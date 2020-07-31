У Сенаті США підготували законопроєкт про щорічну допомогу Україні в $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь

Група американських сенаторів, які представляють у Комітеті у закордонних справах обидві партії, підготувала законопроєкт про щорічне виділення Україні як військової допомоги $300 млн, включно з поставками летальних озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей законопроєкт демонструє Україні й Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати свого друга протягом усього демократичного перехідного періоду і захист ним свого суверенітету і територіальної цілісності. Цей законопроєкт зміцнить обороноздатність України за рахунок військової підготовки й оснащення, а також посилить дипломатичну підтримку з боку США і Європи", - заявив на засіданні комітету республіканець Джим Річ.

Демократка Джин Шахін сказала, що "зловмисна поведінка Кремля щодо США і наших трансатлантичних партнерів не слабшає, тому забезпечення наших партнерів у регіоні здатністю протистояти цій агресії на передньому краї має таке велике значення".

Крім фінансової допомоги, законопроєкт передбачає також звіт адміністрації про дипломатичну підтримку Сполученими Штатами України протягом наступних п'яти років, а також надання Пентагоном і держдепартаментом звіту про потенціал та потреби Збройних Сил України, плану поставок американської допомоги в галузі безпеки України.

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Документ рекомендує держдепартаменту сформувати спільно з європейськими союзниками робочу групу з питань Україні і призначити спеціального посланця щодо України як представника США на мирних переговорах у нормандському форматі, а також сприяти діалогу між чорноморськими країнами.