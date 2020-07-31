Кулеба про затримання бойовиків ПВК Вагнера: Білорусь передала список українських громадян, зараз його перевіряють

Білорусь передала Україні список українських громадян, затриманих як найманців ПВК "Вагнера". Україна перевірить весь список.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

"Розмова була нормальна (українського дипломатичного представника в Білорусі із Володимиром Макеєм, главою білоруського МЗС. - Ред.). На адресу України звинувачень ми не отримували", - казав Кулеба.

Він також додав, що затриманих не семеро осіб.

"Ми маємо перевірити весь список, бо, можливо, хтось під час затримання надав паспорт громадянина України чи Росії, тому за списком треба щодо кожного індивідуально пройтися і тоді вже можна переходити до більшої конкретики", - уточнив Кулеба.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.