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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 липня в Україні лабораторно підтверджено 1090 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 69 884 особи, видужали - 38 752, померли від початку пандемії від COVID-19 1693 людини.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (110) та у Львівській області (147).

Також читайте: СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 676,7 тис., інфікованих - 17,4 млн

Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1197 нових хворих.

За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Зеленский платит врачам-паразитам деньги из государственного бюджета за должности. Пока украинцы не уберут этого придурка - эпидемия не закончится.
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31.07.2020 08:50 Відповісти
+2
За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек, всего - 69 884 инфицированных - Цензор.НЕТ 6422
ЗЕпереможище.
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31.07.2020 08:53 Відповісти
+2
Ну почему сразу "ничего хорошего". Процент заболевших среди тех, у кого "нет вообще никакого вируса" и тех у кого "да это грипп такой обычный" поначалу будет сильно выше, чем у тех, кто хоть немного бережется.
Во всем есть свои плюсы. Хотя, у нас "нарид" настолько упоротый, что даже получив граблями по лбу, будет бежать в том же направлении и с той же скоростью. В направлении кладбища, естественно.
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31.07.2020 09:53 Відповісти
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Зеленский платит врачам-паразитам деньги из государственного бюджета за должности. Пока украинцы не уберут этого придурка - эпидемия не закончится.
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31.07.2020 08:50 Відповісти
Це зрада, чи вже перемога?
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31.07.2020 08:50 Відповісти
зрадомога)
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31.07.2020 08:54 Відповісти
Точно ничего хорошего. Приближаемся к реальной пандемии.
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31.07.2020 09:27 Відповісти
зараз "возбудяться" всі дурантинофіли форуму і розкажуть вам,як ви помиляєтесь...
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31.07.2020 09:39 Відповісти
Ну почему сразу "ничего хорошего". Процент заболевших среди тех, у кого "нет вообще никакого вируса" и тех у кого "да это грипп такой обычный" поначалу будет сильно выше, чем у тех, кто хоть немного бережется.
Во всем есть свои плюсы. Хотя, у нас "нарид" настолько упоротый, что даже получив граблями по лбу, будет бежать в том же направлении и с той же скоростью. В направлении кладбища, естественно.
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31.07.2020 09:53 Відповісти
За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек, всего - 69 884 инфицированных - Цензор.НЕТ 6422
ЗЕпереможище.
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31.07.2020 08:53 Відповісти
Скоро Зеленский будет праздновать первые 100 000 инфицированных.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и выпустил приезжих без двухнедельной изоляции разносить вирус по всей стране, чтобы больше заболели.
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31.07.2020 10:33 Відповісти
проблема у тому що немає логічності у знятті карантинних заходів..ДОСІ.
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31.07.2020 10:37 Відповісти
У кого вы хотели увидеть логику? - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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31.07.2020 11:06 Відповісти
Коменти коронапсихозні дивлюся тут. Всіх адекватних заблокували?
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31.07.2020 12:52 Відповісти
Все жду, когда Премьер штата Виктория, Австралия, введет 4-й уровень ограничений, когда закрыто практически все.
Доколе?
Доколе, спрашиваю я, какой-то вирус будет лютовать в штате?
Да эти вирусы многие ученые вообще не считали раньше формой жизни!
А вот поди же ты, поставил этот вирус премьера штата Эндрюса (и его лохторат), можно сказать, прямо на колени, хотя тот вирус не только не "черная жизнь" (BLM), а вообще нежить.
А все почему?
А все потому, что власть в штате слабая, вот вирус и лютует.

Ограничения 4-го уровня нужны, и перчатки резиновые на руки всем, а лучше всего - скафандры.
С огромным интересом я буду наблюдать, как и после 4-го уровня ограничений число больных будет только увеличиваться.
Вот после 4-го уровня что делают, не знаю я, наверное 5-й уровень вводят, это когда в масках не только есть, но и спать требуется, а сортиры закрывают не только в парках, но и домах/квартирах.

Сдается мне, что макароновирус добьет таки Премьера штата Виктория, Эндрюса, очень уж упоротый вирус оказался.
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31.07.2020 13:44 Відповісти
На фоне макароновируса штат Западная Австралия стал подумывать о независимости.
Ну, границы то Западной Австралии закрыты, оттого и мысли им такие в голову приходят, благо взлетно-посадочная полоса для китайской авиации уже построена.
Поскольку Западная Австралия прежде всего ассоциируется с экспортом в Китай полезных минералов, то в комментариях в австралийскй прессе обитатели штата гордо заявили, что и них теперь свой собственный сыр есть , производит его китайская (ясень пень) компания.
На вопрос: а доллар свой у них есть и как оно им будет, если после обретения независимости ихний доллар упадет в 100 раз (как рубль после распада СССР) и будет стоить 1 цент, инсургенты как-то скисли и уползли (наверное, пошли есть свой сыр и думу думать ).

Вот так, а некоторые еще сомневаются, влияет ли самоизоляция на умственные способности населения, когда собственного сыра и железа достаточно для объявления независимости (наложат США санкции на те "железные" компании - и досвидос, независимость).
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31.07.2020 13:51 Відповісти
https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video Руслан Гончаров Святошин Борщагівка видео

https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video
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31.07.2020 14:52 Відповісти
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕЛАЮТ В СУТКИ В СРЕДНЕМ 100 ТЕСТОВ И ПОЄТОМУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НИЗКАЯ, ПРОСТО НАДО ПЕРЕСТАТЬ ТЕСТИРОВАТЬ И АНТИРЕКОРДОВ НЕ БУДЕТ ( ШУТКА). У НАС В ЛЮБОМ СУПЕРМАРКЕТЕ ВСЕ ПРОДАВЦЫ МАСКОЙ ЗАКРЫВАЮТ ТОЛЬКО РОТ И 95% ПОКУПАТЕЛЕЙ ХОДЯТ В МАСКАХ С ОТКРЫТЫМ НОСОМ. А ПОНЯТИЯ ТАКОГО КАК ДИСТАНЦИЯ, ВООБЩЕ НЕТУ. У НАС ЛЮДИ ДЕГРАДИРОВАНЫ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ.
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31.07.2020 14:54 Відповісти
Наоборот, это грамотные и ответственные люди, в отличие от запуганных телеящиком, деградированных коронафобов.
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31.07.2020 16:42 Відповісти
Поскольку Премьер штата Виктория (Австралия), Эндрюс, таки собирается вводить ограничения 4-го уривня, то напоминаю, что "вирус" вам, зайчики, попался упоротый, и что
число заболевших будет расти, пока этот "вирус" вас, зайчиков, не добьет.

Что вы будете, делать, зайчики - Паттон-Саттон, Эндрюс и прочие Микакисы, если, после того, как вы уничтожите все малые бизнесы, число заболевших будет продолжать расти?
Сдается мне, зайчики, что вас таки повесят.
Причем это сделаю не я, человек, которому в голову не могло прийти голосовать за такое лайно, как вы. Это сделают простые австралийские люди, ваш лохторат, который, после отмены выплат федералов, будет вынужден жарть кору и охотится на поссумов.

С огромным интересом жду райотов.
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31.07.2020 17:01 Відповісти
у вас есть опоссумы?
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31.07.2020 17:35 Відповісти
У нас есть посуумы, и не просто есть, их МНОГО.
И они срут, то есть гадят.
А также жрут растения.
У меня поссумы убили:
- 2 растения авокадо
- одну розу
- чуть не прикончили камелию, мою красавицу
- едва спасли абрикос (обжирали молодые ветки)
Поссумы прекрасно знают, что они находятся под охраной государства, "protected and endangered", "protected" то они "protected", но вот как они могут быть "редким видом", ежели они есть на каждом дереве?
Казалось, раз поссум - местное животное, то должен он жрать местные же растения, но поссум, гад, не жрет местную гревилию, а убивает мой персик, который вовсе не местный, а импортный.

На настоящий момент у меня на дереве гревилия живут 3 поссума: один из них небольшой поссум (ring tail), мы зовем его Васей и кормим яблочными (и грушевыми) огрызками, чтобы не жрал бутоны у камелии. У Васи есть компаньон, Федя, наверное.
Также на днях объявился огромный brush tail поссум, этого мы уже не прокормим, на покупку 3(!) поссумам жратвы я не подписывалась.
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01.08.2020 03:51 Відповісти
*поССумы, опечатка
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01.08.2020 03:52 Відповісти
В чем отличие Премьера штата Виктория, Эндрюса, от поссума?
Как и поссум, Премьер Эндрюс endangered.
Но в отличие от поссума, Премьер Эндрюс не protected.
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01.08.2020 03:53 Відповісти
Посуумы выглядят кьют, нос розовый, хвост, все дела, но:
- они тупы
- они жрут растения
- они кусаются (поссум, который забрел в дом к какой-то тетке и которого пожарный пытался вытащить из-под дивана, прокусил пожарному руку через перчатку)
- они разносят заразу (Мельбурнские поссумы заражены бактерией, устойчивой(!) к антибиотикам, но поскольку сейчас из всех болезней остался толко ковид, эта бактерия никому больше не интересна).
Однако я понимаю, что поссум, в отличие от меня, таки местный (а я пришлый), и потому мы нашего упоротого поссума Васю кормим фруктами, сохраняя наши цветы. Вася - поссум разборчивый, и даже от дыни может отказаться. Это означает, что зажрался он, когда поссум голоден, он объедает у лимонов кожуру, и на деревьях тогда можно увидеть лимоны без кожицы.
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01.08.2020 04:01 Відповісти
Куда пропали деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом?
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31.07.2020 17:33 Відповісти
Не ослабляется накал пандемической истерии. Продолжается запугивание читателей заголовками "В Украине рекордное число заболевших COVID-19 за сутки", "Коронавирус в Одесском регионе: заболели 30 жителей области и 42 одессита", "Число подхвативших коронавирус сотрудников одесского водопровода увеличилось", "От коронавируса скончалась 83-летняя женщина".
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"

Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
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31.07.2020 19:44 Відповісти
Статья (передовица) в федеральной австралийской газете "The Australian":
"Victoria on track to hit 1000 daily cases" или
- Усё идет по-плану, скоро в штате Виктория будет 1000 случаев в день (макароновируса, разумеется).

Ну что, зайчики викторианские, сявки коммуняцкие, что вы еще нам закроете?
Прямо даже и не знаю, что бы вам еще закрыть, сортиры общественные вы ведь уже закрыли.

А число заболеваний в Виктории будет только расти.
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01.08.2020 03:34 Відповісти
 
 