ректор.
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31.07.2020 09:23 Відповісти
 
 