Кулеба про зустріч у "нормандському форматі": "Все в руках російської сторони"

У Міністерстві закордонних справ України назвали головну умову проведення нормандської зустрічі. Якщо припинення вогню на Донбасі буде стійким - це дозволить перейти до виконання інших пунктів, які були досягнуті в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена ​​в проведенні зустрічі й активно працює над її організацією.

"Все в руках російської сторони. Якщо Росія так само дотримуватиметься того, про що домовилися", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не зупинятиметься.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на дату нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це "політична гра"