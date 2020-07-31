За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9526 інфікованих і 260 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 9526 осіб, 260 осіб померли, 2314 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 923 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 особи померли.