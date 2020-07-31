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Цього року кількість бюджетних місць для бакалаврів у вишах зросла майже на 6%, - Міносвіти

Цього року кількість бюджетних місць для бакалаврів у вишах зросла майже на 6%, - Міносвіти

У 2020 році в цілому по Україні державне замовлення для бакалаврів становить 84,6 тис. місць (в тому числі для денної форми - 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що в 2020 році збільшилася кількість випускників 11-х класів на 11%, порівняно з 2019, тому і державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління Міносвіти, збільшено зокрема на такі галузі технічного і освітнього профілю, як:

  • Інформаційні технології – на 39,9%;
  • Механічна інженерія – на 13,3%;
  • Електрична інженерія – на 11,6%;
  • Виробництво та технології – на 11,1%;
  • Гуманітарні науки – на 10,8%;
  • Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;
  • Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;
  • Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;
  • Математика та статистика – на 8,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року вступники до ВНЗ зможуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання, - Міносвіти

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:

  • Сфера обслуговування – на 47,4%:
  • Журналістика – на 30,3%;
  • Управління та адміністрування – на 24,0%;
  • Право – на 17,6%;
  • Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;
  • Міжнародні відносини – на 6,3%.

Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем "Магістр" на основі ОС бакалавра становить у 2020 році 45 тис. місць.

Також читайте: Реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв до вишів розпочнеться 1 серпня о 10:00, - Міносвіти

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31.07.2020 13:03 Відповісти
квалифицированные рабочие руки нужны, а не умники с вышкой.
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31.07.2020 13:07 Відповісти
А кому нужшы эти специалисты .
Они даже не знают сколько 3 в кубе ! Смотрят в ноутбук.
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31.07.2020 13:14 Відповісти
3 в кубі - це треба дивитись в телевізор, але якщо він не тонкий. Якщо тонкий, то 3 в кубі потрібно шукати в пральній машині. Там іноді можна знайти і 30, і я 300 один раз знайшов.
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31.07.2020 13:49 Відповісти
Ну хоть так....
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31.07.2020 13:16 Відповісти
Статистиков шото маловато,а то степанову-главному короностатисту нужна надежная смена...
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31.07.2020 13:18 Відповісти
Більше бакалаврів безробітних наук...
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31.07.2020 13:48 Відповісти
 
 