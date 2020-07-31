Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко

Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - це потужний прояв двопартійної підтримки нашої держави і чіткий сигнал країні-агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Дуже вчасний і потужний прояв двопартійної підтримки України з боку Сенату США! Внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії", – зазначив Порошенко.

"Наші надійні стратегічні партнери у Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна і всередині, і назовні. Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність Вільного світу", – зауважив п’ятий Президент України.

За словами лідера "Європейської Солідарності", Україна цінує заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї та призначенням нового спеціального представника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар