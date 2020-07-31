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Антитерористичні навчання з можливим запровадженням особливого режиму відбудуться на Одещині: СБУ просить громадян зберігати спокій

Антитерористичні навчання з можливим запровадженням особливого режиму відбудуться на Одещині: СБУ просить громадян зберігати спокій

В Одеській області протягом 3-7 серпня 2020 р. відбудуться антитерористичні навчання. Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області у Facebook.

"Упродовж 3-7 серпня 2020 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання.

Тренування відбудуться на території півдня Одеської області (н.п. Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглі території) в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Військової служби правопорядку, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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"Служба безпеки України закликає мешканців, які проживають у районі проведення навчань, зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових. Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБ України в Одеській області звертається до громадян з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - повідомили у відомстві.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Антитерористичні навчання з можливим запровадженням особливого режиму відбудуться на Одещині: СБУ просить громадян зберігати спокій 01

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Одеська область (3292) СБУ (12973) військові навчання (2781)


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31.07.2020 12:58 Відповісти
Fact 10 is the best.
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31.07.2020 17:43 Відповісти
то есть спокойствие ОХРАНЯТЬ - это дело граждан? понятно))
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31.07.2020 12:59 Відповісти
О,сбу нарисовалось на горизонте,аФАКов ниприделах? И шо там с полтвским террористом,сбу? В твоей же компетенции какбэ...
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31.07.2020 13:10 Відповісти
Спокойно граждане Одессы, мы проводим экспроприацию экспропреированного, дяди маленьких не бьют, а больших боятся.
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31.07.2020 13:16 Відповісти
ЗЕленая шобла тренируется вводить особый режим. Зная, что с треском просрут местные выборы, они введут чрезвычайный режим и отмегчт выборы.
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31.07.2020 13:23 Відповісти
Да нет дружок, зелёная шобла хочет показать местным ватникам, чьи в лесу шишки если чо...прежним "борцам" Одессчина была пох.
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31.07.2020 16:47 Відповісти
Такие учения оч-ч-чень полезны в местах компактного проживания ваты!
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31.07.2020 13:43 Відповісти
 
 