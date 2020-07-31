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За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 31 липня в Україні лабораторно підтверджено 1090 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 осіб померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 69 884 особи, видужали - 38 752, померли від початку пандемії від COVID-19 1693 людини.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (110) та у Львівській області (147).
Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1197 нових хворих.
Топ коментарі
+5 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар31.07.2020 08:50 Відповісти Посилання
+2 5 копійок
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+2 Cheba AtWork
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Во всем есть свои плюсы. Хотя, у нас "нарид" настолько упоротый, что даже получив граблями по лбу, будет бежать в том же направлении и с той же скоростью. В направлении кладбища, естественно.
ЗЕпереможище.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и выпустил приезжих без двухнедельной изоляции разносить вирус по всей стране, чтобы больше заболели.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Доколе?
Доколе, спрашиваю я, какой-то вирус будет лютовать в штате?
Да эти вирусы многие ученые вообще не считали раньше формой жизни!
А вот поди же ты, поставил этот вирус премьера штата Эндрюса (и его лохторат), можно сказать, прямо на колени, хотя тот вирус не только не "черная жизнь" (BLM), а вообще нежить.
А все почему?
А все потому, что власть в штате слабая, вот вирус и лютует.
Ограничения 4-го уровня нужны, и перчатки резиновые на руки всем, а лучше всего - скафандры.
С огромным интересом я буду наблюдать, как и после 4-го уровня ограничений число больных будет только увеличиваться.
Вот после 4-го уровня что делают, не знаю я, наверное 5-й уровень вводят, это когда в масках не только есть, но и спать требуется, а сортиры закрывают не только в парках, но и домах/квартирах.
Сдается мне, что макароновирус добьет таки Премьера штата Виктория, Эндрюса, очень уж упоротый вирус оказался.
Ну, границы то Западной Австралии закрыты, оттого и мысли им такие в голову приходят, благо взлетно-посадочная полоса для китайской авиации уже построена.
Поскольку Западная Австралия прежде всего ассоциируется с экспортом в Китай полезных минералов, то в комментариях в австралийскй прессе обитатели штата гордо заявили, что и них теперь свой собственный сыр есть , производит его китайская (ясень пень) компания.
На вопрос: а доллар свой у них есть и как оно им будет, если после обретения независимости ихний доллар упадет в 100 раз (как рубль после распада СССР) и будет стоить 1 цент, инсургенты как-то скисли и уползли (наверное, пошли есть свой сыр и думу думать ).
Вот так, а некоторые еще сомневаются, влияет ли самоизоляция на умственные способности населения, когда собственного сыра и железа достаточно для объявления независимости (наложат США санкции на те "железные" компании - и досвидос, независимость).
https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video
число заболевших будет расти, пока этот "вирус" вас, зайчиков, не добьет.
Что вы будете, делать, зайчики - Паттон-Саттон, Эндрюс и прочие Микакисы, если, после того, как вы уничтожите все малые бизнесы, число заболевших будет продолжать расти?
Сдается мне, зайчики, что вас таки повесят.
Причем это сделаю не я, человек, которому в голову не могло прийти голосовать за такое лайно, как вы. Это сделают простые австралийские люди, ваш лохторат, который, после отмены выплат федералов, будет вынужден жарть кору и охотится на поссумов.
С огромным интересом жду райотов.
И они срут, то есть гадят.
А также жрут растения.
У меня поссумы убили:
- 2 растения авокадо
- одну розу
- чуть не прикончили камелию, мою красавицу
- едва спасли абрикос (обжирали молодые ветки)
Поссумы прекрасно знают, что они находятся под охраной государства, "protected and endangered", "protected" то они "protected", но вот как они могут быть "редким видом", ежели они есть на каждом дереве?
Казалось, раз поссум - местное животное, то должен он жрать местные же растения, но поссум, гад, не жрет местную гревилию, а убивает мой персик, который вовсе не местный, а импортный.
На настоящий момент у меня на дереве гревилия живут 3 поссума: один из них небольшой поссум (ring tail), мы зовем его Васей и кормим яблочными (и грушевыми) огрызками, чтобы не жрал бутоны у камелии. У Васи есть компаньон, Федя, наверное.
Также на днях объявился огромный brush tail поссум, этого мы уже не прокормим, на покупку 3(!) поссумам жратвы я не подписывалась.
Как и поссум, Премьер Эндрюс endangered.
Но в отличие от поссума, Премьер Эндрюс не protected.
- они тупы
- они жрут растения
- они кусаются (поссум, который забрел в дом к какой-то тетке и которого пожарный пытался вытащить из-под дивана, прокусил пожарному руку через перчатку)
- они разносят заразу (Мельбурнские поссумы заражены бактерией, устойчивой(!) к антибиотикам, но поскольку сейчас из всех болезней остался толко ковид, эта бактерия никому больше не интересна).
Однако я понимаю, что поссум, в отличие от меня, таки местный (а я пришлый), и потому мы нашего упоротого поссума Васю кормим фруктами, сохраняя наши цветы. Вася - поссум разборчивый, и даже от дыни может отказаться. Это означает, что зажрался он, когда поссум голоден, он объедает у лимонов кожуру, и на деревьях тогда можно увидеть лимоны без кожицы.
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
"Victoria on track to hit 1000 daily cases" или
- Усё идет по-плану, скоро в штате Виктория будет 1000 случаев в день (макароновируса, разумеется).
Ну что, зайчики викторианские, сявки коммуняцкие, что вы еще нам закроете?
Прямо даже и не знаю, что бы вам еще закрыть, сортиры общественные вы ведь уже закрыли.
А число заболеваний в Виктории будет только расти.