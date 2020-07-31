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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 77 дітей і 78 медиків, загалом 4930 дітей і 8654 медпрацівники, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 77 дітей і 78 медиків, загалом 4930 дітей і 8654 медпрацівники, - Степанов

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 4930 дітей і 8654 медичні працівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло 1090 осіб. З них 77 дітей, а також 78 медичних працівників. Госпіталізовано 261 особу. На жаль, це черговий наш антирекорд щодо госпіталізації. Упродовж минулої доби зафіксовано 20 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас одужали після хвороби 598 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 69 884 особи. З них 4930 дітей, а також 8654 медпрацівники. Загалом одужали 38 752 особи, а летальних випадків - 1693", - додав Степанов.

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діти (5152) карантин (18172) статистика (2249) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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31.07.2020 09:37 Відповісти
Эффект привыкания уже достигнут, никого уже не волнует эта статистика. Единицы ходят в масках по улице, которым наср@ть на собственное здоровье.
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31.07.2020 09:43 Відповісти
 
 