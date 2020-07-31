Громадяни зобов'язані носити документи під час карантину: за порушення - штраф, - рішення столичного суду

Дарницький районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який перебував на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус, у період дії карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЮрЛіга.

Відповідну постанову у справі № 753/10638/20 суд ухвалив 21.07.2020 р.

Суть справи: чоловік, перебуваючи у громадському місці (на зупинці), був у стані алкогольного сп'яніння та висловлювався нецензурною лайкою у бік перехожих та працівників поліції. Також він перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

Чоловік у судовому засіданні свою провину у вчиненні інкримінованого правопорушення визнав та не заперечував обставин, викладених у протоколі.

Відповідно до п. п. 2 п. 3 Постанови Кабміну № 392, на період дії карантину забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

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Відповідно до ст. 44-3 КУпАП, передбачено відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, рапорти, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, оцінивши всі обставини справи в їхній сукупності, суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

На нього накладено штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 17 тис. грн на користь держави

Зазначимо, що відповідне рішення може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, що ст. 44-3 КУпАП була запроваджена Законом № 530.