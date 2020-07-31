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Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано. ФОТО

У селі Новий Биків Бобровицького району на Чернігівщині чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії. Унаслідок події загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"За попередньою інформацією, місцевий мешканець підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинули три людини, одну особу госпіталізовано", - написав він.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції Чернігівської області Юлія Ковтун, серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція. ФОТО

Як пізніше уточнили в поліції, вибух стався вчора близько 21:00.

Правоохоронці провели огляд місця події й опитали свідків. За попередньою інформацією, один із загиблих приніс гранату в компанію своїх знайомих. Після чого раптово пролунав вибух унаслідок якого загинули троє осіб і зазнала травм ще одна людина.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано 01
Фото: Суспільне

Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано 02
Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано 03
Фото: сайт поліції

Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано 04

Автор: 

граната (802) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+17
Не треба гнати демагогію. Граната - один з видів вибухової зброї, призначений для ураження живої сили і бойової техніки супротивника осколками й ударною хвилею, що утворюються від вибуху. А стрілецька зброя це вогнепальна зброя - переносна ствольна зброя, яка спричиняє направлений постріл метальної частини ********** за рахунок енергії метальної ( дефлігуючої) речовини, Так для того і потрібно легалізувати стрілецьку зброю, щоб з малечку привчались з нею поводитись, мали збройну культуру, як в США. При цьому ніхто ж не говорить, що граната це засіб для цивільного вжитку, оскільки її осколки не контролюються тим хто її застосовує. Стрілецька зброя це зброя вільних людей для самозахисту, їх родин і Конституції, а граната це військове озброєння, за яке повинні правоохоронні органи і суди жавати захмарні строки. У рабів зброї немає, вона є у панеських нагайок і окупантів. А вбивають і автомобілі, і куханні ножі, і електричний струм, і пожежі. А найбезпечніше для життя сидіти в одиночній камері.
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31.07.2020 08:36 Відповісти
+15
Нові часи, нові розваги.
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31.07.2020 07:50 Відповісти
+12
Дарвинизм в действии !!! Детей слава богу было !!!
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31.07.2020 07:51 Відповісти
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Нові часи, нові розваги.
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31.07.2020 07:50 Відповісти
Дарвинизм в действии !!! Детей слава богу было !!!
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31.07.2020 07:51 Відповісти
Ты хотел сказать "новые возможности"?! Ведь розваги(пьяные развлечения) за "ты меня не уважаеш" или "ты не то сказал",остались прежними-это драки и смертоубийство!Просто раньше орудием убийства были нож,дубина и кастет-а сейчас добавилась граната!!!
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31.07.2020 12:59 Відповісти
Правительство устроило нам такую жизнь, что она и для самих украинцев ценности не представляет.
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31.07.2020 07:51 Відповісти
Каждьій кузнец своего счастья. Тут я згоден з камуняками.
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31.07.2020 07:53 Відповісти
Ну как с вами спорить, если вы - никто. Спорить с разрисованной бумагой - себя не уважать. И таких здесь армия безымянных марионеток.
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31.07.2020 08:05 Відповісти
А хто ти такий щоб я звертав на тебе увагу?
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31.07.2020 08:15 Відповісти
а ты, у нас, идентифицированный мазок из ануса Шария?!
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31.07.2020 08:16 Відповісти
См. выше.
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31.07.2020 08:23 Відповісти
Какое правительство? Война 6 лет уже идёт.
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31.07.2020 07:55 Відповісти
Кому війна, кому забава...
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31.07.2020 08:56 Відповісти
И 6 лет в правительстве- сплошное говно. Что тут непонятного?
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31.07.2020 08:57 Відповісти
Вечер удался
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31.07.2020 07:53 Відповісти
А мог бы через границу кацапам перекинуть... черниговщина ж...
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31.07.2020 08:03 Відповісти
Ні, там далекувато до балалаєшної
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31.07.2020 08:11 Відповісти
Близько! Там раніше кацапи регулярно приїжджали.
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31.07.2020 08:21 Відповісти
та далеко, майже 200 км навпростець, а дорогами всі 300 км
я був в тому Новому Бикові багато разів, кацапами там дякувати богу і не пахне
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31.07.2020 08:57 Відповісти
Блін! Воістину - "мавпа з гранатою"!
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31.07.2020 07:55 Відповісти
zE twarz - minus 3 głosu!
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31.07.2020 07:58 Відповісти
Потому что в мое время грипп был гриппом, а не инфлюэнцей или еще чем... "отдыхали" - это такой эвфемизм? Вместо "выпивалии и нажрались до усрачки и посинения"??? Это так же дико, как, скажем, на балу объявлять ***** путеным или в приличном обществе называть Клована зеленским...
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31.07.2020 08:00 Відповісти
Дарвін посміхнувся, природній відбір таки йде.
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31.07.2020 08:07 Відповісти
странные забавы если честно
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31.07.2020 08:09 Відповісти
представляю как это было -

-"Смотри ребят, я выдергиваю чеку но она не взорвется потому что я удерживаю рычаг... Видите какой я крутой малята?!

Но пьяные руки плохо держат контроль и ...... Бах.!

Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2971
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31.07.2020 08:10 Відповісти
Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5683
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31.07.2020 08:21 Відповісти
Та проще всё было... еще проще. Пытался надеть на шампур, а когда удалось, решил на углях запечь... синька, фули... такая уж планида...
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31.07.2020 08:21 Відповісти
Та ні, мабуть рибку ловити поїхати.
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31.07.2020 08:27 Відповісти
И тамада был "веселый", и конкурсы интересные
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31.07.2020 08:34 Відповісти
Ты правильно действуешь Пора инструктировать населения как правильно пользоваться гранатой. А то многие щитают что граната взрывается от удара об землю.
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31.07.2020 08:55 Відповісти
есть гранаты, которые взрываются именно от удара о землю...
Ручные гранаты РГО и РГН. Подробный обзор. История, устройство.

https://youtu.be/RygzXAXInyU


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31.07.2020 09:18 Відповісти
І так демографія погана, то ще й самознищуються... Жах.
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31.07.2020 08:15 Відповісти
Естественный отбор...
Бухать с гранатой в кармане!
Ну не дебилы? Хотя вопрос тут не уместен...
Идиоты самоликвидируются...
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31.07.2020 08:25 Відповісти
ну ці вже на демографію ніяк не вплинули б
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31.07.2020 08:58 Відповісти
Многие хотят легализации оружия, так вот попить и пострелять у пьяных обезьян будет фишкой №1.
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31.07.2020 08:16 Відповісти
вы думаете эта граната была куплена легально?
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31.07.2020 08:25 Відповісти
Не треба гнати демагогію. Граната - один з видів вибухової зброї, призначений для ураження живої сили і бойової техніки супротивника осколками й ударною хвилею, що утворюються від вибуху. А стрілецька зброя це вогнепальна зброя - переносна ствольна зброя, яка спричиняє направлений постріл метальної частини ********** за рахунок енергії метальної ( дефлігуючої) речовини, Так для того і потрібно легалізувати стрілецьку зброю, щоб з малечку привчались з нею поводитись, мали збройну культуру, як в США. При цьому ніхто ж не говорить, що граната це засіб для цивільного вжитку, оскільки її осколки не контролюються тим хто її застосовує. Стрілецька зброя це зброя вільних людей для самозахисту, їх родин і Конституції, а граната це військове озброєння, за яке повинні правоохоронні органи і суди жавати захмарні строки. У рабів зброї немає, вона є у панеських нагайок і окупантів. А вбивають і автомобілі, і куханні ножі, і електричний струм, і пожежі. А найбезпечніше для життя сидіти в одиночній камері.
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31.07.2020 08:36 Відповісти
Не путайте легализацию короткоствола, с продажей оружия в супермаркете для всех желающих)))
Даже сейчас, при желании и без особых проблем,, вы можете себе приобрести гладкоствольное или нарезное оружие)
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31.07.2020 08:37 Відповісти
На фронте меньше людей гибнет.,чем от криминала,ДТП ,пожаров,несчастных случаев.
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31.07.2020 08:21 Відповісти
Премия имени дедушки Дарвина...
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31.07.2020 08:22 Відповісти
Один заслужил, а двое примазались.
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31.07.2020 08:39 Відповісти
Очень интересная игра, такая, знаете ли, жизнеутверждающая.
Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6068
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31.07.2020 08:37 Відповісти
5 сек.
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Эх, не готово ещё наше обчество к легализации и ношению для самообороны оборонительных ручных гранат.
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31.07.2020 08:41 Відповісти
У такого отброса явно и дружки такие же, так что не жалко. Минус 3 уродца.
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31.07.2020 08:44 Відповісти
Чего вы ее боитесь? Она же ручная!
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31.07.2020 08:54 Відповісти
Я поражон - них слова о Зеленському!!!!!
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31.07.2020 09:21 Відповісти
Ну, а что вы хотели? Тупой индивидуум + водка + граната. Всё закономерно.
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31.07.2020 09:38 Відповісти
никто не станет спорить, что налицо 73%ная вероятность того, что эту "дурацкую премию Дарвина" получили зебилы Бубочки-Велосипедной..
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31.07.2020 09:41 Відповісти
вот так к осенним віборам и проредятся ряді ЗеЗе
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31.07.2020 10:23 Відповісти
Земля самоочищается...
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31.07.2020 09:45 Відповісти
премия дарвина засчитана
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31.07.2020 09:45 Відповісти
Быдло доотдыхалось. Фото "лавочки" -ее как будто 10 летний ребенок делал. Такой явно уровень тех кто на ней отдыхает.
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31.07.2020 09:45 Відповісти
но стол-то! стол выдержал! завтра место пусто не будет!
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31.07.2020 10:26 Відповісти
Такое ощущение, что гранаты продают все гастрономы страны.
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31.07.2020 09:48 Відповісти
Один момент!
Ну я понимаю - уехала жена, пригласил пацанов хату, нажрались, полез под диван - достал гранату впечатлить пацанов. Но тут пикник происходит В ЛЕСУ. Значит он её заранее трезвый её взял с собой?
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31.07.2020 09:58 Відповісти
Долбо*бы!!!
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31.07.2020 11:32 Відповісти
..и шо на этот раз, любовный четырёхугольник ...
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31.07.2020 12:52 Відповісти
 
 