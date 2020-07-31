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На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство. ІНФОГРАФІКА

На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство. ІНФОГРАФІКА

З метою збереження й охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців. Період початку і закінчення заборони в деяких областях може відрізнятися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

"Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу під час росту та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців", - йдеться в повідомленні.

Лов членистоногих під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

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На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство 01

Автор: 

природа (107) Держрибагентство (103)


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Топ коментарі
+1
Колись ловив рибу. Клюнуло. Витягую - рак. Відпустив гачок і втік.
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31.07.2020 09:52 Відповісти
+1
Ми в дитинстві ходили спеціально на вудку раків ловити. Якщо його не зачепило гачком, то наживку він тримає аж до самої поверхні води. Тому деякі ловили просто без гачка - тільки сачок і мойва, прив'язана ліскою до палички, яка ще виконувала роль поплавка. Підтягували рака, що тримав мойву, до поверхні, підводили під нього сачок, і все.
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31.07.2020 09:58 Відповісти
+1
зеленский обещал оставить украину без кофе, лосося и хамона...
а оставляет без омаров с лобстерами
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31.07.2020 10:12 Відповісти
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Колись ловив рибу. Клюнуло. Витягую - рак. Відпустив гачок і втік.
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31.07.2020 09:52 Відповісти
Ми в дитинстві ходили спеціально на вудку раків ловити. Якщо його не зачепило гачком, то наживку він тримає аж до самої поверхні води. Тому деякі ловили просто без гачка - тільки сачок і мойва, прив'язана ліскою до палички, яка ще виконувала роль поплавка. Підтягували рака, що тримав мойву, до поверхні, підводили під нього сачок, і все.
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31.07.2020 09:58 Відповісти
В детстве ловили раков с весны по осень и их было много. Пацаны возле пивнухи варенных раков по 5 коп. продавали.
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31.07.2020 09:58 Відповісти
Во-во... а сейчас их днем с огнем не найдешь...
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31.07.2020 10:09 Відповісти
Есть. На Оскольском много. В Хотомле перевелись. На Печенежском - так себе. Я ловлю вручную на нырке - маска, трубка, ласты, перчатки. Гидрик не надеваю, шоб хоть как-то уравнять условия, бо я ж умнее...
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31.07.2020 10:16 Відповісти
Дай Бог!
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31.07.2020 10:30 Відповісти
учись, http://www.bible-for-you.org/desk/turist/hand-fishing15.php честный мануал только у нас
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31.07.2020 11:43 Відповісти
чего мне учиться... я про членистоногих говорю. Для охоты я гидриком 3мм экипирован с открытой порой и рогатка Марес 75 см для пресной воды...
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31.07.2020 11:54 Відповісти
зеленский обещал оставить украину без кофе, лосося и хамона...
а оставляет без омаров с лобстерами
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31.07.2020 10:12 Відповісти
А в Автономній республіці Крим можна?
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31.07.2020 10:14 Відповісти
Утопленников нужно на прокорм членистоногим оставлять в водоёмах, как испокон веков заведено было.
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31.07.2020 10:33 Відповісти
воды мало, качество плохое, но раки еще встречаются http://www.bible-for-you.org/desk/turist/hand-fishing10.php На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство - Цензор.НЕТ 732
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31.07.2020 11:37 Відповісти
а зачем они нужны их едят??????
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31.07.2020 11:54 Відповісти
Скоро на водоёмах можно будет только ряску собирать и хавать. Запрещать надо сливать ядохимикаты и гербициды, а мы сами себе скоро и рты зашивать будем, что бы не пожрать ни попи-деть не могли.
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31.07.2020 14:10 Відповісти
 
 