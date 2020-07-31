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Новини Нормандські переговори
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Кулеба про зустріч у "нормандському форматі": "Все в руках російської сторони"

Кулеба про зустріч у

У Міністерстві закордонних справ України назвали головну умову проведення нормандської зустрічі. Якщо припинення вогню на Донбасі буде стійким - це дозволить перейти до виконання інших пунктів, які були досягнуті в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена ​​в проведенні зустрічі й активно працює над її організацією.

"Все в руках російської сторони. Якщо Росія так само дотримуватиметься того, про що домовилися", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не зупинятиметься.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на дату нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це "політична гра"

Автор: 

росія (66060) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+5
в руках расейской стороны должен быть тулько х@й расейской стороны.
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31.07.2020 11:28 Відповісти
+4
бубочке это скажи. При Порошенко все было в руках Украины, при бубочке - в руках *****.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
+4
Лягли зелена влада яку ви обрали.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
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в руках расейской стороны должен быть тулько х@й расейской стороны.
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31.07.2020 11:28 Відповісти
бубочке это скажи. При Порошенко все было в руках Украины, при бубочке - в руках *****.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
Меморию попей, при пэтьюньке на тот формат вообще забили.
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31.07.2020 11:56 Відповісти
Активно-наступательная позиция,однако все в руках козлостанской стороны.Супер,ну просто наступатель.
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31.07.2020 11:38 Відповісти
А ето разве хорошо что все в руках росийских окупантов? Украiна лягли i просять?
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31.07.2020 11:29 Відповісти
Лягли зелена влада яку ви обрали.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
Заткни уже пасть. Все что сейчас происходит ето благодаря твоему Парашенку. А ты вообще хотел в окупированный крым продавать воду за ведро селедки
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31.07.2020 11:44 Відповісти
Ти ба, пам"ятаєш. Відро води за відро сільодки дуже вигідний гешефт.
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31.07.2020 11:52 Відповісти
Зеле нравится.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
Всьо у ***** вглазу. В тому самому куди заглядав найвеличніший мЬІролюбець.
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31.07.2020 11:30 Відповісти
В жопе что ли? Зеля разве что в жопу заглядывал.
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31.07.2020 11:37 Відповісти
там еще айцо с иглой.
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31.07.2020 11:42 Відповісти
и какой смысл этих встреч,если всё и так в руках росиянской стороны?
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31.07.2020 11:30 Відповісти
Цікаво, що там будуть за компроміси від Кравчука.
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31.07.2020 11:31 Відповісти
Кравчук совкодрочер, и сдаст Украину *****. Вопросов тут нет. Вопрос - протащить это позже через верховную зраду.
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31.07.2020 11:35 Відповісти
Я чомусь думаю, що почнуть з "відновлення водопостачання". З'являться нові "червоні лінії".
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31.07.2020 11:37 Відповісти
Лучше он и не мог сказать
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31.07.2020 11:36 Відповісти
Так зебілам про це давно говорять. А главзебіл вважає, що все під "його контролем" і преться з дурними а подекуди і злочини и ініціативами у цей формат.
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31.07.2020 11:37 Відповісти
главзебил отрабатывает сценарий, в сценарии написано - вслух рассказывать, что у него "все под контролем", а реально сдаватьУкраину кремлю
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31.07.2020 12:01 Відповісти
огонь на Дампасе прекратится только после исчезновения Рачки.
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31.07.2020 11:40 Відповісти
Жодних компромісів в угоду *****, компроміс =звтрата суверенітету України...
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31.07.2020 11:41 Відповісти
"Все в руках российской стороны"

Ну тогда мы уверены в успехе!
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31.07.2020 11:45 Відповісти
"Все в руках российской стороны."Источник: https://censor.net/n3211187
Яйца нелоха у них точно в руках.
Скорлупа аж трещит.
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31.07.2020 11:54 Відповісти
кремль рулит...
ошибаются те, кто считает их договороспособными
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31.07.2020 11:59 Відповісти
В руках российской стороньі только соблюдение прекращения огня "иностранньіми вооруженньіми формированиями" , а инициатива урегулирования конфликта уже в руках Украиньі. Вот то , что сказал Кулеба.
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31.07.2020 12:11 Відповісти
Наша з вами доля у брудних по лікоть у крові рученятах старого кремлівського ліліПута. Янелох робить все по його наказам. Спасібо зрітєляма квартала - за преЗЕдента зубдавало.
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31.07.2020 12:14 Відповісти
.. так а хто це..???- министер....((( так це вин виддае вожжи в руки ворогу...???- так це министер ворога...
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01.08.2020 00:58 Відповісти
 
 