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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9526 інфікованих і 260 померлих

За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9526 інфікованих і 260 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 9526 осіб, 260 осіб померли, 2314 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 923 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 особи померли.

За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9526 інфікованих і 260 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2462)


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9526 інфікованих з 69844


13,6 відсотка інфікованих України..

Львіщина ...уй почне навчання в школах з 1 вересня..

Населення ..уй забило на соцільну дистанцію і карантин - закономірно область не вибереться з "червоної зони" до Нового Року.. ((
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31.07.2020 10:28 Відповісти
 
 