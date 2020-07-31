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Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко

Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко

Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - це потужний прояв двопартійної підтримки нашої держави і чіткий сигнал країні-агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Дуже вчасний і потужний прояв двопартійної підтримки України з боку Сенату США! Внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії", – зазначив Порошенко.

"Наші надійні стратегічні партнери у Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна і всередині, і назовні. Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність Вільного світу", – зауважив п’ятий Президент України.

За словами лідера "Європейської Солідарності", Україна цінує заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї та призначенням нового спеціального представника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар

Автор: 

безпека (945) Порошенко Петро (15193) США (23404) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+12
та знамо дєло - "Порошенко причем" тока если бубочка где обосралась
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31.07.2020 11:59 Відповісти
+12
як це ні до чого ?
Петро 5 років вибудовував нашу закордонну політику, альянси, налаштовував зв'язки.
Це наслідок ЙОГО роботи.
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31.07.2020 12:03 Відповісти
+11
А Порошенко то причём тут?С его подачи что ли внесли на рассмотрение тот закон?
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31.07.2020 11:53 Відповісти
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А Порошенко то причём тут?С его подачи что ли внесли на рассмотрение тот закон?
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31.07.2020 11:53 Відповісти
в нього болить
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31.07.2020 11:55 Відповісти
Ні, він досі марить себе президентом.
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31.07.2020 12:26 Відповісти
?!? А что в этом плохого?!? Я бы за него повторно проголосал!
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31.07.2020 13:54 Відповісти
Хлопче,ти взагалі з якої планети?
Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?

Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.

Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5190

Моральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
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31.07.2020 14:43 Відповісти
дебіл, ти тут знову касапську пургу толкаєш, ніби для того, щоб припинити корупцію, потрібно вибудувати державу імператорського чи диктаторського штибу?
Хоча, ні. навіщо я запитую... Точніше: знову протаскуєш касапські наративи!
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31.07.2020 16:35 Відповісти
А, це ти про себе, ну що ж я згоден, на дебіла і схожий.
Тільки дебіли можуть з "профессора Йельского университета и содиректора Центра права, экономики и публичной политики факультета права" зробити кацапську пургу.

Географічна справка.
"Єльський університет.
Розташований у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Приватний дослідницький університет США, третій з дев'яти колоніальних коледжів, заснованих до Війни за незалежність. Входить в «Лігу плюща», разом з Гарвардським і Принстонським університетами складає так звану «Велику трійку»"

Таки кацапи, так?

Далі, тільки довбодятли будують держави, але й самі не знають з чого.
Держава то організація, контора, така, яку не будують а організовують, як і будь яку іншу організацію.
Будують собі халупки чи то палаци за скижжені у народа гроші ото і усе будівництво.
Даржава в іншому значенні то форма організаціі суспільства, коли меншість організує більшість аби та більшість реалізувала інтереси тої меншості.

Почитай хоча б мансура олсона "Теорія стаціонарного (осілого) бандита".

Я люблю свій народ, навіть попри те що серед нього зустрічаються бевзі накшалт тебе, їх я теж люблю але жаліючи, жаліючи що бог чи природа не дали достатьньо розуму, аби скидатися на нормальних людей.

Він, народ, заслуговує на кращу долю, за час його існування було надбагато різноманітних кровосисів але він пережив їх усіх, переживе й твоїх ворюг і в нього є майбутне, попри ваші старання його знищити.

Такі як ти тимчасове явище а народ вічний і маю надію що так і буде.
Що до народу -
Перша версія (дуже, дуже кацапський наратив)

«http://politforums.com.ua/comments/7/2596/ История народа Украины на древе истории человечества »
та мордорська копіпаста з обсмоктуванням «http://a.farit.ru/i/t-341639.html История народа Украины на древе истории человечества »

Мені то пофіг за своє життя бачив багато усякого а от онуків та нащадків жалко, хочется для них кращої долі й у цій країні. Тому твої дурощі вкрай неприпустимі.
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31.07.2020 18:03 Відповісти
Хлопче,ти взагалі з якої планети?
Що таке корупція де вона взагалі живе, на базарі у бабці яка торгує зеленню чи то така властивість держави, вона яка стихійна чи організована, і хто її очолює?

Звідки те антикорупційне законодавство та звідки от незалежні органи.
Ось тобі джерело з якого те усе узялося, наукова монографія https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy.html Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман згідно рекомендацій у ній даних усе це і впроваджується, в обмін на кредити.
Голова держави або викорінює корупцію або очолює її отримуючи ренту з усіх корупційних потоків.
Згідно з наявними властивостями наш державний режим за часів петі відноситься до клептократії - власть воров, корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців.
А очолював цей режим той за кого ти готовий повторно голосувати.

https://storage5.censor.net/proxy/aS5waWNjeS5pbmZvL2k5L2JiOThmNmI5MGM3YjM5MWMwNWZlZGI3MzkyNTNjMTczLzE1NTQyMTU3ODMvMTI3NTYzLzEzMTEwNTMva2xlcC5qcGcKМоральная сторона вопроса - "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл".
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31.07.2020 18:04 Відповісти
та знамо дєло - "Порошенко причем" тока если бубочка где обосралась
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31.07.2020 11:59 Відповісти
Бубочка так обосралась, что в Сенат подали законопроект в поддержку Украины? Гениально))
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31.07.2020 12:22 Відповісти
А ты, придурок, представляешь себе процедуру подачи законопроекта в сенат и роль Зели в этом?
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31.07.2020 13:34 Відповісти
А причём тут он?)))
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31.07.2020 13:36 Відповісти
правильно, ні при чому. Бо цей законопроект ще Порошенко з покійним Маккейном обговорювали.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
Я ржу вспоминая как штаты передали Украине при Питре Свыночолом "Джавелины"....выставили свою охрану из хорошо обученных пехотинцев, бо Петя в их глазах мелкое вороватое чмо не заслуживающее мелейшего доверия
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31.07.2020 12:24 Відповісти
когда ты уже сдохнешь пздло вонючее. от тебя одни фейки кацапские.
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31.07.2020 12:29 Відповісти
Порохобот, крепись, тебе ещё долго кирпичами црать
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31.07.2020 12:41 Відповісти
посмотрим зебаран. время покажет кто где срал
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31.07.2020 12:47 Відповісти
Та смороду від нього, що зараз, що від його падла, однаково.
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31.07.2020 12:47 Відповісти
Ты забыл добавить, что передавая их ввели в програмное обеспечение ограничение не позволяющее их использовать в ордло.
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31.07.2020 12:32 Відповісти
П Р У Ф.
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31.07.2020 12:48 Відповісти
Гугл тобі у руки.
Технічно то нескладно, копійчаний модуль GPS, 3Х3 мм розміром заблокує будь що.

"C 2013 года поставляется новая версия CLU, где оптический дневной канал заменен на 5-ти мегапиксельную камеру, на CLU установлен GPS приемник и лазерный дальномер для улучшения расчета баллистических характеристик, также передачи координат цели по встроенной радиостанции" (FGM-148 Javelin)

Незначна зміна у програмному забезпеченні й організує подібні обмеження.
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31.07.2020 13:20 Відповісти
Ты забыл добавить, что передавая их ввели в програмное обеспечение ограничение не позволяющее их использовать в ордло.
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31.07.2020 18:06 Відповісти
При упоминании Порошенка х**лоботы встрепенулись.
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31.07.2020 12:08 Відповісти
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4167
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31.07.2020 12:16 Відповісти
Порох в любой дырке затычка)
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31.07.2020 13:23 Відповісти
?!? А ты в чьей дырке затычка?
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31.07.2020 13:57 Відповісти
Статья про пороха, а не про твою дырку) сказать по теме тебе нечего?
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31.07.2020 14:10 Відповісти
А ты откуда об этом узнал?
Из видосика Зели? У него другие интересы - он занят переговорами с \путиным.
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31.07.2020 13:32 Відповісти
*********** обосрались
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31.07.2020 11:56 Відповісти
Порох ! Бери эту тему под личный контроль!
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31.07.2020 11:59 Відповісти
Порох прохаваный в этих темах, десяток-два лямов за раз можно без напряга рубануть. Глаз уже заблестел)
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31.07.2020 13:34 Відповісти
хороший из Зеленского дипломат!..
ой!.. это же не зеленский, это опять Порох хороший дипломат!
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31.07.2020 11:59 Відповісти
Даааа, чемодан без ручки из пэти знатный получился
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31.07.2020 12:01 Відповісти
Та да.
Куди йому до віртоуза гри піською на роялі.
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31.07.2020 12:07 Відповісти
Это не пиар, не не не!
Правда, мотнявые, ведь если учесть, что пэтьюнька тут вообще непричем)))
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31.07.2020 12:00 Відповісти
як це ні до чого ?
Петро 5 років вибудовував нашу закордонну політику, альянси, налаштовував зв'язки.
Це наслідок ЙОГО роботи.
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31.07.2020 12:03 Відповісти
Ойц рассмешила, так рассмешила))))
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31.07.2020 12:05 Відповісти
троль нічого не вигадав у відповідь ?
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31.07.2020 12:06 Відповісти
Він не має права нічого вигадувати свого, в нього - методічка...
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31.07.2020 12:08 Відповісти
та дурна шарійовщина в нього.
одноразовий троль, його нік це підтверджує.
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31.07.2020 12:10 Відповісти
Ботяра, так пэтьюнька уже полтора года не при власти, ваше стадо так же блеет, я не ошибаюсь?))))
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31.07.2020 12:09 Відповісти
А чого ти і досі його тролиш ?
Дупа твоя підгоряє ?
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31.07.2020 12:11 Відповісти
Горит у вашей братии знатно, а я просто сказал, что пэтьюнька к этому отношения не имеет и по старой привычке пиарится, все никак не поймет, что он ничто и уже на политпомойке.
Так понятней?))))
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31.07.2020 12:14 Відповісти
Ти не відповів на питання.
Хто і чому платить тобі за тролінг Порошенка ?
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31.07.2020 12:58 Відповісти
Тебе отвечать на тупые вопросы?
Та не гони так!)))
Да, и насчёт моего ника, ты бы корону сняла, ведь вб палит твою сущность конкретно
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31.07.2020 13:02 Відповісти
тоді міняй свій тупий тролячий нік.
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31.07.2020 13:05 Відповісти
И не подумаю, а ты поумерь пыл и задор, приказы она тут раздает
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31.07.2020 13:14 Відповісти
дешевка !!!!
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31.07.2020 13:05 Відповісти
Это я про тебя знал.
Или ты для других обозначилась?
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31.07.2020 13:10 Відповісти
Троль дешевий. Це про тебе, нездаро.
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31.07.2020 17:12 Відповісти
Ботяра, все поняли, что ты дешёвка.
Успокойся.))))))
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31.07.2020 22:05 Відповісти
Ще раз повторюю, на свій нік тролячий подивись. Дешевий , бо тупий ))
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01.08.2020 07:43 Відповісти
ты не ошибаешься - ты набутылочник
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31.07.2020 12:12 Відповісти
Петро 5 років вибудовував воровські потоки, аби усі сходилися до нього, я ж наче вам пояснював.
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31.07.2020 12:35 Відповісти
И брата убил!
Поищи в гугле, там есть!
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31.07.2020 13:36 Відповісти
Я ж недавно тебе находил в гугле иль забыл?
Юрась наверное и от телефона избавился.
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31.07.2020 14:55 Відповісти
Ты ТРЫНДЕЛ, что нащёл. Я ничего не видел.
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31.07.2020 15:58 Відповісти
Петро 5 років вибудовував воровські потоки, аби усі сходилися до нього, я ж наче вам пояснював.
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31.07.2020 18:08 Відповісти
цивилизационная миссия Украины и украинцев, это "Форт Украина" - защита границы цивилизованного мира от "руцкавага имперского мракобесия" и от Расийских Вымиратов..
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31.07.2020 12:02 Відповісти
а цивилизованный мир об этом знает?
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31.07.2020 12:05 Відповісти
Знает.
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31.07.2020 12:11 Відповісти
знают все, кроме лишнехромосомных козломордых под прокси
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31.07.2020 12:13 Відповісти
есть какие-то пруфы? а то все в НАТО жмутся зачем-то
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31.07.2020 12:17 Відповісти
Це сигнал і прокацапленим "слугам".
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31.07.2020 12:13 Відповісти
Оно ж ПЕС, не гавкнэ так хоть взвизгнет!
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31.07.2020 12:32 Відповісти
Сигнал агрессору - устроить "Афганский вариант"?
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31.07.2020 12:59 Відповісти
Никто заявил никак.
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31.07.2020 13:12 Відповісти
Усрались конечно сильно от того что внесли законопроект в Сенат в северной стране что го нас. А что же будет как вынесут? Один только бы только вопрос я задал бы Пороху сегодня критический. Ну вот даже после того как ЕС нам дал безвиз в 2018г, ну можно же было как бы поблагодарить----введя визовый режим с братанами нашими? Ведь шваль прёт с восточных границ через всю страну на ЕС с самой Азии и прочих. Ну почему? Та и нам бы местов там было больше! Хреново когда порох мокреет.
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31.07.2020 13:17 Відповісти
А ты,Питруня тут при чем?"Американские друзья"?Свынарчук,Розенблат и бриллиантовые прокуроры-вот твои друзья
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31.07.2020 13:22 Відповісти
Слышь, дигинират, если государсто не справляется - приходится действовать волонтёрам!
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31.07.2020 13:38 Відповісти
дИгИнИрат?Ты писать хоть на учись,чучело.И когда перестанешь делать по 3 ошибки в слове,тогда и напишешь,как твой Параша волонтерит.И раненых носит.Правда на том месте,где он сказал,что "раненых носил",на то время Беркут стоял.Но то таке-сирамно Питроликсеич Пириможець!А ще вин корупцию пабаров,Портнова посадыв и рукы ворам поотрубував.А прыйшов Зебил и опять зробыв корупцию,освободыв Портнова и попрышывав ворам рукы.А ще из-за нього,тварюкы, у нас дождя тры нэдили нэма.Отака скотина.Смэрть Зэбилам!Слава Питрулексеичу- Сывочолому Гетьману-Пэрэможцю!
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31.07.2020 16:33 Відповісти
Перебери все свои высеры про "Порошенко лезет не в своё дело" - вот тебе и список!
Ну в перерывах разаблачения мальдивских афщоров.
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31.07.2020 17:26 Відповісти
Когда-то Питроликсеич стоял в очереди,чтоб купить томики "Кобзаря" и подарить их слепым детям.К нему незаметно со спины подошел Саакашвили и что-то подкинул в карман.А потом оказалось,что это были офшоры.А Питроликсеич-то не знал,что подлец Саакашвили ему их подкинул...А Зебилы потом сказали,что знал.Но он же не знал!!!Ненавижу Зебилов и очень люблю Питраликсеича,который бизнес продал и сепаров разгромил за полтора часа!
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31.07.2020 17:45 Відповісти
Неужели ты не в курсе, что от гавнянки про офшоры уже самые тупые разаблачитили уже как почти год отказались?
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31.07.2020 18:47 Відповісти
Ну и чего этот чревовещатель теперь словоблудит, он же в путлером в уста лобызался когда наши пацаны гибли от варваров с востока.
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31.07.2020 13:51 Відповісти
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9427
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31.07.2020 14:12 Відповісти
Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4185
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31.07.2020 14:13 Відповісти
Олександр Дедюхін:
Ватоголовые зеленодр@нцы сокрушаются, что Алексеевич в Турцию не отдыхать поехал, а тайный свой завод беспилотников проинспектировать. Там тайный госдеповский омериканец руководит производством крайне опасных тайных боевых дронов.
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31.07.2020 14:17 Відповісти
Вот Вы щас им (зебилам) всё испортили.
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31.07.2020 14:44 Відповісти
 
 