УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9512 відвідувачів онлайн
Новини
1 043 9

Мін'юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

Мін'юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

Експериментальний проєкт із впровадження платних камер в українських СІЗО вже приніс майже 379 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.

"Експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює! Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тисячі грн.

У Мін'юсті також нагадали, що в Київському СІЗО за отримані від експерименту кошти вже відремонтовано три безкоштовні камери.

Читайте також: Мін'юст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО

Мінюст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень 01

24 липня 2020 року глава Мін'юсту Малюська в жартівливій формі оголосив у Facebook послугу подарункових сертифікатів на проживання в платних камерах СІЗО підвищеного комфорту.

Послуга платної камери з поліпшеними побутовими умовами в Київському СІЗО поки доступна тільки чоловікам.

Мінюст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень 02

Автор: 

Мін’юст (1603) СІЗО (728)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и еще немного на проносах, забросах.
показати весь коментар
31.07.2020 11:44 Відповісти
Ось так сидять у нас в Ужгородському СІЗО... із Ірландським віскі і чеським пивом.
https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2625
показати весь коментар
31.07.2020 11:52 Відповісти
Це для них Н.Савченко робила пільгове обчислення строків тримання. Мовляв, біднесенькі, в яких поганих умовах...
І це не рахуючи телефонів, телевізорів та ігрових приставок.
показати весь коментар
31.07.2020 11:53 Відповісти
А представляете, сколько бабла можно скосить с вип-камеры Петрухи? Теперь есть стимул садить, процент, какой то, судьям и это дело можно поставить на поток.
показати весь коментар
31.07.2020 12:01 Відповісти
372 тыщи иней - цена квартиры с картонными стенами в Воробьевых горах... 1 "квартиры"... никому не нужной квартиры, которую и приватизировать нельзя
показати весь коментар
31.07.2020 12:02 Відповісти
Задрали уже со своей рекламой платных камер. Прямо достижение неимоверное.
показати весь коментар
31.07.2020 12:17 Відповісти
Зелохи, это уже покращення? Или еще нет?
показати весь коментар
31.07.2020 12:22 Відповісти
Превратили для толстосумов в дом отдыха тюрьмы. За уголовщину наказание у условия содержания должны быть едины!!! А то, что же это за наказание?!
показати весь коментар
31.07.2020 13:22 Відповісти
как выплатить ущерб пострадавшим у них бабла нет, а как снимать вип-камеру, всегда пожалуйста, а по мне, так надо запретить пользоваться камерами, тем кто не погасил выплату пострадавшим, а то ***. украл и на эти деньги и в тюрьме жирует.
показати весь коментар
31.07.2020 13:45 Відповісти
 
 