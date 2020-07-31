За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 липня в Україні лабораторно підтверджено 1090 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 69 884 особи, видужали - 38 752, померли від початку пандемії від COVID-19 1693 людини.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (110) та у Львівській області (147).

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Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1197 нових хворих.