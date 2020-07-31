Цього року кількість бюджетних місць для бакалаврів у вишах зросла майже на 6%, - Міносвіти

У 2020 році в цілому по Україні державне замовлення для бакалаврів становить 84,6 тис. місць (в тому числі для денної форми - 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що в 2020 році збільшилася кількість випускників 11-х класів на 11%, порівняно з 2019, тому і державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління Міносвіти, збільшено зокрема на такі галузі технічного і освітнього профілю, як:

Інформаційні технології – на 39,9%;

Механічна інженерія – на 13,3%;

Електрична інженерія – на 11,6%;

Виробництво та технології – на 11,1%;

Гуманітарні науки – на 10,8%;

Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;

Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;

Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;

Математика та статистика – на 8,8%.

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Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:

Сфера обслуговування – на 47,4%:

Журналістика – на 30,3%;

Управління та адміністрування – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;

Міжнародні відносини – на 6,3%.

Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем "Магістр" на основі ОС бакалавра становить у 2020 році 45 тис. місць.

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