Казанський про плани Кравчука в ТКГ "йти на компроміси": Позиція Росії та її найманців - "або по-нашому, або ніяк", складно уявити компроміси

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений в Тристоронню контактну групу з питань Донбасу, прокоментував призначення першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, йому складно коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, "як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якого до кінця не зрозумілий".

"Єдине, що можу сказати, - треба розуміти, що посада ця номінальна. Леонід Кучма формально очолював ТКГ до цього тижня, але я жодного разу з ним не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував його участі. Як буде з Леонідом Кравчуком - ще не знаю", - зазначив він.

Також Казанський зазначив, що українська делегація в Мінську не може ухвалити або підписати нічого такого, з чим не погоджуватиметься керівництво країни.

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"Леонід Макарович вже дав інтерв'ю, в якому розповів, що готовий іти на компроміси. І з цього приводу в мене є одна ремарка. Насправді, Україна в ході мінських переговорів йшла на компроміси вже не раз. Наприклад, ще в 2014 році був ухвалений і підписаний президентом Закон про особливий статус Донбасу, який потім продовжувався щороку. А восени 2019 року Україна погодилася на імплементацію формули Штайнмаєра, що також викликало серйозне неприйняття у частини українського суспільства", - нагадав він.

"А на які компроміси за цей час пішла Росія та її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був здійснений ними назустріч Україні? Позиція росіян та їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах у ТКГ, - буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", - підсумував Казанський.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

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