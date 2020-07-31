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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників.

"Якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Водночас повідомляється, що 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Громадяни України можуть бути впевненими в тому, що їхні Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

Важливо, що військовослужбовці Об’єднаних сил не залишають жителів прифронтових населених пунктів сам на сам із своїми проблемами, постійно беруть участь у житті цих населених пунктів та допомагають їхнім мешканцям. Так, минулої доби військовослужбовці взяли активну участь в організації та проведенні урочистостей до Дня визволення Авдіївки від окупантів.

А мешканців Водяного та Пісків забезпечили питною водою, з якою у них постійні проблеми", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника: "На ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають".

За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС 01
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29181) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
ну слава богу! Надеюсь никто не умрет на днях из-за внезапного ухудшения здоровья!
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31.07.2020 07:41 Відповісти
+13
Не считается. Не системный. Не прицельный. Верим Путлеру. "Путен президент мира"
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 966
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31.07.2020 08:05 Відповісти
+11
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8684
Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
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31.07.2020 07:40 Відповісти
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За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8684
Стрелялі, але то був салют на честь мЬІру.
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31.07.2020 07:40 Відповісти
ну слава богу! Надеюсь никто не умрет на днях из-за внезапного ухудшения здоровья!
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31.07.2020 07:41 Відповісти
Не 2, а 12. Разница есть, если кто спросит. И осталось понять, вследствие чего возникло "заболевание". Не вследствие ли тяжелой контузии при ранении?
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31.07.2020 07:42 Відповісти
так швидко вже є звіт???
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31.07.2020 07:43 Відповісти
Це провокаційний і несистемний вогонь!
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31.07.2020 07:43 Відповісти
причем это было нарушение тишины, не перемирия... от шальной пули еще никто не умирал... как предупреждала Маруся с Софийкой, там стреляют... но одно только это предупреждение напугало бубочку до зеленого поноса...
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31.07.2020 08:07 Відповісти
І тепер маємо несистемний вогонь, а для нові формулювання щодо вогню.
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31.07.2020 08:25 Відповісти
Бутусов! А что там весь нет трубит о мендель и клоуне.
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31.07.2020 07:45 Відповісти
ыммунитет патамуша
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31.07.2020 11:45 Відповісти
Найманці - це так соромязливо ОПУ і їх пригодовані медіа називає регулярних російськіх окупантів.
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31.07.2020 07:51 Відповісти
В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркнули, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитниковИсточник

Это они в уставе вычитали? Так на хрен такая армия. Армия - не самое лучшее место для сохранения жизни и здоровья.
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31.07.2020 07:54 Відповісти
Снаряд не влучив в ліжко Хомчака, і в кабінет Зеленського, значить обстрілу не було!
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31.07.2020 07:56 Відповісти
Не считается. Не системный. Не прицельный. Верим Путлеру. "Путен президент мира"
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 966
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31.07.2020 08:05 Відповісти
за 30 рублей ,.так и Гитлера могут отбелить "Фюрер президент мира!"
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31.07.2020 08:15 Відповісти
Президент Владимир Зеленский предложил предоставить статус государственных основным религиозным праздникам мусульман, иудеев, католиков и верующих других конфессий..... не пойму одного зачем Зеленский дробит Украину на несколько государств, пусть предложит шутя как это делает Кравчук, кремлёвскому Фюреру этим там занимается,в колониях Московии
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31.07.2020 08:12 Відповісти
А наші військовики в цьому зеленому цирку в ролі мішеней... Це щоб сєпари та московити стріляти навчились?
Бубочка хтіло перенести свою адміністрацію з Банкової? То най перенесе на нульовку і вже звідти бачить "бажання миру в очах" всякіх путлєрів.
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31.07.2020 08:15 Відповісти
Стріляли несистемно, неприцільно і вверх, щоб не заржавіли автомати і гранатомети.Та вони зовсім голуби миру, то все ті націоналісти стріляли.
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31.07.2020 08:16 Відповісти
"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3211134.
Вот я сижу в окопе,слышу эвук летящей мины- мои действия,-звоню "наверх",узнаю можно ли открывать ответный огонь?жду когда там определят разновидность обстрела?наличие угрозы захвата территории?жду мгновенного ухудшения состояния своего здоровья?
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31.07.2020 08:21 Відповісти
А вот віри,що говнокомандуючі захистять Україну вже зменшується. Постійна мантра ,Про цінність життя вояна--це для лохів.
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31.07.2020 08:26 Відповісти
Якщо зменшується віра до головнокомандувача, то у вас вона ще є. А що робити, якщо її нема?
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31.07.2020 08:27 Відповісти
Сводка ситуации за 29 июля 2020 года Обстрелов 12 Ответный огонь 2 С нашей стороны Ранено 3 Убит 1
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31.07.2020 08:43 Відповісти
новое зеленое словоблудие провокационные обстрелы
какой дебелизм этого руководства
обосранцы 10 уровня
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31.07.2020 08:44 Відповісти
Якщо 111 поділити на три (співвідношення обстрілів помічених ОБСЄ та зє бубочкою), та помножити на 2, то вийде, що за вчора було близько 34 обстрілів...
Цікаво, а про скільких «зненацька померлих» військових сьодні розкажуть???
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31.07.2020 08:56 Відповісти
3
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31.07.2020 09:16 Відповісти
Так...
Поки писав, помножити забув...
Можна навіть двійку
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31.07.2020 09:21 Відповісти
Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага"- клованы есть клованы,а какой обстрел не есть угроза жизни и не есть указателем начала дальнейшей вражеской оккупации территории Украины....?Как бы ответил Израиль на подобные обстрел своей территории .и какими бы он считал эти обстрелы...?
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31.07.2020 09:00 Відповісти
та нахер тот израиль... ты ж видишь, не работает израильская отрыжка на теренах Украины. То ли дети израйлевы здесь некачественные, то ли некачественные израилевы дети просто ненавидят свое временное пристанище
Кстати, все жду извинений за сравнение Украины с порноактрисой и насмешки над Томосом и чувствами веруюших... это - минимум для оманского осла...
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31.07.2020 09:18 Відповісти
Да, да, да. Знаем. «Незнание - это сила», «Свобода - это рабство», «Война - это мир». КВсе по Оруэллу.
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31.07.2020 09:00 Відповісти
👿ага.
30липня"внезапное ухудшение здоровья".31липня"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС."
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31.07.2020 09:51 Відповісти
Наші реалії: військовий гине від мінометної міни - це називається «різко погіршилося здоров'я"
Як це, взагалі, трапилось, що троє військових в зоні ООС «померли через різке погіршення стану здоров'я»? І все, жодних пояснень - ні обставин трагедії, ні лікарі нічого не кажуть, ні командування.

Вони, зокрема, разом служили, чи ні? Для того, щоб дізнатися або оприлюднити таку інформацію розтину робити не треба.

Незалежно від того, що вони там приховують, чи не приховують - це повний провал відомчих інформаційних служб. Якщо професійна журналістика не зреагує належним чином на цю екстра-дивну новину до кінця дня, то це буде і її ганебний провал теж.

Не треба намагаютися тримати нас за ідіотів.

Р.S. Тут мені уже пишуть, що поруч з одним з них вибухнула мінометна міна. Так це тому у нього «різко погіршилося здоров'я»? Взагалі-то, я ще сумніваюся, що це правда. Бо приховати таке майже неможливо, а рівень обурення від того, що подібним чином у нас гарантується «непорушення перемир'я» - важко й уявити... https://m.glavcom.ua/columns/stikhy/nashi-realiji-viyskoviy-gine-vid-minometnoji-mini-ce-nazivajetsya-rizko-pogirshilosya-zdorovya-696055.html
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31.07.2020 09:56 Відповісти
"Постреливают". Главкапітулянт- зеленський.
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Раньше россияне открывали серьёзный огонь по ВСУ, а сейчас только провокационный.
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31.07.2020 10:15 Відповісти
то змінився лише прикметник, яким описують кацапський вогонь ?
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31.07.2020 10:21 Відповісти
Не могли изобрести провокационный огонь в начале войны с Московией в 2014 году ? У нас бы жертв до сих пор не было.
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31.07.2020 10:25 Відповісти
100% Всі б 14 тисяч померли б ат плахова здаровья!
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31.07.2020 19:32 Відповісти
"За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Орехово и Новотошковского, потерь нет" Какое разочарование для Порошенко и его партии "Абсолютной истины, святости и патриотизма" и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов.
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31.07.2020 10:33 Відповісти
Дивись с...ка , що б у тебе різкого погіршення здоров'я не трапилося ...
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31.07.2020 11:29 Відповісти
Осторожнее! Оно может такой же смелое, как янелох! В суд подаст "За угрозы жизни"!
PS: Такое, позволено только размазни кадыркину...
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31.07.2020 11:54 Відповісти
По этой статье вспоминаю савьецький анекдот: Типичная ситуация - муж поздно вечером возвращается с командировки, на кровати жена с любовником...
Любовник вскакивает , хватает мужа, ведёт на кухню и рисует мелом круг на полу и приказывает: пока я не уйду, за круг не переступать! Утром когда уходит любовник мужик прыгает от счастья, жена спрашивает чему радуется? Мужик отвечает, что за ночь аж два раза переступил за черту...
Такая же ситуация и у нас, янелох устроил!
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31.07.2020 11:26 Відповісти
По другому это перемирие не воспринимаю...
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1471
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31.07.2020 12:47 Відповісти
Да, теперь обстрелы будут только провокационные, не системные, шуточные, дружелюбные, чтобы скучно не было, а солдаты будут умирать от сердечной недостаточности, от простуды, причём по три сразу. Зеленский в своём репертуаре.
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31.07.2020 14:14 Відповісти
Не, это 73% уставших от войны. И им плевать кто там на войне умирает.
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31.07.2020 15:49 Відповісти
О, уже и цензор перешёл на формулировку - провокационный огонь - не война Украины с рф, а именно провокации, как бубочка сказал - ну, я не знаю, линия соприкосновения то ли 650 км. то ли 750 км, может не всем на той стороне рассказали о прекращении огня. Сила презедентская - 73-х процентная.
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31.07.2020 15:47 Відповісти
Обстрел не угрожает жизни и здоровью военнослужащим,.
Кацапы что просто салют дают?
Власть приучает к мысли что это во всем фашисто-бендеровцы виноваты, сепары стреляют не опасно а ВСУ стрельнет так сразу в мальчика в трусиках попадает.
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31.07.2020 19:08 Відповісти
Як же "патерьнет", коли Троє вмерли "па саситаянію плахова здаровья!!?
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31.07.2020 19:29 Відповісти
То несистемный, то провокацийный, что ещё придумаете серуны.
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31.07.2020 22:00 Відповісти
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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31.07.2020 23:43 Відповісти
 
 