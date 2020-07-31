Кабмін надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 році

Кабінет Міністрів України надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 навчальному році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт урядового порталу.

"Відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях", - зазначив Шмигаль на селекторній нараді 30 липня з представниками місцевих органів влади та профільними міністерствами.

"В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей", – додав прем’єр-міністр.

Водночас Міністерство освіти і науки рекомендувало університетам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених постановою уряду №641.

Зокрема, у разі сприятливої ​​ситуації МОН рекомендує почати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом:

- для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти в період з 1 по 15 вересня 2020 року;

- для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

- для студентів ОС магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

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