СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн
Станом на ранок 31 липня у світі зареєстрували 287 146 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,4 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 17 476 120 випадків інфікування і 676 759 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 155 285 (+1465 за добу), хворих - 4 634 985 (+68 569 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 2 613 789 інфікованих (+58 271 за добу) і 91 377 (+1189 за добу) летальних випадків.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 639 350 осіб (+54 966 за добу), кількість смертей - 35 786 (+783 за добу).
У Росії 834 499 хворих (+5509 за добу) і 13 802 летальні випадки (+129 за добу).
Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 482 169 осіб (+11 046 за добу), кількість смертей - 7812 (+315 за добу).
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Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
ДЕ РЕШТА !!!?? ))
"Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."
Дивимось поточну летальність по ковіду 676759*100%/17476120= 3,87%
Не набагато менша. "чи цифри мої не подобаються..?"
Более 300 миллионов человек снова отправили на карантин в Индии
Несколько сотен миллионов человек снова отправили на карантин в Индии. В стране резко растет число заражений, передает https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-the-times/ The Times .
Издание отмечает, что всего на карантин хотят отправить более 375 миллионов человек: некоторые города и штаты снова вводят меры по борьбе с пандемией. Так, в штате Бихар на севере Индии, власти решили отправить население на 15-дневный карантин. Там фиксируют прирост более чем в тысячу заражений за сутки на протяжении последних трех дней.
Помимо этого, на недельный карантин отправят жителей города Бангалор на юге Индии с населением в более восьми миллионов человек. Число заражений к началу июля резко выросло, достигнув 20 тысяч случаев.
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/indian_way/ Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
https://lenta.ru/tags/organizations/daily-mail/ Daily Mail указывает, что причиной резкого роста заболеваемости считают действия правительства: в начале июня в стране стали постепенно снимать ограничения.
https://lenta.ru/auth/
В Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе. В https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ министерстве здравоохранения назвали главной причиной снова обострившейся ситуации несоблюдение гражданами социальной дистанции.
Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли https://lenta.ru/news/2020/06/08/plyusi/ доказали , что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 тысяч человек.