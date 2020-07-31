СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн

Станом на ранок 31 липня у світі зареєстрували 287 146 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 17 476 120 випадків інфікування і 676 759 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 155 285 (+1465 за добу), хворих - 4 634 985 (+68 569 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 613 789 інфікованих (+58 271 за добу) і 91 377 (+1189 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 639 350 осіб (+54 966 за добу), кількість смертей - 35 786 (+783 за добу).

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У Росії 834 499 хворих (+5509 за добу) і 13 802 летальні випадки (+129 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 482 169 осіб (+11 046 за добу), кількість смертей - 7812 (+315 за добу).