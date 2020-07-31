За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників.

"Якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні.



За даними штабу, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.



У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Водночас повідомляється, що 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.



"Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



"Громадяни України можуть бути впевненими в тому, що їхні Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.



Важливо, що військовослужбовці Об’єднаних сил не залишають жителів прифронтових населених пунктів сам на сам із своїми проблемами, постійно беруть участь у житті цих населених пунктів та допомагають їхнім мешканцям. Так, минулої доби військовослужбовці взяли активну участь в організації та проведенні урочистостей до Дня визволення Авдіївки від окупантів.



А мешканців Водяного та Пісків забезпечили питною водою, з якою у них постійні проблеми", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника: "На ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають".



