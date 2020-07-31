Громадяни зобов'язані носити документи під час карантину: за порушення - штраф, - рішення столичного суду
Дарницький районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який перебував на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус, у період дії карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЮрЛіга.
Відповідну постанову у справі № 753/10638/20 суд ухвалив 21.07.2020 р.
Суть справи: чоловік, перебуваючи у громадському місці (на зупинці), був у стані алкогольного сп'яніння та висловлювався нецензурною лайкою у бік перехожих та працівників поліції. Також він перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
Чоловік у судовому засіданні свою провину у вчиненні інкримінованого правопорушення визнав та не заперечував обставин, викладених у протоколі.
Відповідно до п. п. 2 п. 3 Постанови Кабміну № 392, на період дії карантину забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
Відповідно до ст. 44-3 КУпАП, передбачено відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, рапорти, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, оцінивши всі обставини справи в їхній сукупності, суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.
На нього накладено штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 17 тис. грн на користь держави
Зазначимо, що відповідне рішення може бути оскаржене в апеляції.
Нагадаємо, що ст. 44-3 КУпАП була запроваджена Законом № 530.
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мужичок оборзів,і йому впаяли формально статтю..Це неправильно,але на деяких рагулів немає ради..
У Німеччині поліцейські його б так випрали "дубинками",що лежавби півгодини ,поки б очухався..
ми там з вами не були..
суджу лише по тексту в темі...
Претензії -до Цензора якщо це неправда.
А претензії до мене засунь собі в дупу )
и не надо тут заливать про Германию! в Германии, если бы такое, внезапно, случилось, этого человека отправили бы в больницу
до концтабору твоїх мрій, дудрик, ******** Німеччині дуже далеко
Карантин официально не введен. Процедуры нарушены.... При норм адвокате - выигрышное дело!!!
Вон парню в плавках тоже ничего предъявить не смогли!
Не уверен, что это требование вообще законно!
адвокат просто виявився тупий
черная форма у мусаров,переименование в полицию,рашка №2,режиссер бэбэков арсэн
остались симки по паспорту,и вэлкам в новую реальность.рашистскую
...
Це один з них..
Лакмусовий папір доводить, поки влада використовує Авакова в ролі міністра ВС, доти ця влада зацікавлена у владно - кримінально - корупційній складовій СИСТЕМИ. І щоб ви там не казали, про щоб ви там не божилися, а якщо при владі залишаються такі пройдисвіти, як Аваков і його перші заступники, то це означає тільки ЄДИНЕ - влада хвора, корумпована, криміногенна і НЕДІЄЗДАТНА для праці на народ і Держави. Отже, її потрібно міняти усіма можливими методами і засобами. Що зробиш? Такі наші реалії!!!
Саме цьому, ментяри і "поліцаї" так нервують на тих, хто їм росповідає ПРАВДУ про них. От, коли нормальні поліцейські скажуть ментярам і поліцаям - "Досить!", мабуть тоді почнеться реформування і відродження МВС, поліції, права і поваги до ролі поліцейського у суспільстві. Але це станеться вже після Авакова. Бажаю йому міцних наручників і гратів до кінця його нікчемного життя.