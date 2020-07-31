Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає найціннішим у людині - її досвід, і закликає не плутати фахівців із політиками.
Про це генпрокурор Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна. Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть, їх треба брати відразу ж з пологових будинків", - написала вона.
"Щодо часів різних президентів і "їхніх" прокурорів - і лікарі, і вчителі, і правоохоронці працюють при різних президентах. Це люди систем. І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", - додала Венедіктова.
Як повідомлялося раніше, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. У період із 2002-го до 2007 року Піскун тричі був генеральним прокурором України.
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Об этом в своем блоге на "Украинской правде" http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56***********/ пишет народный депутат Сергей Лещенко (БПП).
Он указывает полный адрес виллы: 1745 Chemin des Collines, Le Cannet, France 06250.
Табачника еще возьми и Симоненко и Царева, под стать себе как раз. Ленина еще бы, но подохла падла.
и главное - ни копейки тем солдатам Сталина не даст, но с удовольствием ездит вна фошистских машинах и покупает там виллы.
а, готов заложить башку, шо оно еще и как и все такие - суперправославное ссущество. это аксиома просто.
Пискун утверждал в суде, что целый год жил на базе в "Буковеле".
"Фальшивые штампы в паспорт были проставлены в Днепропетровском аэропорту, который контролировал http://www.compromat.ru/page_28617.htm Игорь Коломойский . Так же Коломойский владеет "Буковель", который создал алиби для Пискуна. И именно благодаря Пискуну десять лет назад, в 2005-м Коломойский избежал уголовного дела за покушение на убийство адвоката Карпенко. Закрытие дела стоило 50 млн долларов. Сумма была многократно возвращена Коломойским назад через http://www.compromat.ru/page_36091.htm Укрнафту ", - пишет Лещенко.
Нардеп отметил, что уже не один месяц добивается возбуждения уголовного производства против Пискуна за подделку документов. На прошлой неделе прокуратура Киева сообщила, что экс-генпрокурор теперь под следствием.
"Надеюсь, что этот эпизод дополнят незаконным обогащением и взяточничеством, а вилла на Лазурном побережье Франции с места отдыха от украинской обыденности превратится в вещественное доказательство по делу", - пишет нардеп.
який і сприяє призначенню піскуна,
а с другого боку викриває справи піскуна про незаконні оборудки,
на які зеля не звертає увагу..
Тільки-но викриття Лещенка ніяк не заважають зелі призначати піскуна, говду,
кизя і кіпера, звільнених по люстрації..
Шиза якась
Специ по зашкварам та відосикам у "новьіх ліц" є у великому достатку, а от досвічених крадіїв мало
ПС..)))Нам би прокурора ..як в Румунії була .
Які ж вони паскудні лицеміри. Пеця був гандоном, бо він такий від природи, а ми.. а що ми? Життя важке, усе не просто, тому ми не гандони, ми просто змушені?
или папаша подсобил ?
зелёное говно течёт по ушам избирателей бубочки
1.Куплет - новьіє ліца, новьіє ліца, новьіє ліца!
Приспів: Мы сделем их вместе!
2.Куплет - Крєпкіє хозяйствєннікі і проффесіональі!
Приспів: Мы сделем их вместе!
3.Куплет - Барига, що ти наробив?!
Кода.
Эти сказки пусть бабушкам рассказывает.
Уже который месяц стоят, бездельники, всего на 32 уголовных делах против Порошенко !
Где прогресс ???
Так вони ж всі до одного - ворюги ,, як можна ворюг назначати у владу . . ? Зелені пляді , навіщо ви кажете одне , а робите інше ?? Ви що , свого виборця , за лоха маєте . ? . .
И эту дуру назначили руководить ГП. Ей овец пасти.
Нарід, вас кацапи з ригами розвели на довірі.
А кто писал, во время назначения, "Я иду в политику"? Александр Сергеевич Тургенев?
PS: Думал что умнее мендель, а зря...