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Нардеп Яценко програв суд "кіборгу" Гервасу, якого називав "убивцею мирних жителів і мародером"

Нардеп Яценко програв суд

Київський апеляційний суд у вівторок, 28 липня, залишив без змін зобов'язання народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Яценка спростувати неправдиву інформацію щодо бійця 90-го окремого аеромобільного батальйону, "кіборга" Олега Герваса і відшкодувати йому п'ять тисяч гривень за спричинення морально-психологічної шкоди.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення ще в січні ухвалив Печерський районний суд. Тоді народний депутат подав апеляцію.

"Два роки тому в соцмережах Антон Яценко звинуватив мене у "вбивствах мирних жителів, насильстві і мародерстві". Крім того, він заявив, що проти мене вже нібито розслідується низка кримінальних справ. Можливо, з часом наша сварка затихла б, але ексрегіонал не заспокоювався і безапеляційно заявив журналістам одного з видань, що від достовірного джерела йому відомо, що "Гервас фігурує в низці кримінальних справ, а в поліції до нього дуже багато запитань". Ця заява образила не лише мене, а й багатьох учасників бойових дій на Сході, особливо ж моїх побратимів – захисників ДАПу. Тому я подав позовну заяву до суду про захист честі і гідності", - розповів Гервас.

За його словами, розгляд справи тривалий час затягувався. "Кіборг" надав суду всі довідки, в тому числі про відсутність судимості та порушення проти нього кримінальних справ.

Також дивіться: Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва. ФОТОрепортаж

"Звичайно, Яценко не надав суду жодного документального доказу тим брудним словам, які адресував мені. Дуже вдячний моїм рідним і близьким, побратимам, волонтерам, які підтримували мене весь цей час", - зазначає Олег Гервас і закликає "не боятися боротися за своє чесне ім'я, свою гідність, навіть якщо перед тобою народний депутат або чиновник".

За частину коштів, отриманих за судовим рішенням, "кіборг" придбає кілька подарунків дітям. "А інші віддам у благодійну організацію, яка займається пораненими ветеранами російсько-української війни", - зазначив Гервас.

Автор: 

наклеп (47) суд (11740) Яценко Антон (96) військовослужбовці (4808)


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Топ коментарі
+37
Почему за нанесение морально-психологического ущерба всего 5 000? Надо бы еще, как минимум, три нолика справа добавить.
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31.07.2020 10:47 Відповісти
+24
Яценко - тот еще мерзавеци прохиндей. Наверное, самый отъявленный негодяй среди всего состава этой Рады.
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31.07.2020 10:48 Відповісти
+23
Насправді, регіонали винні у вбивстві мирних жителів та мародерстві. Адже вони роздмухували колаборантські настрої на Донбасі. Московити самі би не впоралися.
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31.07.2020 10:51 Відповісти
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эти клоны уже приелись со своим тупизмом и профанством. если слуга то что? и суд в их пользу? Слуги не тому народу.
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31.07.2020 10:46 Відповісти
Кто слуга, где там какой слуга фигурировал? Вы статью-то читали?
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31.07.2020 10:49 Відповісти
А какая разница?
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31.07.2020 10:51 Відповісти
на сегодня только одна партия не является слугой наполеона, остальные же или в подпевке или в поиске, но опять же не в том направлении. Читала статью и читала об обьединении некоторых для оттягивания голосов от ЕС.
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31.07.2020 10:54 Відповісти


Понятно. Простите, не сразу распознал сектанта.
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31.07.2020 10:58 Відповісти
так ты и в зеркало не смотришь?
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31.07.2020 11:01 Відповісти
Сектант, падаль, кремлевский ************ к тому же, это ты! Вали дешевка отсюда. Шо, у мокшанский зомбаков сегодня смотрю крайняя степень обострения подлости случилось? Зажми свой пукан и на хрен с пляжа, утырок.
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31.07.2020 14:25 Відповісти
Ого у тебя пукан разорвало.
Спасибо за наглядную иллюстрацию агрессии безмозглого соевого фанатика, считающего врагами всю страну, кроме 8% ПЕСика.
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31.07.2020 16:25 Відповісти
З зелі наполеон, як з хрєна молоток.
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31.07.2020 11:42 Відповісти
слуга народу - загальноприйнятий сталий вираз, що означає будь-якого депутата, чиновника, всіх, хто отримує платню з бюджету і обслуговує людей. партія зєлєнского просто змавпувала цей вираз для назви своєї партії
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31.07.2020 11:04 Відповісти
Tierre ты хочиш сказать , что у слуг нет подобных уродов ? Первое что пришло на ум- сивохо , перечислять не буду список большой , сам подумай .
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31.07.2020 12:16 Відповісти
Я хочу сказать, что в статье написано про нардепа Яценко.
Вот если бы в статье обсуждали мерзавца нардепа Бужанского или почти такого же мерзавца нардепа Дубинского или еще с десяток мерзавцев из СН - то у меня не было бы вопросов по упоминанию СН. Но Яценко - не из СН. Более того - именно СН уничтожили кормушку Яценко, с помощью которой он грабил всю страну несколько лет на миллион в день - так что они далеко не союзники.
Потому я считаю перевод стрелок на СН под статьей про Яценко - манипуляцией соевых троллей, пытающихся абсолютно любой негатив перевести на счет СН.
Я за то, чтобы каждый отвечал за свои грехи.
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31.07.2020 16:31 Відповісти
Да не обращайте внимания вы на этого утырка Tierre. Человек не может вылезти совсем их опы *****. Там клиника полная. Просто в бан мразь и все
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03.08.2020 15:16 Відповісти
Справедливости ради - Яценко - бывший рыг, теперь в фракции "За будущее"
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31.07.2020 10:50 Відповісти
ще точніше - він свою кар'єру нардепа починав в юдьчиній фракції
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31.07.2020 11:33 Відповісти
Почему за нанесение морально-психологического ущерба всего 5 000? Надо бы еще, как минимум, три нолика справа добавить.
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31.07.2020 10:47 Відповісти
це гівно обдерло країну на міліони доларів а має сплатити 5000 гривень?!?!!!?! з іншого боку, буть сума набагато більша, суд взявся би за справу "серйозніше" і на результат чекали б роками.
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31.07.2020 12:06 Відповісти
Розміняти всі банкноти по одній гривні і засунути, цьому уроду ватному, в анус, такою моральною компенсацією були б задоволені усі.
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31.07.2020 12:24 Відповісти
"Два года назад в соцсетях Антон Яценко обвинил меня в "убийствах мирных жителей, насилии и мародерстве". Источник: https://censor.net/n3211174

це певно уся вата вже тоді знала, що величного патріота галактичних масштабів змінить зрадник і не стримувалась у висловах..нє..?
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31.07.2020 10:48 Відповісти
Яценко - тот еще мерзавеци прохиндей. Наверное, самый отъявленный негодяй среди всего состава этой Рады.
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31.07.2020 10:48 Відповісти
он Яценко.... теперь нищий бомж и весь на доверенностях забрали его творчество площадки оценка любой сделки в квартира дом участок машина ему каждый день капало всего то 1 миллион гривен... или долларов не помню точно...
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31.07.2020 10:54 Відповісти
"ему каждый день капало.........."

грн.
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31.07.2020 10:56 Відповісти
Странно называть нищим бомжом афериста, которому несколько лет ежедневно капало по миллиону в день.
И даже не сомневайтесь - это далеко не единственная схема Яценко по грабежу населения и государства.
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31.07.2020 11:01 Відповісти
Насправді, регіонали винні у вбивстві мирних жителів та мародерстві. Адже вони роздмухували колаборантські настрої на Донбасі. Московити самі би не впоралися.
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31.07.2020 10:51 Відповісти
Для этой гниды публичное устное извинение было бы больнее этих 5 тысяч.
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31.07.2020 10:51 Відповісти
Этого зажравшегося Яценко вообще надо оштрафовать на мильон евро
ЭТО ЖЕ НАДО , пользуясь тем что украинцы плохо ориентируются в мировых вопросах купли- продажи недвижимости, Яценко и остальная обрезанная команда придумали стрич со сделок деньги
Вот в Словакии сделка обходится до 100 евро, в Украине КАКОГО-ТО ЧЕРТА украинцы платят по 1,5-2,0 тысячи долларов
И все молчат про это обворовывание
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31.07.2020 10:51 Відповісти
Справка из реестров Недвижимости в Словакии стоит 8 евро .
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31.07.2020 10:53 Відповісти
Пять тысяч за двухгодичную головную боль с судами?Если это тот Яценко, майданчики которого Рада ликвидировала, то надо было страсти с толстосума пару лямов.
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31.07.2020 10:53 Відповісти
Стрясти т.е.
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31.07.2020 10:53 Відповісти
эх, скрепохрень, бесконечно ты далек от судебной практики Неньки
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31.07.2020 11:03 Відповісти
Мільйон, як мінімум. Таки так, українці мало цінять особисту гідність. А щодо "мирного населения", то ні Сталін, ні Путін на нього не зважали ніколи.
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31.07.2020 11:51 Відповісти
І Ленін говорив: "Пусть в России останется 10 миллионов -- лишь бьі победила Мировая революция"...
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31.07.2020 11:56 Відповісти
Усього пять тисяч гривень за образу солдата-героя!
Он Портнов отримав 7 млн. за його честь та репутацію, хоча як можна отримати за те чого не має.
А солдату подачка?
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31.07.2020 10:57 Відповісти
5 тысяч - это не компенсация , а издевательство . И не проиграл , а выиграл , поскольку ему не присудили заслуженный срок лет на 25 .
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31.07.2020 10:58 Відповісти
У нас в законодательстве нет сроков в 25 лет, увы. Портнов постарался защитить преступников.
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31.07.2020 11:03 Відповісти
Я знаю ,что нет . Эту смешную планку 15 лет за особо тяжкие давно уже пора поднять до 100 . Но те , кто могут поднять , больше всего сами этого и боятся .
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31.07.2020 11:06 Відповісти
Браво!
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31.07.2020 10:58 Відповісти
Найсумніше в цій історії те, що цей депутатик залишається на своєму місці та продовжить грабувати Україну та просувати ідеї шмарклі та його банди. Навіть будучи в іншій партії, ніж україноненависники слуги.
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31.07.2020 11:14 Відповісти
"За майбутнє" голосують в унісон зі слугами.
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31.07.2020 12:02 Відповісти
Маловатый ущерб.
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31.07.2020 11:19 Відповісти
На один похід до ресторану.
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31.07.2020 12:03 Відповісти
по-перше.. дуже мала сумма компенсації..
по-друге.. не почув про вибачення перед кіборгом і спростування свої брехливих слів у прессі і з трибуни верховної зради...
по-третє.. за наклеп повинно бути якесь біль чутливе покарання, не тільки гроші, спростування і вибаченя...а може й відібрати мандат... бо таке брехло не повинно там бути...
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31.07.2020 11:26 Відповісти
К новому году многие слуги урода будут висеть на главной Йолке страны!
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31.07.2020 11:29 Відповісти
Кого из слуг верхушкой будет? Надо срочно праймериз 😀😀😀
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31.07.2020 15:36 Відповісти
Головне що сдєлали ватника, тепер кіборг може використовувати це рішення у якості обставини яка не потребує доведення. А треба ввести адмін. чи кримінал статтю про заперечення участі рашки в збройних конфліктах в Україні та окупацію Криму. Так само треба покарання за образу військовослужбовців, поліцейських, СБУ, НГУ за їхню участь у бойових діях, і взагалі з службовими обовязками, окрім битовухи.
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31.07.2020 11:36 Відповісти
Нехай ще для початку отримає те бабло... А, до речі, отримати може лише з Верховної Ради. А разумков віддасть? питання...
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31.07.2020 11:37 Відповісти
ЗЕпредатели, Ростов ждет!
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31.07.2020 12:01 Відповісти
Обменять Яценко на узников кремля.
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31.07.2020 12:01 Відповісти
***, на этого малороса из прислуги еще суды время тратят, язык к забору прибить и все суды.
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31.07.2020 13:53 Відповісти
Каюсь! Я із задоволенням врізав би по жирному пискові цього риго-покидька...
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31.07.2020 15:17 Відповісти
прийде час, і ці підари як цей чмо Яценко будуть файно гойдатись на фонарях
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01.08.2020 06:38 Відповісти
давно пора ввести ответственность за отрицание агрессии рф в крыму и донбассе
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02.08.2020 11:07 Відповісти
 
 