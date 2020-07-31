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За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9526 інфікованих і 260 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 9526 осіб, 260 осіб померли, 2314 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 923 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.
Нагадаємо, станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 особи померли.
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Львіщина ...уй почне навчання в школах з 1 вересня..
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