Затонулий біля Одеси танкер Delfi вже завдав шкоди екології майже на $20 тисяч, - Держекоінспекція
За даними Держекоінспекції України, екології завдано збитків майже на $20 тисяч унаслідок витоку нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера Delfі, що затонув біля Одеси.
Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наразі Держекоінспекцією в Одеській області нараховано шкоду довкіллю розміром близько 20 тис. дол. Хоча ця сума збитків не остаточна, оскільки танкер ще на місці (аварії. - Ред.), його поки не підняли і, на жаль, ще можливі витоки нафтопродуктів з відсіків, машинного відділення", - наголосив Мальований.
За його словами, фахівці Держекоінспекції керувалися під час визначення завданих збитків довкіллю методикою нарахування збитків, згідно з постановою №484 Кабміну України, що регламентує застосування формули - 280 доларів за 1 кг вилитих у море нафтопродуктів.
Голова Держекоінспекції також висловив сподівання, що проєктом підняття танкера з мілини біля узбережжя Одеси не буде передбачено виконання компанією-підрядником робіт з розрізання судна.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.
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КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" - полностью https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR0WRREDndk9IiYo0DvbLA2zGQ0heB_tz6zijIanAMoz67aWhWwcoLPhVb0&h=AT3Z14IjjoaFwkcD-QUzAijwWcAzbxDy6M6cdAXm6asHcLFK2Ym46MRNoytIcvXTQDfg6ETZDuqXIrNzxlMuZogw4muplC41trfftiTiGCo_20Ezh1YdoQmr7VnpwqpSwFpL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT127JwbJHTLXlGqI5uU_asLvkSg6zXzcr--HKs0yUW7AWjT775-NEJQIfQS1El6pqYqYmNhsiwzXatPBkrfRWkj7bO7loMHN1klYtZ5RCwPr-A5fCGpJ-D9lKMRsx-zzwB4m7mP0Z2cmb45uR8n https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami?fbclid=IwAR3H4hwPS9oqt9inYPg5_NEMm66_5ZWQJOpC39DKV3hPahSbXj-D-6ZT8s0