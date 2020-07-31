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Новини
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Казанський про плани Кравчука в ТКГ "йти на компроміси": Позиція Росії та її найманців - "або по-нашому, або ніяк", складно уявити компроміси

Казанський про плани Кравчука в ТКГ

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений в Тристоронню контактну групу з питань Донбасу, прокоментував призначення першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, йому складно коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, "як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якого до кінця не зрозумілий".

"Єдине, що можу сказати, - треба розуміти, що посада ця номінальна. Леонід Кучма формально очолював ТКГ до цього тижня, але я жодного разу з ним не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував його участі. Як буде з Леонідом Кравчуком - ще не знаю", - зазначив він.

Також Казанський зазначив, що українська делегація в Мінську не може ухвалити або підписати нічого такого, з чим не погоджуватиметься керівництво країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук представлятиме Україну в ТКГ на громадських засадах, - розпорядження Зеленського

"Леонід Макарович вже дав інтерв'ю, в якому розповів, що готовий іти на компроміси. І з цього приводу в мене є одна ремарка. Насправді, Україна в ході мінських переговорів йшла на компроміси вже не раз. Наприклад, ще в 2014 році був ухвалений і підписаний президентом Закон про особливий статус Донбасу, який потім продовжувався щороку. А восени 2019 року Україна погодилася на імплементацію формули Штайнмаєра, що також викликало серйозне неприйняття у частини українського суспільства", - нагадав він.

"А на які компроміси за цей час пішла Росія та її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був здійснений ними назустріч Україні? Позиція росіян та їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах у ТКГ, - буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", - підсумував Казанський.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук не виключає кадрові зміни у складі української делегації Тристоронньої контактної групи

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (66060) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+43
Человек сдавший Украинские позиции один раз с ядерным оружием сдаст и другой раз .комуняка в крови продажная кравчук
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31.07.2020 10:15 Відповісти
+35
Голда Мейр
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
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31.07.2020 10:20 Відповісти
+24
Да и в годах, стар изрядно, слова путает... вот, слышал, ***** путеном пару раз назвал...
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31.07.2020 10:20 Відповісти
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Компромссы с агрессором и террористом невозможны. Правильнее никак.
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31.07.2020 10:54 Відповісти
Величезну дурню витворили барани на останніх виборах. Створили вічні проблеми.
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31.07.2020 10:57 Відповісти
Зеленський хоче мати імідж найватного ватника за любу ціну,
вибори скоро.. але номер не прокатить..
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31.07.2020 11:09 Відповісти
Если не остановить эту зелено- голубую наволоч сейчас - готовьтесь к параду росармии 7 ноября на Крещатике,который будут принимать Зе и Посол РФ,которого назначат смотрящим за УССР.
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31.07.2020 11:10 Відповісти
Так какие ето к черту компромисы? Компромисы ето когда обе стороны идут на уступки. А здесь тупо нагибают Украину в одну сторону. Тоесть ***** требует полной капитуляции Украины и ввести в ВР Украины росийских окупационных гауляйтеров, которые и будут нами править и говорить куда и как Украина будет идти.
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31.07.2020 11:12 Відповісти
Цель Путина проста и понятна - впихнуть ОРДЛО в Украину на засадах федерализма с правом вето на вступление НАТО-ЕС.
Компромисс ПРО ЧТО?
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31.07.2020 11:20 Відповісти
ОРДЛО - троянский конь ордынцев
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31.07.2020 12:17 Відповісти
А хер його знає що взбрело в голову старому, може ляпнув як корова на асфальт.
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31.07.2020 13:29 Відповісти
Этот глубокий старик будет вывеской для озвучивания "компромиссов" (точнее, зрады) со стороны ермака/зели-шмаркли
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31.07.2020 11:25 Відповісти
коммунист Кравчук и чекист из кремля - заединщики и безбожники
договариваться можно с людьми чести, а не с шестерками на веревочках
самонадеянность и легкомыслие - ото й усе
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31.07.2020 11:30 Відповісти
где и когда вы видели людей части в кремле????
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31.07.2020 17:08 Відповісти
если стали ставить туда бывших президентов....следующим должен быть Порошенко
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31.07.2020 12:01 Відповісти
А где то еще Ющенко зашухерися.
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31.07.2020 12:16 Відповісти
На пасіці мед качає, незабаром Медовий Спас, та і жити на щось треба.
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31.07.2020 13:32 Відповісти
то, что порох типа д.б. следующим - большой вопрос. ну и вопрос - а почему не сейчас? почему древний дедок? да потому что и зе и москва пороха ненавидят и боятся. им с порохом не договориться, он державой не торгует
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31.07.2020 17:12 Відповісти
да уж, без старого маразматика никак не обойтись)))))
у зебарана скамейка запасных пуста, вот и берет кого попало, кто согласится. просто нормальные люди с айкосиком не хотят иметь дела. это же бедосик, за что не возьмется, кругом жопа))))
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31.07.2020 12:34 Відповісти
Гімнюк старий...
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31.07.2020 13:11 Відповісти
Я не розумію, у чому проблема? Кравчук ясно сказав - по кацапські. Нічого іншого, слово компроміс не передбачає у цій ситуації. Не потрібно було обирати президента "Миру".
Ви мене вибачте, але голосувати за людину, яка пропонує капітулювати і у такий спосіб отримати мир (інших варіантів просто не існує), а потім обурюватись тому, що вона робить... но це якийсь сюрр!!!
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31.07.2020 13:49 Відповісти
Вообщем , как я понимаю ,будут сдавать Украину )(уйлу , договариваются о цене , шоб не продешевить , как тогда с тактическим ЯО
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31.07.2020 14:07 Відповісти
Еще один Меморандум подпишут
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31.07.2020 14:49 Відповісти
Казанський не розуміє-компроміс між дикарем катсапом(кат-головоріз) і цивілізацією-це свійська козлоферма.Не віддавати ж території через примхи мясників.
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31.07.2020 15:31 Відповісти
Назови хоть одного,кто не сдавал унокиєрусов(укров) за всю историю?Нет у укров нации-ето уния наций,где у каждой свой интерес.США-11 наций ЮК-4 нации и ети унии существуют благодаря единому для них Закону,основанному на традициональньіх ценностях.В Украине даже того нет,что в маленькой Австрии,где за призьів"пупин введи!"-14 лет тюрьмьі.Удивляюсь баранам-они не знают,кто они и откуда.Кошмар. https://spadok.org.ua/dnk-genealogiya/gennyy-kod-ukrayintsiv-ta-yichnich-susidiv-ochyma-archeologiyi
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31.07.2020 14:11 Відповісти
старую коммуняцкую крысу достали из нафталина, чтобы на нее повесить капитуляцию перед ******. Деду уже все равно, маразм победил, местами он уже так называемого Блаженнейшего митрополита Владимира напоминает. А Сопля типа весь в чистом останется, незаляпаный.
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31.07.2020 15:39 Відповісти
одно это его назнвчение - жирное пятно на ЗЕ.
и еще одно подтверждение того, как же сильно зе ненавидит и боится пороха!
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31.07.2020 17:05 Відповісти
Заключение военных аналитиков РФ по итогам учения "Спектр" в марте 2020:

"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава"

У Кремля одна надежда - на продажность и глупость украинской власти.
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31.07.2020 15:43 Відповісти
а у нас одна надежда - на то, что "Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление..." , несмотря ни на какие приказы украинской власти
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31.07.2020 17:07 Відповісти
https://site.ua/skitalec/30139-zvernennya-druziv-ta-blizkih-neschodavno-zaginuvshih-rozvidnikiv-krasnogrud-d-ta-juravel-ya/
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01.08.2020 05:16 Відповісти
ясен пень: эти компрмиссы означают все, как рашка захочет. других вариантов не наблюдается. похоже, что именно с этой целью древнего экс-президента вызвали из небытия
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31.07.2020 17:02 Відповісти
Ден, не вийде залишитися чистим у брудному середовищі
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31.07.2020 18:33 Відповісти
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