Спільна прикордонна спецоперація відбувається на кордоні з Білоруссю, - Держприкордонслужба

У межах протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону із середини липня цього року почалася спільна спеціальна прикордонна операція "Зубр-2020".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Такі спільні заходи між прикордонниками України та Республіки Білорусь відбуваються на регулярній основі щороку за домовленістю прикордонних відомств.

Цьогорічні заходи триватимуть до кінця жовтня.

Після підготовчого етапу наразі проходить основний етап операції. Зокрема, відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них щодо виявлення та припинення протиправної діяльності на державному кордоні. Забезпечується моніторинг обстановки в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення. До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація.

Відбувається регулярний обмін інформацією на рівні прикордонних загонів, в тому числі через спільний контактний пункт "Житомир-Пінськ".

Крім того, вчора прикордонники Білорусі поінформували Державну прикордонну службу України про те, що органами Державного прикордонного комітету РБ проводяться заходи з посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону, в т.ч. в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Зубр-2020", шляхом прийняття додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян в прикордонний зоні та прикордонній смузі.

Українськими прикордонниками враховано цю інформацію в оперативно-службовій діяльності.

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