Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ передбачає, що держава викуповує 90% путівок "Артека" та "Молодої гвардії", решту реалізують дитячі центри без залучення третіх осіб. Крім того, держава здійснює покриття витрат вказаних дитячих таборів на утримання об’єктів, оплату праці персоналу, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів під час карантину.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, у зв’язку зі скасуванням у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" з 13 березня по теперішній час трьох тематичних змін, протягом яких було заплановано оздоровлення 5098 дітей, держава відповідно до чинних договорів про закупівлю послуг оздоровлення та відпочинку в цих закладах не здійснила закупівлю необхідної кількості путівок на загальну суму 57 866 791 грн.
Закон дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих закладів.
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Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
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2
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12.06.20 - 25.06.20
14
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3
Лаборатория юмора 3.0
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18 304 грн
Смена отменена
5
Артматч путь к победе
24.07.20 - 06.08.20
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6
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Дней
Цена
1
Artek Live (Миссия стартрек)
03.06.20 - 11.06.20
9
8 976 грн
Смена отменена
2
Артековский экспресс отправляется
21.08.20 - 29.08.20
9
8 976 гр
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам. День розговіння. 6. Великдень християн західного обряду. Володимир Зеленський дав доручення уряду розширити перелік державних свят в Україні і запропонував додати шість нових. Відповідний указ з'явився на сайті президента.