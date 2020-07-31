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Новини Коронавірус і карантин
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261 особа за добу: в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

261 особа за добу: в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

Учора в Україні госпіталізували 261 особу, у яких діагностували коронавірус, що є новим антирекордом щодо госпіталізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу госпіталізовано 261 особу. На жаль, це черговий наш антирекорд щодо госпіталізації", - повідомив Степанов

За словами Степанова, досліджено 15 427 зразків методом ПЛР, загалом проведено 1 029 220 ПЛР-тестувань. Загалом за добу виписано 598 пацієнтів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

За даними ЦГЗ, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 31.07 становить 29 439.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (276) Закарпатській (232) та Івано-Франківській (203) областях. На стаціонарному лікуванні перебувають 4596 осіб, з них 114 підключені до апарату ШВЛ. Загалом госпіталізації потребували 17 866 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 521 пацієнт.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (4%) і Чернівецькій (3,7%) областях.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 2736 випадків;
Волинська область — 3783 випадки;
Дніпропетровська область — 1402 випадки;
Донецька область — 881 випадок;
Житомирська область — 1850 випадків;
Закарпатська область — 5146 випадків;
Запорізька область — 790 випадків;
Івано-Франківська область — 4557 випадків;
Кіровоградська область — 703 випадки;
м. Київ — 8241 випадок;
Київська область — 3716 випадків;
Львівська область — 9526 випадків;
Луганська область — 126 випадків;
Миколаївська область — 590 випадків;
Одеська область — 3214 випадків;
Полтавська область — 440 випадків;
Рівненська область — 6024 випадки;
Сумська область — 485 випадків;
Тернопільська область — 2976 випадків;
Харківська область — 3711 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1138 випадків;
Чернівецька область — 5875 випадків;
Черкаська область — 924 випадки;
Чернігівська область — 823 випадки.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А знаете что интересно ? дней 10 -12 назад эти индивиды ездили в общественном транспорте, возможно без масок и наслаждались жизнью - потягивали кофеек на переполненной терассе, курили кальян в кальянной, где топор вешать можно от какофонии запахов и густого тумана, и им было " какая разница - носишь маску или нет". А теперь представьте, что каждый из них был нулевым Ухани, тем, с кого начался мировая пандемия....
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31.07.2020 10:35 Відповісти
Какая маска,если они выбрали клоуна Президентом.
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31.07.2020 10:38 Відповісти
в 14 году
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31.07.2020 11:17 Відповісти
В 14 он еще чл-ном по клавишам водил,а теперь зедебилам по губам.
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31.07.2020 11:34 Відповісти
Ну так судьба у тебя такая, то парашенко зал-ой тебе по губам водил а теперь зеленский тебе водит.
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31.07.2020 11:45 Відповісти
Епідемії нема.
Це все фігня і обман трудящих.
Від ДТП помирає більше.


\ДУРАНТИНОФІЛИ
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31.07.2020 10:52 Відповісти
"сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:"Источник: https://censor.net/n3211166... Извините... Какая, именно, болезнь? Корь, ветрянка, полиомиелит? Пневмония? Мое сорри, - пневмонию, кроме sars cov2, вызывают 150 вирусов и несколько сотен микробов и бацилл... Какую болезнь вызывает данный "коронавирус"? Шо лечите? Вокруг этого "коронавируса" столько накручено всего того, что "на голову не налазит", что, просто, не верится. Самое первое - с каких это пор, наше правительство, так озаботилось нашим здоровьем? Брэд. Забота о здоровье населения - это качественная, доступная всем медицина. Штраф за отсутствие тряпочки на морде, превышающий штраф за вождение в нетрезвом виде - ни фига, не "забота". Вчера, на "Цензоре" была "новость". Где-то на западе Украины (извините, запамятовал, где) какой-то мужик третий (!) раз "заболел" ковидом... Смертельная хворь? Два раза "переболел". И на третий раз, вряд ли эта "корона" сошьёт ему "деревянный макинтош"... 90%, подцепивших, даже не чуствуют, шо заболели. "Бэзсимптомные"... Это, вообще, на голову не налазит. Это как? Остановите Землю, я сойду...
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31.07.2020 12:27 Відповісти
Познакомьте хоть с одним ковидобольным
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31.07.2020 15:38 Відповісти
 
 