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Спільна прикордонна спецоперація відбувається на кордоні з Білоруссю, - Держприкордонслужба

Спільна прикордонна спецоперація відбувається на кордоні з Білоруссю, - Держприкордонслужба

У межах протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону із середини липня цього року почалася спільна спеціальна прикордонна операція "Зубр-2020".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Такі спільні заходи між прикордонниками України та Республіки Білорусь відбуваються на регулярній основі щороку за домовленістю прикордонних відомств.

Цьогорічні заходи триватимуть до кінця жовтня.

Після підготовчого етапу наразі проходить основний етап операції. Зокрема, відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них щодо виявлення та припинення протиправної діяльності на державному кордоні. Забезпечується моніторинг обстановки в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення. До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація.

Відбувається регулярний обмін інформацією на рівні прикордонних загонів, в тому числі через спільний контактний пункт "Житомир-Пінськ".

Крім того, вчора прикордонники Білорусі поінформували Державну прикордонну службу України про те, що органами Державного прикордонного комітету РБ проводяться заходи з посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону, в т.ч. в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Зубр-2020", шляхом прийняття додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян в прикордонний зоні та прикордонній смузі.

Українськими прикордонниками враховано цю інформацію в оперативно-службовій діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах

Автор: 

Білорусь (7968) Держприкордонслужба ДПСУ (6139) кордон (4820) прикордонники (1109)


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Топ коментарі
+7
Это пипец. Ждите паводков и селевых потоков. Бедоносец не промахивался пока.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
+4
Бубочка перепрацював та поїхав знов відпочивати, у гори, резиденція Синьогора в с.Гута. Прикарпаття тримася!
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31.07.2020 13:18 Відповісти
+4
Меньше яшкайтесь с диктаторским режимом. Они враги для нас. Укрепляйте границу с Белорусью и готовьтесь к войне.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
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Заодно грибов наберут.
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31.07.2020 13:16 Відповісти
а бацька посмеивался над Украинцами , пока не клюнул бацьку жареный бурят...у вас , бульбаши теперь каждый день жизни будет спецоперация по выкапыванию рассейской бульбы из беларуцкай зямли...
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31.07.2020 13:18 Відповісти
Нихто никого не клюнул. Там все идет по плану и сценарию диктатора Лукашенка.
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31.07.2020 13:22 Відповісти
и что он тебе надиктовывает?
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31.07.2020 14:04 Відповісти
Бубочка перепрацював та поїхав знов відпочивати, у гори, резиденція Синьогора в с.Гута. Прикарпаття тримася!
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31.07.2020 13:18 Відповісти
Это пипец. Ждите паводков и селевых потоков. Бедоносец не промахивался пока.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
Сто пудофф,где только поц не появляется,везде какието пожары с катаклизмами,беда...
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31.07.2020 13:26 Відповісти
Якою інформацією можна ділитися з чекістами?
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31.07.2020 13:19 Відповісти
Как правильно щемить вагнеровцам яйца дверью.
Твои кураторы уже вопят, что их пытают.
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31.07.2020 13:22 Відповісти
Меньше яшкайтесь с диктаторским режимом. Они враги для нас. Укрепляйте границу с Белорусью и готовьтесь к войне.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
интересно, а Южная Корея и США часто проводят совместные учения с Северной Кореей и Кубой?
- шлюхи совковые
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31.07.2020 13:56 Відповісти
Ловлять решту іхтамнетів?
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31.07.2020 14:12 Відповісти
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31.07.2020 14:17 Відповісти
москалі гадали що після окупації України Бацька досі вірить у їхні казочки про мишебратья.
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31.07.2020 14:31 Відповісти
Помпео, звісно, наказати Бацькі не може, або рекомендувати, але він дуже вчасно нагадав про одномоментно замурених у Сирії 300 спарЗасранців-москалів.
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31.07.2020 14:37 Відповісти
 
 