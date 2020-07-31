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Новини Агресія Росії проти України
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Депутат Держдуми РФ Калашников пропонує почати офіційні поставки зброї на окупований Донбас, якщо США виділить $300 млн на військову допомогу Україні

Депутат Держдуми РФ Калашников пропонує почати офіційні поставки зброї на окупований Донбас, якщо США виділить $300 млн на військову допомогу Україні

Якщо у США ухвалять запропонований закон про виділення $300 млн на рік на військову допомогу Україні, це може змусити Росію замислитися про постачання зброї на окупований Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников.

"Я вважаю, що виділення США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти - "ДНР" і "ЛНР", - сказав він. - У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно".

Депутат пояснив, що якщо одній зі сторін конфлікту третя країна постачатиме летальну зброю, Росії нічого не залишиться, крім як захистити людей з другої сторони, "може, не військами, а хоча б поставками зброї".

"І закрити цю тему - не соромитися поставляти зброю ДНР і ЛНР", - запропонував Калашников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про партнерство у сфері безпеки з Україною, внесений до Сенату США, - чіткий сигнал російському агресору, - Порошенко

Автор: 

Держдума (735) зброя (7534) росія (66060) США (23404) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+61
вперед. попробуйте "официально поставлять"
быстрее сдохните
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31.07.2020 12:07 Відповісти
+39
думаю, есть разница. получат больше приятных и очень полезных санкций. и на этот раз санкции коснуться продажи оружия нарасеянией.
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31.07.2020 12:12 Відповісти
+35
кацапня только понты кидет. Можно подумать свинособаки туда не поставляют оружия и боеприпасы для орков прокацапленных и для своих ихтамнетов Россия планирует официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 8850
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31.07.2020 12:08 Відповісти
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А давайте! Нам какая на фиг разница? За "официальные" на вашу рашку-3,14дорашку только наложат больше санкций! А так поставляете вы туда, все что угодно, разве что не атомные бомбы...
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31.07.2020 15:42 Відповісти
Либо весь мир соберется и накостыляет расеянцам, либо они накостыляют всем. Третьего не дано.
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31.07.2020 16:24 Відповісти
А вы никогда особенно и не стеснялись, везли оружие, причем часто новейшее, любыми путями, причем использовали это оружие российские наемники по обе стороны фронта и в сторону ВСУ и в сторону так "любимых" ими "жителей Донбасса".(подавляющее число обстрелов мирных жителей совершенно именно этими иродами).
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31.07.2020 16:26 Відповісти
Из прочитанного...
"Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать"...(с)
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31.07.2020 16:28 Відповісти
СМЕШНО!
Любое оружие они и так легко "в шахтах найдут".
И это совершенно НЕ зависит от того, что нам США подарит или продаст.
Эти "ультиматумы" - старый кацапский прием шантажа.
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31.07.2020 16:30 Відповісти
Далеко не любое.
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31.07.2020 17:07 Відповісти
Ню-ню.
И какое же это оружие Рашка может поставить на Донбасс официально,
но не может его же поставить не официально?
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31.07.2020 19:14 Відповісти
Вертолеты к примеру. Ракетки какие, те же Точки для начала. Осталось их много, девать толком некуда.
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31.07.2020 19:27 Відповісти
с какой стати ты решил, что Рашка не может привезти на Донбасс вертолеты или ракеты?
легко может!
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31.07.2020 19:39 Відповісти
И ...что? Что они официально его поставляют, что не официально. Какая разница? Более того, когда официально даже легче считать, они его не будут прятать в гумконвоях.
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31.07.2020 17:44 Відповісти
давно пора узаконить поставки вооружения на дилдобакс. и утонуть в санкциях от всех кому не лень с долларом по 200 рублей
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31.07.2020 17:55 Відповісти
кацапский мудак
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31.07.2020 19:30 Відповісти
Скорее полезный дурак в госдуре...пусть гавкает...
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31.07.2020 20:28 Відповісти
Лёня, мудак ты ******
РФ не является субьектом событий на Донбассе?
так какого же ты юха ***********?
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31.07.2020 19:36 Відповісти
Хло, вперед! И так уже напичкал, НО воевать не кому!!
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31.07.2020 20:49 Відповісти
а что, РФ участник конфликта?
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31.07.2020 21:22 Відповісти
Мы думали, думали и наконец придумали, как открыто снабжать оружием своих террористов в Украине и увеличить поставки, чтобы не брехать, что его не поставляют сейчас.
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01.08.2020 09:08 Відповісти
Давайте, давайте, отключение SWIFT и эмбарго на поставки углеводородов вам в помощь!
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01.08.2020 11:29 Відповісти
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