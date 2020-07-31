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Новини Коронавірус і карантин
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Громадяни зобов'язані носити документи під час карантину: за порушення - штраф, - рішення столичного суду

Громадяни зобов'язані носити документи під час карантину: за порушення - штраф, - рішення столичного суду

Дарницький районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який перебував на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус, у період дії карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЮрЛіга.

Відповідну постанову у справі № 753/10638/20 суд ухвалив 21.07.2020 р.

Суть справи: чоловік, перебуваючи у громадському місці (на зупинці), був у стані алкогольного сп'яніння та висловлювався нецензурною лайкою у бік перехожих та працівників поліції. Також він перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

Чоловік у судовому засіданні свою провину у вчиненні інкримінованого правопорушення визнав та не заперечував обставин, викладених у протоколі.

Відповідно до п. п. 2 п. 3 Постанови Кабміну № 392, на період дії карантину забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

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Відповідно до ст. 44-3 КУпАП, передбачено відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, рапорти, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, оцінивши всі обставини справи в їхній сукупності, суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

На нього накладено штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 17 тис. грн на користь держави

Зазначимо, що відповідне рішення може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, що ст. 44-3 КУпАП була запроваджена Законом № 530.

Автор: 

карантин (18172) штраф (1880) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+64
У нас уже комендантский час или военное положение что без аусвайса нельзя ходить? Какое отношение паспорт имеет к коронавирусу?
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31.07.2020 11:04 Відповісти
+37
До речі, під час воєнного стану в 2018 нікого не заставляли паспорта з собою носити!
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31.07.2020 11:05 Відповісти
+25
бред. документы нужны для составления протокола за другие нарушения КоАП. само отсутствие документов не является нарушением.
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31.07.2020 11:24 Відповісти
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Суть справи: чоловік, перебуваючи у громадському місці (на зупинці), був у стані алкогольного сп'яніння та висловлювався нецензурною лайкою у бік перехожих та працівників поліції. Також він перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.Джерело: https://censor.net/ua/n3211180

мужичок оборзів,і йому впаяли формально статтю..Це неправильно,але на деяких рагулів немає ради..
У Німеччині поліцейські його б так випрали "дубинками",що лежавби півгодини ,поки б очухався..
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31.07.2020 12:25 Відповісти
брыхливый зебанат! наши мусора очень часто используют эти формулировки, чтобы оправдать своё превышение закона! забыли еще написать, что он поотрывал им погоны
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31.07.2020 15:10 Відповісти
не знаю...
ми там з вами не були..

суджу лише по тексту в темі...
Претензії -до Цензора якщо це неправда.

А претензії до мене засунь собі в дупу )
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31.07.2020 15:50 Відповісти
брыхливый зебанат! претензии у тебя! а я просто констатирую факт!
и не надо тут заливать про Германию! в Германии, если бы такое, внезапно, случилось, этого человека отправили бы в больницу
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31.07.2020 15:56 Відповісти
а в нацистській Німеччині його б взагалі розстріляли на місці
до концтабору твоїх мрій, дудрик, ******** Німеччині дуже далеко
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31.07.2020 16:32 Відповісти
зебаран айкосик , и этим все сказано. ))))))
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31.07.2020 12:54 Відповісти
Ну и дибил!
Карантин официально не введен. Процедуры нарушены.... При норм адвокате - выигрышное дело!!!
Вон парню в плавках тоже ничего предъявить не смогли!
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31.07.2020 13:01 Відповісти
Пошли в задницу!
Не уверен, что это требование вообще законно!
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31.07.2020 13:04 Відповісти
воно взагалі незаконне .див текст (з Телеграму)вище...
адвокат просто виявився тупий
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31.07.2020 13:14 Відповісти
Шапочка из фольги на башке эффективнее паспорта в кармане раза в два - два с половиной.
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31.07.2020 13:13 Відповісти
Украина не Россия. Закручивайте гайки дальше, резьбу сорвете. Ермаки и прочие у власти ездять на номер прикрытия нарушая ПДР, а они аусвайс носит требуют)
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31.07.2020 13:16 Відповісти
Ну файно, уйобк.ам з офісу можна їздити на машининах з номерами яких нема у базі, а раби хай носять пачпорт
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31.07.2020 13:30 Відповісти
ксива при себе-рашка №2.укр.версия,режиссер гнусавое зэ
черная форма у мусаров,переименование в полицию,рашка №2,режиссер бэбэков арсэн
остались симки по паспорту,и вэлкам в новую реальность.рашистскую
...
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31.07.2020 13:47 Відповісти
17 тыс. грн в пользу государства. ---- Как бы эти гроши не стали поперёк горла тому государству, а потом ещё и боком вышли через задний проход.
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31.07.2020 14:01 Відповісти
зелене мурло стрімко проявляється в козлориле. шоколадне нічим не краще
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31.07.2020 14:52 Відповісти
Голосуємо за х..ло?
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01.08.2020 00:16 Відповісти
лиш би ти всратим так і залишався
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01.08.2020 03:44 Відповісти
И что примечательно, будут использовать эту карательную (а иначе ее не назовешь) меру против нормальных граждан. Это пьянчуга-бык был поводом: вот, мол, мы ж такие заботливые... Любое требование или запрет в нашей стране - это топливо для коррупционной машины. Если запреты и требования действительно адекватные - тогда никуда не денешься. Но этот бред с документами во время карантина - просто неприкрытое трахание народа.
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31.07.2020 15:02 Відповісти
Действительно, какое отношение к карантину имеет требование иметь с собой документы удостоверяющие личность?, что програмкив смартфоне не достаточно или у полиции есть при себе данные для сверки лиц находящихся на самоизоляции, так нет,а понял, в случае антикоррупционных митингов , что бы не проводить всех в автозак так сказать закрытое помещение просто перепишут присутствующих на свежем воздухе,побеспокоившись о здоровье, нет не логично наша власть и гуманность это не совместимо, они даже деньги берут с фонда короновиру во время пандемии, значит скоро будут вводить штрафы, за нахождение во время карантина в общественных местах,а для этого нужно документ, если команды сверху не будет ловить обворованный народ на митенгах, то полиции может получить на лапу 30-50% штафа, так сказать забота власти о правохранителях за счет народа, а бюджет и русурсы страны будет пилить уже одна власть,без ментов,потому,догадаться не сложно потому что власть население, Нас считает, я себя нецитирую биомассой, тоесть расходным материалом, а менты так и не поняли, что они выходцы из народа, просто им платят.
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31.07.2020 15:04 Відповісти
вже є багатоконкретних пунктів,за які ЗЕ получить пи..ди на виборах..
Це один з них..
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31.07.2020 15:47 Відповісти
Аваков, щоб ти подавився та здох від цих документів!!!
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31.07.2020 15:07 Відповісти
мало того, что на конституцию ложили, так на нее теперь уже и выс...ались. поздравляю.
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31.07.2020 15:44 Відповісти
"Дарницкий районный суд" - що це за громадська організація, і на яких правах вона займається судочинством?
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31.07.2020 16:30 Відповісти
Вот зекоманда придумала, как ещё содрать побольше бабла с народа, - штрафы выписывать. А зелёнка хрен ложила на все эти законы во время карантина, ах да, ему всё дозволено, он же СЦАРЬ, ему всё по#уй, не смотря на то, что перед законом все равны.
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31.07.2020 16:46 Відповісти
Вообще блин о.уели скоты
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31.07.2020 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AW_D9heW0tA
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31.07.2020 19:51 Відповісти
Спешу напомнить, что в "Законе о защите от инфекционных заболеваний" государство должно ....
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31.07.2020 22:41 Відповісти
Шановні громадяни. Справа в тому що ментяри під назвою "поліції" зараз надзвичайно збуджені громадським негативним резонансом до них після низки своїх особистих проколів. Наприклад, від непокараних злочинів часів Майдану (бандитський розстріл і вбивство Сашка Білого) до вакханалії аваківських збочинців в Кагарлику. Усе інше між цими злочинами вкладаємо в три крапки наприкінці речення... Справа в тому, що злочинний вбивця Сашка Білого Аваков мусить покривати злочинців свого відомства, бо вони в суді викриватимуть Авакова. Справа в тому, що владні злочинці покриватимуть Авакова, бо в суді Аваков почне розкривати злочинців із влади. Саме по цій причині Аваков різними владами залишається на своєму місці і буде його займати доти, поки влада залишається бандитською і спільною у криминогені.

Лакмусовий папір доводить, поки влада використовує Авакова в ролі міністра ВС, доти ця влада зацікавлена у владно - кримінально - корупційній складовій СИСТЕМИ. І щоб ви там не казали, про щоб ви там не божилися, а якщо при владі залишаються такі пройдисвіти, як Аваков і його перші заступники, то це означає тільки ЄДИНЕ - влада хвора, корумпована, криміногенна і НЕДІЄЗДАТНА для праці на народ і Держави. Отже, її потрібно міняти усіма можливими методами і засобами. Що зробиш? Такі наші реалії!!!

Саме цьому, ментяри і "поліцаї" так нервують на тих, хто їм росповідає ПРАВДУ про них. От, коли нормальні поліцейські скажуть ментярам і поліцаям - "Досить!", мабуть тоді почнеться реформування і відродження МВС, поліції, права і поваги до ролі поліцейського у суспільстві. Але це станеться вже після Авакова. Бажаю йому міцних наручників і гратів до кінця його нікчемного життя.
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31.07.2020 23:15 Відповісти
Нужно ещё заставить всех граждан строем ходить, и радоваться. В намордниках уже ходим, а вот цак...,- так это пока ещё не прижилось...
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31.07.2020 23:24 Відповісти
https://censor.net/user/180961, хіба в твоєму х..ло..стані таких, як ти как-цапів не вимусили "всех граждан строем ходить, и радоваться" ?
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01.08.2020 00:08 Відповісти
А вы думаете зачем этот мировой цирк?Будет и ,,цак,, и желтые штаны ,три раза ,,ку,, .Постепенно ко всему привыкнем .А то разлетались по всему миру .Хрен за вами уследишь .
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31.07.2020 23:37 Відповісти
https://censor.net/user/441444, від тебе смердить х..лом крізь монітор.
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01.08.2020 00:10 Відповісти
Як що смердить ,одiнь маску.
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01.08.2020 22:05 Відповісти
Пора уже вводить цветовую дифференциацию масок, чтобы сразу было видно - пацак или чатланин.
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01.08.2020 00:46 Відповісти
постановление кабмина не есть закон, значит нет нарушения закона, уродливьх слуг самих за сфабрикованье дела с рюкзаковьм на нарьі
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01.08.2020 03:42 Відповісти
Государство барыг и их челяди обьявило крепостное право всупереч конституции. Узурпаторов на нары потом суд.
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01.08.2020 03:54 Відповісти
А суть такова. Ко всем болезням, нарушениям и проблемам пришивают ковид -19 и дело в шляпе. Сам ковид вне правового поля, а с дураком спорить сам таким становишься.Вот таким образом из нас делают дураков сознательно и систематично. А по умному, рубить этот гордиев узел надо.Но настоящих буйных мало, потому это и есть настоящая причина всех наших проблем.
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01.08.2020 05:47 Відповісти
Прикинь ,сказал главное и в точку ,но никто не реагирует.Юра на долго этот цирк.
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01.08.2020 22:07 Відповісти
Цирк то уедет но клоуны останутся. Мы 30 лет выбираем красивых клоунов, а не програмы вот в чем проблема.
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02.08.2020 06:35 Відповісти
Та класти на такі рішення судів великий і товстий. І все. Просто зеленошмарклеві буби підкидають нам постійно, майже кожного дня, якусь муйню, щоб ми тут пару випускали, а не гнали їх підсрачниками до Ростова. А час іде. А хтось кармани набиває, поки ми тут всяку х-ню обговорюємо.
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01.08.2020 06:38 Відповісти
Громадяни зобов'язані носити документи під час карантину: за порушення - штраф, - рішення столичного суду - Цензор.НЕТ 745
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01.08.2020 16:20 Відповісти
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