За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС
З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників.
"Якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.
У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Водночас повідомляється, що 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.
"Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначено в повідомленні.
Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
"Громадяни України можуть бути впевненими в тому, що їхні Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.
Важливо, що військовослужбовці Об’єднаних сил не залишають жителів прифронтових населених пунктів сам на сам із своїми проблемами, постійно беруть участь у житті цих населених пунктів та допомагають їхнім мешканцям. Так, минулої доби військовослужбовці взяли активну участь в організації та проведенні урочистостей до Дня визволення Авдіївки від окупантів.
А мешканців Водяного та Пісків забезпечили питною водою, з якою у них постійні проблеми", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі ОС наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника: "На ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають".
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Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
Это они в уставе вычитали? Так на хрен такая армия. Армия - не самое лучшее место для сохранения жизни и здоровья.
Бубочка хтіло перенести свою адміністрацію з Банкової? То най перенесе на нульовку і вже звідти бачить "бажання миру в очах" всякіх путлєрів.
Вот я сижу в окопе,слышу эвук летящей мины- мои действия,-звоню "наверх",узнаю можно ли открывать ответный огонь?жду когда там определят разновидность обстрела?наличие угрозы захвата территории?жду мгновенного ухудшения состояния своего здоровья?
какой дебелизм этого руководства
обосранцы 10 уровня
Цікаво, а про скільких «зненацька померлих» військових сьодні розкажуть???
Поки писав, помножити забув...
Можна навіть двійку
Кстати, все жду извинений за сравнение Украины с порноактрисой и насмешки над Томосом и чувствами веруюших... это - минимум для оманского осла...
30липня"внезапное ухудшение здоровья".31липня"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС."
Як це, взагалі, трапилось, що троє військових в зоні ООС «померли через різке погіршення стану здоров'я»? І все, жодних пояснень - ні обставин трагедії, ні лікарі нічого не кажуть, ні командування.
Вони, зокрема, разом служили, чи ні? Для того, щоб дізнатися або оприлюднити таку інформацію розтину робити не треба.
Незалежно від того, що вони там приховують, чи не приховують - це повний провал відомчих інформаційних служб. Якщо професійна журналістика не зреагує належним чином на цю екстра-дивну новину до кінця дня, то це буде і її ганебний провал теж.
Не треба намагаютися тримати нас за ідіотів.
Р.S. Тут мені уже пишуть, що поруч з одним з них вибухнула мінометна міна. Так це тому у нього «різко погіршилося здоров'я»? Взагалі-то, я ще сумніваюся, що це правда. Бо приховати таке майже неможливо, а рівень обурення від того, що подібним чином у нас гарантується «непорушення перемир'я» - важко й уявити... https://m.glavcom.ua/columns/stikhy/nashi-realiji-viyskoviy-gine-vid-minometnoji-mini-ce-nazivajetsya-rizko-pogirshilosya-zdorovya-696055.html
PS: Такое, позволено только размазни кадыркину...
Любовник вскакивает , хватает мужа, ведёт на кухню и рисует мелом круг на полу и приказывает: пока я не уйду, за круг не переступать! Утром когда уходит любовник мужик прыгает от счастья, жена спрашивает чему радуется? Мужик отвечает, что за ночь аж два раза переступил за черту...
Такая же ситуация и у нас, янелох устроил!
Кацапы что просто салют дают?
Власть приучает к мысли что это во всем фашисто-бендеровцы виноваты, сепары стреляют не опасно а ВСУ стрельнет так сразу в мальчика в трусиках попадает.