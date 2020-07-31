Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано. ФОТО

У селі Новий Биків Бобровицького району на Чернігівщині чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії. Унаслідок події загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"За попередньою інформацією, місцевий мешканець підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинули три людини, одну особу госпіталізовано", - написав він.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції Чернігівської області Юлія Ковтун, серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.

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Як пізніше уточнили в поліції, вибух стався вчора близько 21:00.

Правоохоронці провели огляд місця події й опитали свідків. За попередньою інформацією, один із загиблих приніс гранату в компанію своїх знайомих. Після чого раптово пролунав вибух унаслідок якого загинули троє осіб і зазнала травм ще одна людина.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



Фото: Суспільне





Фото: сайт поліції