За добу в Києві зафіксували 110 нових випадків COVID-19, серед захворілих хлопчик, якому лише 16 днів, - Кличко

Кількість інфікованих COVID-19 у Києві досягла 8241 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще в 110 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Серед захворілих за минулу добу: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років. А також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року. І четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

Читайте також: 261 особа за добу: в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус перемогли 2941 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків", - додав Віталій Кличко.