На сьогодні підстави для зміни динаміки курсу гривні відсутні, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що підстави для зміни курсової динаміки відсутні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Марченко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Якщо у нас ситуація в економіці складається така, що курс потрібно зміцнювати або девальвувати, на це потрібні підстави. На сьогодні немає жодних підстав для зміни курсової динаміки", - сказав Марченко.

Він додав, що внаслідок різниці реального курсу і закладеного до держбюджету на 2020 рік митниця може недовиконати план надходження, однак це буде компенсовано за рахунок економії на обслуговуванні держборгу. Державний бюджет на цей рік виходить із розрахунків середньорічного курсу 29,5 грн/$1.

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"Так, у бюджеті закладено інший курс. Але я не бачу в цьому проблеми", - підкреслив Марченко