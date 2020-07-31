За добу в ЗСУ виявлено 34 нові випадки COVID-19, хворіють 189 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 31 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали 616 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 57 осіб.

За минулу добу зареєстровано 34 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, 762 військовий госпіталь м.Біла Церква – 2 військовослужбовці, Чернігівська міська лікарня №2 – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 26 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 3 працівники ЗСУ, Львівська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 1 військовослужбовець, Харківська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 3 військовослужбовці, Сумська область – 2 військовослужбовці, Хмельницька область – 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.





