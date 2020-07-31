Нардеп Яценко програв суд "кіборгу" Гервасу, якого називав "убивцею мирних жителів і мародером"
Київський апеляційний суд у вівторок, 28 липня, залишив без змін зобов'язання народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Яценка спростувати неправдиву інформацію щодо бійця 90-го окремого аеромобільного батальйону, "кіборга" Олега Герваса і відшкодувати йому п'ять тисяч гривень за спричинення морально-психологічної шкоди.
Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення ще в січні ухвалив Печерський районний суд. Тоді народний депутат подав апеляцію.
"Два роки тому в соцмережах Антон Яценко звинуватив мене у "вбивствах мирних жителів, насильстві і мародерстві". Крім того, він заявив, що проти мене вже нібито розслідується низка кримінальних справ. Можливо, з часом наша сварка затихла б, але ексрегіонал не заспокоювався і безапеляційно заявив журналістам одного з видань, що від достовірного джерела йому відомо, що "Гервас фігурує в низці кримінальних справ, а в поліції до нього дуже багато запитань". Ця заява образила не лише мене, а й багатьох учасників бойових дій на Сході, особливо ж моїх побратимів – захисників ДАПу. Тому я подав позовну заяву до суду про захист честі і гідності", - розповів Гервас.
За його словами, розгляд справи тривалий час затягувався. "Кіборг" надав суду всі довідки, в тому числі про відсутність судимості та порушення проти нього кримінальних справ.
"Звичайно, Яценко не надав суду жодного документального доказу тим брудним словам, які адресував мені. Дуже вдячний моїм рідним і близьким, побратимам, волонтерам, які підтримували мене весь цей час", - зазначає Олег Гервас і закликає "не боятися боротися за своє чесне ім'я, свою гідність, навіть якщо перед тобою народний депутат або чиновник".
За частину коштів, отриманих за судовим рішенням, "кіборг" придбає кілька подарунків дітям. "А інші віддам у благодійну організацію, яка займається пораненими ветеранами російсько-української війни", - зазначив Гервас.
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Понятно. Простите, не сразу распознал сектанта.
Спасибо за наглядную иллюстрацию агрессии безмозглого соевого фанатика, считающего врагами всю страну, кроме 8% ПЕСика.
Вот если бы в статье обсуждали мерзавца нардепа Бужанского или почти такого же мерзавца нардепа Дубинского или еще с десяток мерзавцев из СН - то у меня не было бы вопросов по упоминанию СН. Но Яценко - не из СН. Более того - именно СН уничтожили кормушку Яценко, с помощью которой он грабил всю страну несколько лет на миллион в день - так что они далеко не союзники.
Потому я считаю перевод стрелок на СН под статьей про Яценко - манипуляцией соевых троллей, пытающихся абсолютно любой негатив перевести на счет СН.
Я за то, чтобы каждый отвечал за свои грехи.
це певно уся вата вже тоді знала, що величного патріота галактичних масштабів змінить зрадник і не стримувалась у висловах..нє..?
грн.
И даже не сомневайтесь - это далеко не единственная схема Яценко по грабежу населения и государства.
ЭТО ЖЕ НАДО , пользуясь тем что украинцы плохо ориентируются в мировых вопросах купли- продажи недвижимости, Яценко и остальная обрезанная команда придумали стрич со сделок деньги
Вот в Словакии сделка обходится до 100 евро, в Украине КАКОГО-ТО ЧЕРТА украинцы платят по 1,5-2,0 тысячи долларов
И все молчат про это обворовывание
Он Портнов отримав 7 млн. за його честь та репутацію, хоча як можна отримати за те чого не має.
А солдату подачка?
по-друге.. не почув про вибачення перед кіборгом і спростування свої брехливих слів у прессі і з трибуни верховної зради...
по-третє.. за наклеп повинно бути якесь біль чутливе покарання, не тільки гроші, спростування і вибаченя...а може й відібрати мандат... бо таке брехло не повинно там бути...