На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство. ІНФОГРАФІКА

З метою збереження й охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців. Період початку і закінчення заборони в деяких областях може відрізнятися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

"Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу під час росту та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців", - йдеться в повідомленні.

Лов членистоногих під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

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