Гуртожиток КПІ в Києві закрили на карантин, COVID-19 підтверджено у 133 курсантів, - Кличко
Після виявлення спалаху захворювання гуртожиток Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Як ви знаєте, днями в столиці зафіксували великий спалах захворювання - в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються в гуртожитку під медичним наглядом", - повідомив Кличко.
За словами мера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Також фахівці "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" тестують усіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.
"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", - додав Віталій Кличко.
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Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".