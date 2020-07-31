Затонулий біля Одеси танкер Delfi вже завдав шкоди екології майже на $20 тисяч, - Держекоінспекція

За даними Держекоінспекції України, екології завдано збитків майже на $20 тисяч унаслідок витоку нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера Delfі, що затонув біля Одеси.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі Держекоінспекцією в Одеській області нараховано шкоду довкіллю розміром близько 20 тис. дол. Хоча ця сума збитків не остаточна, оскільки танкер ще на місці (аварії. - Ред.), його поки не підняли і, на жаль, ще можливі витоки нафтопродуктів з відсіків, машинного відділення", - наголосив Мальований.

За його словами, фахівці Держекоінспекції керувалися під час визначення завданих збитків довкіллю методикою нарахування збитків, згідно з постановою №484 Кабміну України, що регламентує застосування формули - 280 доларів за 1 кг вилитих у море нафтопродуктів.

Голова Держекоінспекції також висловив сподівання, що проєктом підняття танкера з мілини біля узбережжя Одеси не буде передбачено виконання компанією-підрядником робіт з розрізання судна.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.