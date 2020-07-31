Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість захворілих у 4 областях України за добу, - РНБО

Кількість інфікованих COVID-19 перевищила 100 за минулу добу у двох областях України: Львівській та Івано-Франківській, а також у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільше осіб, які вилікувалися за добу (понад 50), - у цих самих регіонах, а також Закарпатській та Чернівецькій областях. У 3 із 24 областей нових випадків одужання не було. У 17 із 24 областей та Києві не зареєстровано нових випадків смерті, а 9 із 20 померлих від COVID-19 припадають на Закарпатську область.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 31 випадок одужання, зараз в області хворіє 639 осіб (на 6 більше);

- у Волинській області підтверджено 48 нових випадків захворювання на COVID-19 і 32 випадки одужання, зараз в області хворіють 943 особи (на 16 більше за добу);

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- у Дніпропетровській області зафіксовано 8 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіє 281 особа (на 2 більше);

- у Донецькій області зафіксовано 16 нових випадків захворювання, хворіє 224 особи;

- у Житомирській області 43 особи захворіли, 31 видужала, зараз хворіє 336 осіб (на 12 більше);

- у Закарпатській області 68 нових випадків захворювання, 9 випадків смерті та 64 випадки одужання, зараз хворіють 2910 осіб (на 5 менше за добу);

- у Запорізькій області 11 нових хворих, 6 осіб одужали, зараз хворіє 172 особи (на 5 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 111 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 52 випадки одужання, зараз хворіють 2776 осіб (на 57 більше);

- у Києві 110 нових випадків захворювання та 64 особи одужали, зараз хворіє 5168 осіб (на 46 більше за добу);

- у Київській області 44 нових хворих, 1 людина померла і 22 одужали, зараз хворіють 993 особи (на 21 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання, 1 випадок смерті і 2 випадки одужання, зараз хворіють 35 осіб (на 2 менше за добу);

- у Луганській області зафіксовано лише 4 нові випадки захворювання, хворіє 31 особа;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19, померло 20 осіб, загалом - 69 884 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

- у Львівській області підтверджено 147 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 58 випадків одужання, зараз хворіють 6952 особи (на 84 більше за добу);

- у Миколаївській області 12 нових випадків захворювання і 5 - одужання, зараз хворіє 131 особа (на 7 більше);

- в Одеській області 64 нові випадків захворювання, 1 випадок смерті і 10 одужання, зараз хворіє 1881 особа (на 53 більше за добу);

- у Полтавській області 9 нових випадків захворювання і 3 одужання, хворіє 96 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 82 нові випадки захворювання та 48 випадків одужання, зараз хворіють 1243 особи (на 34 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання та 2 випадки одужання, зараз хворіє 138 осіб (на 1 менше за добу);

- у Тернопільській області 54 нові випадки захворювання та 21 - одужання, зараз хворіють 1167 осіб (на 33 більше за добу);

- у Харківській області 85 нових випадків захворювання, 43 особи одужали, зараз хворіють 1432 особи (на 42 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 3 людини захворіли і 1 особа видужала, хворіє 22 особи (на 2 більше);

- у Хмельницькій області зафіксовано 29 випадків захворювання і 11 - одужання, зараз хворіють 189 осіб (на 18 більше);

- у Черкаській області 5 осіб захворіли і 13 одужали, зараз хворіють 174 особи (на 8 менше за добу);

- у Чернівецькій області 63 нові випадки захворювання і 73 особи одужали, зараз хворіє 1229 осіб (на 10 менше за добу);

- у Чернігівській області захворіли 34 особи, зараз хворіє 277.

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