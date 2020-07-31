У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь
Група американських сенаторів, які представляють у Комітеті у закордонних справах обидві партії, підготувала законопроєкт про щорічне виділення Україні як військової допомоги $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Цей законопроєкт демонструє Україні й Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати свого друга протягом усього демократичного перехідного періоду і захист ним свого суверенітету і територіальної цілісності. Цей законопроєкт зміцнить обороноздатність України за рахунок військової підготовки й оснащення, а також посилить дипломатичну підтримку з боку США і Європи", - заявив на засіданні комітету республіканець Джим Річ.
Демократка Джин Шахін сказала, що "зловмисна поведінка Кремля щодо США і наших трансатлантичних партнерів не слабшає, тому забезпечення наших партнерів у регіоні здатністю протистояти цій агресії на передньому краї має таке велике значення".
Крім фінансової допомоги, законопроєкт передбачає також звіт адміністрації про дипломатичну підтримку Сполученими Штатами України протягом наступних п'яти років, а також надання Пентагоном і держдепартаментом звіту про потенціал та потреби Збройних Сил України, плану поставок американської допомоги в галузі безпеки України.
Документ рекомендує держдепартаменту сформувати спільно з європейськими союзниками робочу групу з питань Україні і призначити спеціального посланця щодо України як представника США на мирних переговорах у нормандському форматі, а також сприяти діалогу між чорноморськими країнами.
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Арабы на японской ракете отправили спутник к Марсу (т.е. пока будут только на орбите присутствовать).
А рассея будет изучать дно земного океана с помощью Фобос-грунт.
если Военную Хунту признают США, Британия их союзники, то признает и ЕС со временем..
а на мнение Рашки положить болт с резьбой..
за 25 лет население стерпится/слюбится перевоспитается.. избыточная демократия и злоупотребление свободой слова нас уничтожает..
-підривала склади амуніції.
-ремонтувала озброєння втридорога..
-випускала потрібне"новітнє озброєння" з гівняною якістю..(бронежилети,Молот,ГЮРЗА)
Хоть бы половину от того что Фуйло тратит на Лугандон