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У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь

У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь

Група американських сенаторів, які представляють у Комітеті у закордонних справах обидві партії, підготувала законопроєкт про щорічне виділення Україні як військової допомоги $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей законопроєкт демонструє Україні й Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати свого друга протягом усього демократичного перехідного періоду і захист ним свого суверенітету і територіальної цілісності. Цей законопроєкт зміцнить обороноздатність України за рахунок військової підготовки й оснащення, а також посилить дипломатичну підтримку з боку США і Європи", - заявив на засіданні комітету республіканець Джим Річ.

Демократка Джин Шахін сказала, що "зловмисна поведінка Кремля щодо США і наших трансатлантичних партнерів не слабшає, тому забезпечення наших партнерів у регіоні здатністю протистояти цій агресії на передньому краї має таке велике значення".

Крім фінансової допомоги, законопроєкт передбачає також звіт адміністрації про дипломатичну підтримку Сполученими Штатами України протягом наступних п'яти років, а також надання Пентагоном і держдепартаментом звіту про потенціал та потреби Збройних Сил України, плану поставок американської допомоги в галузі безпеки України.

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Документ рекомендує держдепартаменту сформувати спільно з європейськими союзниками робочу групу з питань Україні і призначити спеціального посланця щодо України як представника США на мирних переговорах у нормандському форматі, а також сприяти діалогу між чорноморськими країнами.

Автор: 

допомога (8448) Сенат США (610) ЗСУ (7668)


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Топ коментарі
+9
Мордва,, коли на Марс?
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 7920
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31.07.2020 09:17 Відповісти
+9
Thank you very much Amenrican brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:18 Відповісти
+7
Слуги готують пилораму для роботи.
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31.07.2020 09:11 Відповісти
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31.07.2020 09:03 Відповісти
Мордва,, коли на Марс?
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 7920
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31.07.2020 09:17 Відповісти
Мордва или Марс... вот в чем вопрос...
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31.07.2020 09:42 Відповісти
США конкурируют с Китаем за господство на Марсе.
Арабы на японской ракете отправили спутник к Марсу (т.е. пока будут только на орбите присутствовать).
А рассея будет изучать дно земного океана с помощью Фобос-грунт.
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31.07.2020 11:04 Відповісти
Thank you very much Amenrican brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:18 Відповісти
У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь - Цензор.НЕТ 6295
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31.07.2020 13:08 Відповісти
За ці гроші можна було б купити стільки би джавелінів що хватило би покласти цілу лаптінську дівізію
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31.07.2020 09:06 Відповісти
Джавеліни ще Питро отримав, але чомусь ще ні один не вистрілив.
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31.07.2020 09:57 Відповісти
Та ну. Де таке написано, брехунець ?
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31.07.2020 10:02 Відповісти
это все листики-цветочки.. нам нужно ежегодно 1 млрд прямой военной помощи под жёстким контролем Госдепа Пентагоныча..
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31.07.2020 09:10 Відповісти
один контроль стоит этого миллиарда, мракзи с зегнидой во главе раздерибанят всё и кацапам половину отдадут
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31.07.2020 09:17 Відповісти
"прямая военная помощь" это не деньги.. это самолеты, вертолеты, военное оборудование, обучение наших офицеров, и тд. и тп.. то есть, дерибанить нечего..
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31.07.2020 09:23 Відповісти
А вы уверены что сволота не перепродаст все это в третьи зимбамбвийские страны? Просто эти веселые ребятишки могут подставить Украину, а когда эта помощь потребуется нам ее уже не дадут,достаточно одного факта перепродажи и потом нам покажут где рукав у куртки пришивается((((((
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31.07.2020 09:40 Відповісти
ну, Джавелины же до сих пор не продали в третьи страны.. значит контроль возможен..
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31.07.2020 09:45 Відповісти
они номерные и под контролем, денюжку в иностранных банках ни один хенерал не желает потерять, так что караул работают, США держит за яйца всех возможных продавцов джавелинов
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31.07.2020 09:56 Відповісти
тогда вооруженный Майдан и Военная Хунта на 25 лет, отмена выборов, вытеснение пророссийской оппозиция в Северные *****, жесткий правовой порядок,
если Военную Хунту признают США, Британия их союзники, то признает и ЕС со временем..
а на мнение Рашки положить болт с резьбой..
за 25 лет население стерпится/слюбится перевоспитается.. избыточная демократия и злоупотребление свободой слова нас уничтожает..
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31.07.2020 09:54 Відповісти
Слуги готують пилораму для роботи.
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31.07.2020 09:11 Відповісти
Краще б на дороги грошей дали. Щоб Шмаркля урочисто зустрічав ординські танки у Херсоні.
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31.07.2020 09:15 Відповісти
Вже півтора року зустрічає. Зміни мантру. )))
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31.07.2020 09:58 Відповісти
Жалкая подачка. Дали 10% от того, что дают Израилю и Крым бы мы вернули и сами.
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31.07.2020 09:15 Відповісти
Ізраїль не заглядує ***** вглаза, тому і 10%.
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31.07.2020 09:19 Відповісти
Що саме цікаве амкрикоси віддають нам свій непотріб який у них лежить як металобрухт
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31.07.2020 09:22 Відповісти
Лжёт российский придурок.
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31.07.2020 09:28 Відповісти
В Ізраїли меньше слухають кацапську попсу. Точно кажу.
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31.07.2020 10:16 Відповісти
дождались, пока членограй слыгался с кацапами, теперь поздновато уже ...
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31.07.2020 09:15 Відповісти
Кравчук зі своїми "компромісами" піде в задницю. США не допустять капітуляції України, якщо для цього виникне потреба, то воюватимуть і з проросійською владою у Києві.
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31.07.2020 09:20 Відповісти
эт, конечно, хорошо. но как бы наши долбодятлы с Кравчуком Украину не слили.
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31.07.2020 09:25 Відповісти
Скільки грошей із зброєю не давай, але коли "усталі ат вайни", "ми пайдем на кампрамиси" про що можна говорити? І хто більше всього "устал ат вайни", ті хто там й близенько не був і не чув, та навіть від армії "косив" (до 4-х разів).
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31.07.2020 09:37 Відповісти
Зеленский и его агентштаб будут летальное вооружение на складах хранить. До ? - Пока не заржавеет
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31.07.2020 09:40 Відповісти
Беруть приклад з Петьки.
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31.07.2020 09:59 Відповісти
Тебе действительно надо к прихиатру. Или лучше сразу в психушку. когда это Порошенко изымал с передовой БПЛА, АГС, пулеметы, расскажешь, зебильная шиза?
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31.07.2020 10:08 Відповісти
ты - самозванец...
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31.07.2020 10:10 Відповісти
пєтька(точніше вся його пи..добратія) все-таки "працювала" "НА ПОСИЛЕННЯ АРМІЇ інакше.

-підривала склади амуніції.
-ремонтувала озброєння втридорога..
-випускала потрібне"новітнє озброєння" з гівняною якістю..(бронежилети,Молот,ГЮРЗА)
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31.07.2020 10:22 Відповісти
Если американцы дают помощь то значит все тип топ и нет никакой зрады о которой воют разного рода .....****. Яркий маркер.
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31.07.2020 09:41 Відповісти
В США непогана розвідка. Вони черпають інформацію не від тролячих коментарів. Хоча впевнений що і коментарі ретельно вивчають.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
маловато будет
Хоть бы половину от того что Фуйло тратит на Лугандон
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31.07.2020 10:08 Відповісти
Goood
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31.07.2020 13:18 Відповісти
 
 