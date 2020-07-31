Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонено від посади ще на 2 місяці, - САП

Вищий антикорупційний суд 30 липня задовольнив клопотання прокурора САП і ще на 2 місяці продовжив відсторонення від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності голови Чернівецької обласної ради, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Термін відсторонення - до 29 вересня 2020 року", - повідомляє САП.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС продовжив процесуальні обов’язки, покладені на голову Чернівецької обласної ради, - прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з другим підозрюваним у справі та визначеними в ухвалі свідками; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон.



"Строк дії обов’язків – 28 вересня 2020 року включно", - додали в САП.

Мунтяну повідомили про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди від місцевого підприємця 4 лютого 2020 року. За даними слідства, голова Чернівецької обласної ради в липні 2019 року просив в одного з підприємців 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця". Потім сторони зійшлися на 180 тисячах.

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