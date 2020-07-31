Депутат Держдуми РФ Калашников пропонує почати офіційні поставки зброї на окупований Донбас, якщо США виділить $300 млн на військову допомогу Україні

Якщо у США ухвалять запропонований закон про виділення $300 млн на рік на військову допомогу Україні, це може змусити Росію замислитися про постачання зброї на окупований Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников.

"Я вважаю, що виділення США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти - "ДНР" і "ЛНР", - сказав він. - У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно".

Депутат пояснив, що якщо одній зі сторін конфлікту третя країна постачатиме летальну зброю, Росії нічого не залишиться, крім як захистити людей з другої сторони, "може, не військами, а хоча б поставками зброї".

"І закрити цю тему - не соромитися поставляти зброю ДНР і ЛНР", - запропонував Калашников.

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