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Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками

Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає найціннішим у людині - її досвід, і закликає не плутати фахівців із політиками.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна. Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть, їх треба брати відразу ж з пологових будинків", - написала вона.

"Щодо часів різних президентів і "їхніх" прокурорів - і лікарі, і вчителі, і правоохоронці працюють при різних президентах. Це люди систем. І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", - додала Венедіктова.

Також читайте: Венедіктова призначила своїм радником ексгенпрокурора Піскуна

Як повідомлялося раніше, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. У період із 2002-го до 2007 року Піскун тричі був генеральним прокурором України.

Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками 01

Автор: 

Піскун Святослав (82) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+40
Так Пшонка еще опытней! В чем же дело????
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31.07.2020 08:43 Відповісти
+34
Попытки замаскировать януковический непотреб под "опытных и эффективных" специалистов - бред сивой кобылы. В чем они эффективны - это в воровстве и фальсификациях. Здесь им равных нет.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
+22
барыга имеет полное право на любую виллу как владелец нехилого бизнеса... в отличие от пожизненного госслужашего пискуна
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31.07.2020 08:58 Відповісти
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Так Пшонка еще опытней! В чем же дело????
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31.07.2020 08:43 Відповісти
А Вишинський , Берія та Ягода також були "проФФесіоналами"
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31.07.2020 09:06 Відповісти
напомнило диалог:
Чарли: G-2?
П-к Слейд: Intelligence. Of which you have none...
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31.07.2020 09:24 Відповісти
тю, а чо, тогда давайте Азарова в вице-премьеры - у него опыт - огого!
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31.07.2020 10:35 Відповісти
Бывший генеральный прокурор Украины http://www.compromat.ru/page_13231.htm Святослав Пискун является владельцем роскошной виллы в городке Ле Канне на Лазурном побережье вблизи Канн.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56***********/ пишет народный депутат Сергей Лещенко (БПП).

Он указывает полный адрес виллы: 1745 Chemin des Collines, Le Cannet, France 06250.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
Хех, здивував. Якийсь блазень з кварталу теж має закордонні вілли.
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31.07.2020 08:49 Відповісти
А барига має в Іспанії тощо з цього?
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31.07.2020 08:52 Відповісти
а зачем повторять то, что сказано выше?
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31.07.2020 08:54 Відповісти
барыга имеет полное право на любую виллу как владелец нехилого бизнеса... в отличие от пожизненного госслужашего пискуна
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31.07.2020 08:58 Відповісти
Зеля имел бизнес, который ОФИЦИАЛЬНО был УБЫТОЧНЫМ.
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31.07.2020 10:36 Відповісти
а кравчук - хатинку в швейцарії
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31.07.2020 09:24 Відповісти
А тебе зачем он сейчас кто? Памперсы смени.
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31.07.2020 09:30 Відповісти
Мій сусід прокурор навіть дачі не має, а все життя пропрацював як "Піздун"
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31.07.2020 09:08 Відповісти
Попытки замаскировать януковический непотреб под "опытных и эффективных" специалистов - бред сивой кобылы. В чем они эффективны - это в воровстве и фальсификациях. Здесь им равных нет.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
..Ось ...як колишній міністр економіки Пеця .
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31.07.2020 08:55 Відповісти
Признайся, ты голосовал за ЗЕ?
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31.07.2020 09:06 Відповісти
Нет,он голосовал за старуху-молодухуь
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31.07.2020 09:13 Відповісти
З малоросами ...не спілкуюся .
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31.07.2020 09:14 Відповісти
Що, всрався? Отака ваша зебільна сутність.
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31.07.2020 10:43 Відповісти
У другому турі старухи не було, а були тільки Гетьман і Шмаркля, всі йульки віддали голос Шмарклі.
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Признайся, у тебя ностальгия по барыжной отрыжке яныка?
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31.07.2020 09:25 Відповісти
Это потому зеля везде рыгов суёт во власть? Отрыгнется ещё тебе, не сомневайся.
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31.07.2020 10:45 Відповісти
Тьху! мразь совковая.
Табачника еще возьми и Симоненко и Царева, под стать себе как раз. Ленина еще бы, но подохла падла.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
Совкодрочерша , гебнявая 🤮🤮🤮
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31.07.2020 08:53 Відповісти
та оно растринделось как и все ватники и Воронченко: Пабида, с днем фитиранафф, фошистенопале и пр. бред совков.
и главное - ни копейки тем солдатам Сталина не даст, но с удовольствием ездит вна фошистских машинах и покупает там виллы.
а, готов заложить башку, шо оно еще и как и все такие - суперправославное ссущество. это аксиома просто.
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31.07.2020 12:05 Відповісти
Ясный пень. Долбодятлов с политиками не спутаешь.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
Непотопляємий Піскун знов при дєлє як і Кравчук.
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31.07.2020 08:45 Відповісти
Ранее нардеп заявлял, что Пискун подделал документы - http://www.compromat.ru/page_36172.htm#ankor2 проставил фальшивые штампы в свой загранпаспорт , чтобы создать представление, что он во времена Януковича жил в Украине, и имеет право баллотироваться на выборах 2014 года.

Пискун утверждал в суде, что целый год жил на базе в "Буковеле".

"Фальшивые штампы в паспорт были проставлены в Днепропетровском аэропорту, который контролировал http://www.compromat.ru/page_28617.htm Игорь Коломойский . Так же Коломойский владеет "Буковель", который создал алиби для Пискуна. И именно благодаря Пискуну десять лет назад, в 2005-м Коломойский избежал уголовного дела за покушение на убийство адвоката Карпенко. Закрытие дела стоило 50 млн долларов. Сумма была многократно возвращена Коломойским назад через http://www.compromat.ru/page_36091.htm Укрнафту ", - пишет Лещенко.

Нардеп отметил, что уже не один месяц добивается возбуждения уголовного производства против Пискуна за подделку документов. На прошлой неделе прокуратура Киева сообщила, что экс-генпрокурор теперь под следствием.

"Надеюсь, что этот эпизод дополнят незаконным обогащением и взяточничеством, а вилла на Лазурном побережье Франции с места отдыха от украинской обыденности превратится в вещественное доказательство по делу", - пишет нардеп.
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31.07.2020 08:48 Відповісти
ПроФФессиОналка на всю голову
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31.07.2020 08:48 Відповісти
Лещенко з одного боку топить за зелю,
який і сприяє призначенню піскуна,
а с другого боку викриває справи піскуна про незаконні оборудки,
на які зеля не звертає увагу..
Тільки-но викриття Лещенка ніяк не заважають зелі призначати піскуна, говду,
кизя і кіпера, звільнених по люстрації..

Шиза якась
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31.07.2020 10:08 Відповісти
Може підкаже як баригу засадити
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31.07.2020 08:49 Відповісти
Да для зели это будет неожиданно,ты прав зедебил.
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31.07.2020 09:31 Відповісти
А никто и не сомневается ,что ты такой.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
Ваша судейская мафия торгует всем ,😱😂в любых количествах и спереди и сзади ,как и «дурочек какой-то»из квартала 95🤢🤡
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31.07.2020 08:50 Відповісти
Здається, я зрозумів, яких "професіоналів" залучає ця зелена шобла! Тих, які вміють красти тихо та непомітно, без зашкварів, а ше й знають кому тре "відкат" занести...
Специ по зашкварам та відосикам у "новьіх ліц" є у великому достатку, а от досвічених крадіїв мало
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31.07.2020 08:53 Відповісти
Система ! ...За 30-ть років не змінилася ..
ПС..)))Нам би прокурора ..як в Румунії була .
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31.07.2020 08:57 Відповісти
и чтобы посадила гнид, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавших "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ.
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31.07.2020 09:24 Відповісти
Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками - Цензор.НЕТ 988
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31.07.2020 08:55 Відповісти
******** курица!
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31.07.2020 08:58 Відповісти
Это она на "крепких хозяйственников намекает"
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31.07.2020 08:59 Відповісти
уже днище? не думаю
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31.07.2020 09:00 Відповісти
Портнова бери і Пшонку не забудь повернути.
Які ж вони паскудні лицеміри. Пеця був гандоном, бо він такий від природи, а ми.. а що ми? Життя важке, усе не просто, тому ми не гандони, ми просто змушені?
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31.07.2020 09:01 Відповісти
Да. Опыта воровать у них хоть отбавляй. А вот почему Трепака убрали? Мешал воровать! Не шил липовые дела.
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31.07.2020 09:06 Відповісти
ставленница зеленского лукавит, она в 27 лет кафедрой заведовала от большого опыта
или папаша подсобил ?
зелёное говно течёт по ушам избирателей бубочки
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31.07.2020 09:06 Відповісти
Це як пісня:
1.Куплет - новьіє ліца, новьіє ліца, новьіє ліца!
Приспів: Мы сделем их вместе!
2.Куплет - Крєпкіє хозяйствєннікі і проффесіональі!
Приспів: Мы сделем их вместе!

3.Куплет - Барига, що ти наробив?!
Кода.
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31.07.2020 09:11 Відповісти
Ага, была уже команда проХфессионалов и эХфективных менеджеров)
Эти сказки пусть бабушкам рассказывает.
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31.07.2020 09:11 Відповісти
Висновок- бенедиктова ні досвідчена ні ефективна, а скоріше дефективна!
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31.07.2020 09:11 Відповісти
Ага, команда!
Уже который месяц стоят, бездельники, всего на 32 уголовных делах против Порошенко !
Где прогресс ???
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31.07.2020 09:16 Відповісти
Саме головне - досвід і ефективність, що в самої Венедиктової відсутнє.
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31.07.2020 09:16 Відповісти
...А як же ж - новіе ліца .?? Чи вже не потрібні ,, давай назад - старих , чи що ??
Так вони ж всі до одного - ворюги ,, як можна ворюг назначати у владу . . ? Зелені пляді , навіщо ви кажете одне , а робите інше ?? Ви що , свого виборця , за лоха маєте . ? . .
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31.07.2020 09:26 Відповісти
А ты как думал ,голобородько и сватов интелектуалы смотрят? Или мосейчучку по г+Г
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31.07.2020 09:33 Відповісти
Предлагаю Венедиктовой рассмотреть кандидатуры воров в законе и уголовных авторитетов - рецидивистов. Это - очень опытная публика.... Научит Венедиктову жизни....Хотя Пискун, Портнов, Бабиков, Лукаш, Бондаренко Лена - это, пока ещё, не сидевшие уголовные авторитеты, опытнейшие преступники....Тоже научатВенедиктову правильно гадить Украине, служить врагу.....
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31.07.2020 09:38 Відповісти
Эта дама удивительно за короткое время заработала себе запрет на профессию юриста, лишение ученой степени и направление в профтех для изучения специальности штукатурщица.
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31.07.2020 09:39 Відповісти
Это говорит "доктор юридических наук"! *****...
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31.07.2020 09:41 Відповісти
"Досвід і ефективність" це точно не про Піскуна, бо досвід там сумний, а ефективність навіть не нульова, а від'ємна. Здаєть, головним крітерієм вибору було те, що Піскун етнічний жид, що вже давно стало у зелені кадровим трендом.
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31.07.2020 09:41 Відповісти
Эффектно воруют на куроже , хозяйственники )(Уле🤫🤔🙄😠
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31.07.2020 09:43 Відповісти
Самое главное - опыт/ Самое главное- клепка в голові./ Доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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31.07.2020 09:44 Відповісти
А який досвід Піськуна сподобався Вєнєдіктовій ? Чим він прославився ?(І яка зарплата в заступника на громадських засадах ? Чи гонорар ?)
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31.07.2020 09:47 Відповісти
Гнилая отмазка бездарной клоунессы До 19 года ни дня не работала в прокуратуре. Тот еще "опытный профессионал"
Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками - Цензор.НЕТ 1642
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31.07.2020 09:50 Відповісти
Да она тупая - по ее лицу видно 😀😀😀
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31.07.2020 10:05 Відповісти
Венедиктова-мразь. Её срочно нужно убирать из прокуратуры.
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31.07.2020 09:50 Відповісти
Вот где сравнение её однопарьтйца подходит как точно к Венедиктовой - "Тупая овца".
И эту дуру назначили руководить ГП. Ей овец пасти.
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31.07.2020 09:52 Відповісти
Пискун в последнее время чуть ли не каждый день выступает на каналах Медведчука. Они все одной команде и действуют сообща.
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31.07.2020 10:02 Відповісти
Та да. Ригівська шобла була відома своїм "правосуддям".
Нарід, вас кацапи з ригами розвели на довірі.
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31.07.2020 10:09 Відповісти
А нехилій бизнес у баріги появился после успешного дерибана в 90-х...
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31.07.2020 10:10 Відповісти
Мы народ, и нас разводят и кацапы и рыги, и порошенки и зеленские и все-все-все...
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Няша№2 меня удивляет..!
А кто писал, во время назначения, "Я иду в политику"? Александр Сергеевич Тургенев?
PS: Думал что умнее мендель, а зря...
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Венедиктова,ты думаешь,шо строишь стену?Нет!Ты себя замуровываешь.И Пискун ще один кирпичик.Зачем свою склонность к самоуничтожению,госпожа Венедиктова распространяет на всё ведомство которое она возглавила?Вопрос риторический
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31.07.2020 10:13 Відповісти
а ми вас, всіх 73/43%зебілів - рік-півтора тому попереджали, що "нелох42года" - це те ж саме *****! Але за цю порнографію влади ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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31.07.2020 10:59 Відповісти
Ну ты не голосовал!Ты уникален!Радуйся себе.Зачем к людям докапываешься?Чи для тебя важно самоутвердится,доказывая постоянно всем,що ты уникален.Это как чувак твой соотечественник в капкан попал,а ты такой бегаешь радуешься,вместо того,щоб шину сделать и помочь...Бегаешь вокруг него кругами и повторяешь як попугай:А я говорил,що там капканы.
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31.07.2020 12:26 Відповісти
Генеральные прокуроры небедные люди и все на одну зарплату! Если не хочеш, что-то найти, то в этом деле нужны грамотные спецы из бывших.
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31.07.2020 10:21 Відповісти
Клоун скоро азирова в правительство позовет
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31.07.2020 10:29 Відповісти
Эту тупую овцу взял в команду такой же тупой, ну очень опытный дремучий совок скоморох, сразу все вопросы отпадают, отвечать должны за опытные кадры 73% быдла совкового, а конкретно, нету с кого спросить.
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31.07.2020 10:44 Відповісти
Писькун - замечательный опыт! Все коррупционеры сядут, ведь многих уже посадил во время своего генпрокурорства! Будет консультировать нашу няшу№2, чего и сколько с того или иного...
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31.07.2020 10:46 Відповісти
Крымская - няша, а наша - суперняша!
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31.07.2020 10:55 Відповісти
по тебе уже заметили генпрокурва!
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31.07.2020 10:58 Відповісти
"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт"Источник: https://censor.net/n3211143 заявила опытнейшая прохфессорша, что провалила тестирование на должность судьи верховного суда.Желательно уточнение о каком опыте она вещала
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31.07.2020 11:10 Відповісти
Еще как бы не помешала порядочность. Чего не скажешь о Пискуне. Откуда балишко на виллу? С откатов. вестимо.
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31.07.2020 13:40 Відповісти
 
 