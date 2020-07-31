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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 110 нових випадків COVID-19, серед захворілих хлопчик, якому лише 16 днів, - Кличко

Кількість інфікованих COVID-19 у Києві досягла 8241 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще в 110 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Серед захворілих за минулу добу: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років. А також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року. І четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус перемогли 2941 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків", - додав Віталій Кличко.

За добу в Києві зафіксували 110 нових випадків COVID-19, серед захворілих хлопчик, якому лише 16 днів, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Міністерство охорони здоров'я мало конфуз через оновлений перелік країн червоної та зеленої зон щодо ситуації з пандемією коронавірусу.
У переліку МОЗ було 214 країн, а не 193, які визнає ООН, повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/ Українська правда ".
Окремо вказали Гонконг і Тайвань, які Україна офіційно вважає частиною КНР. МОЗ вибірково вказало заморські території Великої Британії та Франції. Острови Теркс і Кайкос назвали "Турки і Кайкос".До переліку додали Західну Сахару, яка має статус спірної території. Кот-д'Івуар назвали Берегом Слонової Кістки. Цю назву не використовують із середини 1980-х.
МОЗ заявило в заголовку списку, що йдеться саме про країни, а не території.
Сьогодні, 31 липня список із помилками прибрали із сайту МОЗ.
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31.07.2020 13:10 Відповісти
 
 