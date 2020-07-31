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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про затримання бойовиків ПВК Вагнера: Білорусь передала список українських громадян, зараз його перевіряють

Кулеба про затримання бойовиків ПВК Вагнера: Білорусь передала список українських громадян, зараз його перевіряють

Білорусь передала Україні список українських громадян, затриманих як найманців ПВК "Вагнера". Україна перевірить весь список.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

"Розмова була нормальна (українського дипломатичного представника в Білорусі із Володимиром Макеєм, главою білоруського МЗС. - Ред.). На адресу України звинувачень ми не отримували", - казав Кулеба.

Він також додав, що затриманих не семеро осіб.

"Ми маємо перевірити весь список, бо, можливо, хтось під час затримання надав паспорт громадянина України чи Росії, тому за списком треба щодо кожного індивідуально пройтися і тоді вже можна переходити до більшої конкретики", - уточнив Кулеба.

Також читайте: Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс Президента

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7968) Кулеба Дмитро (3604) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+2
Пусть лучше у Луки сидят,там им мало не покажется.Глядишь и на расстрел раскрутят.
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31.07.2020 12:22 Відповісти
+1
Сдаётся мне лука это всё под выборы мутит.
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31.07.2020 11:44 Відповісти
+1
почему только украинских???
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31.07.2020 11:46 Відповісти
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Сдаётся мне лука это всё под выборы мутит.
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31.07.2020 11:44 Відповісти
сценарій той самий, що в Чорногорії 4 роки тому. І так само ГРУ-шники облажадися
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31.07.2020 12:53 Відповісти
Как где то какая то @опа чудесным образом появляются наши граждане, которые наверное в стране 5-20 лет последних и не были.
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31.07.2020 11:46 Відповісти
почему только украинских???
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31.07.2020 11:46 Відповісти
потому что буба не рискнет
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31.07.2020 12:04 Відповісти
У деяких таксистів з"явився шанс на обмін.
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31.07.2020 11:47 Відповісти
Мене цікавить інше, кому бацька віддасть цих утирків, наданий час ситуація шпагат.
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31.07.2020 11:48 Відповісти
їх нікому не віддадуть тому що їх не арештовували.
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31.07.2020 12:18 Відповісти
Не видадуть,бо немає підстав. В Україні на них не відкрито кримінальних справ,а значить це законослухняні громадяни-мандрівники.
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31.07.2020 12:30 Відповісти
Кому Лука батька тому ***** дядька
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31.07.2020 19:42 Відповісти
малороси, прошу пані)
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31.07.2020 12:17 Відповісти
Пусть лучше у Луки сидят,там им мало не покажется.Глядишь и на расстрел раскрутят.
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31.07.2020 12:22 Відповісти
Поверніть наших "земляків"!)))
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31.07.2020 13:02 Відповісти
Война вошла в открытую фазу . https://www.youtube.com/watch?v=yhc0aYActW0 гибридная война
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31.07.2020 13:17 Відповісти
А почему только Украинских? А как же те особи, оторые совершали военные преступления на територии Украины?
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31.07.2020 13:24 Відповісти
Да растрелять по тихому, а трупы по месту работы отправить.
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31.07.2020 13:56 Відповісти
 
 