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Новини Коронавірус і карантин
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Гуртожиток КПІ в Києві закрили на карантин, COVID-19 підтверджено у 133 курсантів, - Кличко

Гуртожиток КПІ в Києві закрили на карантин, COVID-19 підтверджено у 133 курсантів, - Кличко

Після виявлення спалаху захворювання гуртожиток Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Як ви знаєте, днями в столиці зафіксували великий спалах захворювання - в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються в гуртожитку під медичним наглядом", - повідомив Кличко.

За словами мера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Також фахівці "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" тестують усіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", - додав Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: Ще у 81 особи підтверджено COVID-19

Автор: 

карантин (18172) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вспоминая плотность студгородка КПИ, немного удивлен тем, что ковидяку отыскали только в одной общаге???!!!
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31.07.2020 12:37 Відповісти
Не удивлен, что все без симптомов? Это разве болезнь?
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31.07.2020 12:57 Відповісти
Про то, что они все без симптомов сам сочинил или прочитал где?
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31.07.2020 14:46 Відповісти
Я же читаю статью. Пишут что со 133 человек только 10 в больницу лягли. И те походу для галочки )
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31.07.2020 17:11 Відповісти
Если читаешь "В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя", а пишешь "Не удивлен, что все без симптомов?" то ты - врун.
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31.07.2020 20:53 Відповісти
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"

Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
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31.07.2020 19:45 Відповісти
Зараженные ВИЧ тоже поначалу никаких симптомов не чувствуют...
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31.07.2020 20:54 Відповісти
У них шо, групповуха была ?
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31.07.2020 13:06 Відповісти
"это же рядом?!"(с).. шо за курсанти в КПІ?.. але, алмаматір, тримайся..
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31.07.2020 13:21 Відповісти
 
 