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Два дитсадки Львова закривають на карантин через хворих на коронавірус
Серед персоналу двох дитячих садочків Львова виявили хворих на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає Цензор.НЕТ.
За даними пресслужби, з 29 липня до 11 серпня призупинено роботу дитячого садочка на вулиці Довбуша, оскільки в одного з вихователів підтвердився діагноз коронавірус.
А із 3 серпня буде призупинено роботу дитсадка на вулиці Карпатській - там COVID-19 діагностували у психолога. Дитсадок буде закрито до 16 серпня включно.
Згідно з існуючими правилами, всі вихованці і персонал дитсадків мають 2 тижні перебувати на самоізоляції.
Як повідомлялося, у Львівській області кількість хворих на коронавірус перевищила 9,5 тисячі осіб.
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