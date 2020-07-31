Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає найціннішим у людині - її досвід, і закликає не плутати фахівців із політиками.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна. Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть, їх треба брати відразу ж з пологових будинків", - написала вона.

"Щодо часів різних президентів і "їхніх" прокурорів - і лікарі, і вчителі, і правоохоронці працюють при різних президентах. Це люди систем. І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", - додала Венедіктова.

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Як повідомлялося раніше, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. У період із 2002-го до 2007 року Піскун тричі був генеральним прокурором України.