Мін'юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА
Експериментальний проєкт із впровадження платних камер в українських СІЗО вже приніс майже 379 тис. гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.
"Експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює! Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тисячі грн.
У Мін'юсті також нагадали, що в Київському СІЗО за отримані від експерименту кошти вже відремонтовано три безкоштовні камери.
24 липня 2020 року глава Мін'юсту Малюська в жартівливій формі оголосив у Facebook послугу подарункових сертифікатів на проживання в платних камерах СІЗО підвищеного комфорту.
Послуга платної камери з поліпшеними побутовими умовами в Київському СІЗО поки доступна тільки чоловікам.
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І це не рахуючи телефонів, телевізорів та ігрових приставок.