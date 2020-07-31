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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину

Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ передбачає, що держава викуповує 90% путівок "Артека" та "Молодої гвардії", решту реалізують дитячі центри без залучення третіх осіб. Крім того, держава здійснює покриття витрат вказаних дитячих таборів на утримання об’єктів, оплату праці персоналу, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів під час карантину.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у зв’язку зі скасуванням у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" з 13 березня по теперішній час трьох тематичних змін, протягом яких було заплановано оздоровлення 5098 дітей, держава відповідно до чинних договорів про закупівлю послуг оздоровлення та відпочинку в цих закладах не здійснила закупівлю необхідної кількості путівок на загальну суму 57 866 791 грн.

Закон дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих закладів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Артек (29) закон (2843) Зеленський Володимир (24352) карантин (18172) підтримка (628) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Молодая гвардия ох, может ещё пионерам надо помочь.
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31.07.2020 13:20 Відповісти
+2
понятно.
Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
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31.07.2020 14:13 Відповісти
+1
акуеть, кричали гости... а почему не детлагерю "Колосок"?
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31.07.2020 13:20 Відповісти
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акуеть, кричали гости... а почему не детлагерю "Колосок"?
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31.07.2020 13:20 Відповісти
Молодая гвардия ох, может ещё пионерам надо помочь.
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31.07.2020 13:20 Відповісти
Очередной распил под прикрытием благих намерений.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
я надеюсь, речь идёт не о крымском "Артеке"?
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31.07.2020 13:23 Відповісти
нет, о том который в Буковеле, куда прошлым летом путевка на 1 ребенка на 14 дней стоила 700 долл. Дети из небогатых семей туда не ездили.
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31.07.2020 14:07 Відповісти
понятно.
Ну этим точно нужна государственная поддержка от ЗЕлупы. 700 долларов - это же не деньги...
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31.07.2020 14:13 Відповісти
там есть разные виды поселений - в 5* отеле Radisson Blue Ski Resort, для детей очень состоятельных деток.
Ну а для тех кто победнее - в 4-местных палатках на берегу озера, но цена так на минуточку на сегодня от 830 грн. в день. За жилье в палатке
Конечно их надо поддерживать! Редисон - мировая сеть люксовых отелей, там номера стоят столько что даже среднему классу можно только помечтать.
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31.07.2020 14:24 Відповісти
А схерали поддерживается именно эти 2 детских комлекса из нескольких десятков, которые есть в Украине? К тому же самые недешевые и которые, предположительно (не могу найти почему-то инфу в сети), в частных руках.
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31.07.2020 14:09 Відповісти
Точно в частных руках. Общеизвестно, что тот же Буковель - проект Коломойского. А ему надо помочь...
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31.07.2020 14:16 Відповісти
не уверен насчет Коломойского. Знаю что раньше Буковель принадлежал Медведчуку с еще несколькими инвесторами. Потом вроде продал, по слухам донецким.
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31.07.2020 14:25 Відповісти
А схерали поддерживается именно эти 2 детских комлекса из нескольких десятков, которые есть в Украине? К тому же самые недешевые и которые, предположительно (не могу найти почему-то инфу в сети), в частных руках.
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31.07.2020 14:09 Відповісти
Там же все смены ОТМЕНЕНЫ! смахивает на банальный расапил бабла оит ОП.

Смены и Цены Детский лагерь Артек Буковель Лесной
Заказать путевку в Детский лагерь Артек Буковель Лесной
Летние каникулы 2020
Смены по 14 дней

Смена

Период
Дней

Цена

1

Artek Live (Миссия стартрек)
29.05.20 - 11.06.20
14

14 586 грн

Смена отменена

2

С Днём рождения, "Артек-Буковель"
12.06.20 - 25.06.20
14

16 159 грн

Смена отменена

3

Лаборатория юмора 3.0
26.06.20 - 09.07.20
14

18 304 грн

Смена отменена

4

Маяки детских грез
10.07.20 - 23.07.20
14

18 304 грн

Смена отменена

5

Артматч путь к победе
24.07.20 - 06.08.20
14

18 304 грн

Смена отменена

6

Скрипты успеха
07.08.20 - 20.08.20
14

16 835 грн

https://childcamp.com.ua/ru/order/add?pricePosId=3167528b-8e83-4830-94dc-ab5e0107cbff Заказать
Смены по 9 дней

Смена

Период
Дней

Цена

1

Artek Live (Миссия стартрек)
03.06.20 - 11.06.20
9

8 976 грн

Смена отменена

2

Артековский экспресс отправляется
21.08.20 - 29.08.20
9

8 976 гр
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31.07.2020 14:10 Відповісти
А где декоммунизация?
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31.07.2020 14:32 Відповісти
шмьігуль каже дєтскіє лагєря в зонах))(
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31.07.2020 14:58 Відповісти
"Молода Гвардія"? А "28 панфіловців" немає?
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31.07.2020 15:48 Відповісти
Та то добре, що преЗЕдентель підписав такий закон. Адже ж підписав! Широка душа. А який неоціненний дарунок він готує нашим людям, уявити навіть важко! Наберіть повітря в легені і присядьте, перед тим як прочитаєте наступне: "За ініціативою Зеленського в Україні з'явиться ШІСТЬ нових державних свят! 1. Рош-ха-Шана. Свято початку нового року в іудеїв. Зазвичай воно припадає на кінець вересня - початок жовтня. 2. Песах. Головне свято в Іудаїзмі. У цей день євреї, караїми, самаритяни та частково месіанські євреї відзначають свій Вихід з Єгипту. Святкування триває 7 днів в Ізраїлі і 8 днів за його межами. 3. Ханука. Ще одне наше свято, яке триває 8 днів. Це свято дива і перемоги у війні між святістю і нечистотою.
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам. День розговіння. 6. Великдень християн західного обряду. Володимир Зеленський дав доручення уряду розширити перелік державних свят в Україні і запропонував додати шість нових. Відповідний указ з'явився на сайті президента.
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31.07.2020 15:59 Відповісти
в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" - чья это СОБСТВЕННОСТЬ?
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31.07.2020 17:11 Відповісти
 
 