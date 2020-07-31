Іран включився в переговорний процес щодо встановлення обставин катастрофи літака МАУ, - Кулеба

Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин, за яких 8 січня було збито літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Можна визначити три основні результати вчорашніх переговорів. Результат номер один - Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій. Процес розпочато", - сказав міністр під час брифінгу.

Другим результатом, за словами глави українського зовнішньополітичного відомства, є те, що Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є. Міністр зазначив, що сподівається, що іранська сторона буде дотримуватися цієї позиції протягом усіх раундів переговорів.

"Третій результат: ми домовилися з іранською стороною про те, як структурувати подальший процес переговорів. Він відбуватиметься на кількох рівнях. Говоритимуть слідчі, технічні експерти, юристи для того, щоб визначити максимально всі обставини і всі юридичні й технічні нюанси цієї ситуації, і на підставі цієї інформації можна буде підраховувати вже суми компенсацій", - пояснив Кулеба.

Кулеба додав, що переговори завершилися в четвер пізно вночі і тривали 11 годин.

"Загалом вони минули в конструктивному дусі. Ми відзначаємо ту налаштованість на вирішення проблем, з якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння того, що необхідне максимально прозоре і неупереджене технічне розслідування з боку Ірану. Делегації вчора пройшлися по всьому спектру питань і обговорили все максимально в деталях", - сказав він.

Також він підкреслив, що Україна налаштована на конструктивну взаємодію з іранською стороною, якщо з її боку буде таке ж ставлення. "Якщо ми побачимо, що процес рухається не туди, штучно затягується, ми готові до альтернативних сценаріїв. Запевняю, що ми докладемо всіх зусиль і готові до того, щоб будь-яким шляхом забезпечити справедливість і відшкодування всіх збитків і виплату компенсацій. Але пріоритетним для нас є переговорний трек з Іраном", - пояснив Кулеба.

Також, за словами Кулеби, в п'ятницю він зустрівся із заступником міністра закордонних справ Ірану, який очолює іранську делегацію на переговорах, і вони домовилися вести переговори так, щоб домогтися результату, який задовольнить усі сторони і встановить справедливість.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

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