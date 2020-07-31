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Новини
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На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко

На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що підстави для зміни курсової динаміки відсутні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Марченко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Якщо у нас ситуація в економіці складається така, що курс потрібно зміцнювати або девальвувати, на це потрібні підстави. На сьогодні немає жодних підстав для зміни курсової динаміки", - сказав Марченко.

Він додав, що внаслідок різниці реального курсу і закладеного до держбюджету на 2020 рік митниця може недовиконати план надходження, однак це буде компенсовано за рахунок економії на обслуговуванні держборгу. Державний бюджет на цей рік виходить із розрахунків середньорічного курсу 29,5 грн/$1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміцнення гривні в 2021 р. до 28-27 грн/$ коштуватиме економіці 0,2-0,5% ВВП, - Мінекономіки

"Так, у бюджеті закладено інший курс. Але я не бачу в цьому проблеми", - підкреслив Марченко

Автор: 

валюта (2436) курс (1676) Мінфін (3662) обмін валюти (786) Марченко Сергій (585)


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Топ коментарі
+3
Знову Бубочка прикупить акцій і забуде задекларувати?
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31.07.2020 11:22 Відповісти
+3
Команда "прохфесіоналів" спромоглася збільшити за місяць державний борг майже на 60 млрд гривень. Ось, наприклад, мінфін 28.07.20р. продав держоблігацій (ОВДЗ), на 10,7 мільярдів грн. Що тижня йде продаж ОВДП.

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9300
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31.07.2020 11:27 Відповісти
+3
Стою под домом, смотрю на табло обменника. Евро продают по 32.70. Хоть вчера цена была 32.40. Кому-то еще нужны доказательства, что зебилы - галимые писдоболы уничтожающие экономику!
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31.07.2020 11:30 Відповісти
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На 4-е серпня Мінфін знову запланував продаж ОВДП.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6103
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31.07.2020 11:20 Відповісти
Знову Бубочка прикупить акцій і забуде задекларувати?
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31.07.2020 11:22 Відповісти
сезонна амнезія
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31.07.2020 11:27 Відповісти
Команда "прохфесіоналів" спромоглася збільшити за місяць державний борг майже на 60 млрд гривень. Ось, наприклад, мінфін 28.07.20р. продав держоблігацій (ОВДЗ), на 10,7 мільярдів грн. Що тижня йде продаж ОВДП.

На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9300
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31.07.2020 11:27 Відповісти
На сегодняшний день основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9669
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31.07.2020 11:27 Відповісти
..Значит будут грабить...
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31.07.2020 11:28 Відповісти
Стою под домом, смотрю на табло обменника. Евро продают по 32.70. Хоть вчера цена была 32.40. Кому-то еще нужны доказательства, что зебилы - галимые писдоболы уничтожающие экономику!
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31.07.2020 11:30 Відповісти
Когда год назад евро было по 27, ты тоже стоял под домом и кричал "зра-а-ада"?
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31.07.2020 11:35 Відповісти
Только за июнь госдолг Украины вырос на 60 млрд грн (+2,7%, $3 млрд). До конца года нужно погасить госдолгов 346 млрд грн плюс 145 млрд процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте. Без эмиссии и кредита МВФ - не вытянуть!
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31.07.2020 11:38 Відповісти
але ж Марченко сказав Ганапольському (на передачі, про яку мова в інфі), мовляв, якщо будуть друкувати гривню - нехай щукають іншого міністра фінансів!
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31.07.2020 11:41 Відповісти
Так они и печатают для выкупа валюты на рынке, введенной через механизм ОГВЗ. Это просто скрытая отложенная эмиссия. Идет тупое наращивание долгов для поддержания мнимой стабильности. Как во времена Овоща. Каждая четвертая гривна сейчас кредитная !!!
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31.07.2020 12:08 Відповісти
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют,только гривна об этом не знает.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
от шо вы опять врете! как это отсутствуют? а шо преЗЕдент печально намекал на доллар по 30 грн (якобы заложенный (как пальцы в двери) в бюджет?))) это что ли не основание???? )))
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31.07.2020 11:33 Відповісти
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7384
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31.07.2020 11:35 Відповісти
Этот Марченко ничего не знает. Любой дякула ему объяснит в два счета, что курс уже давно должен быть 100.
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31.07.2020 11:36 Відповісти
передерни и покури
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5481
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31.07.2020 12:00 Відповісти
На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3223
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31.07.2020 12:11 Відповісти
Тяжко жити, шкода вмерти.
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31.07.2020 12:15 Відповісти
расшифровка:
динамика это движение
курс движется, и нет оснований изменять его движение
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31.07.2020 11:40 Відповісти
Зебилы из последних сил хорохорются, пытаясь доказать себе и остальным, что их выбор правильный. Но время все расставит на свои места, причем уже очень скоро.
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31.07.2020 11:44 Відповісти
На фото Янелох?

Якщо нє, то респект редакторам, це ж треба було знайти такого двійника.
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31.07.2020 12:45 Відповісти
 
 