Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції
Перший президент України, керівник української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук розповів, які можуть бути компроміси для врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
За словами Кравчука, йдеться про систему управління та економічну політику щодо окупованих територій.
"Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання. Наступне. Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - сказав він.
Кравчук уточнив, що ці компроміси не стосуються українського суверенітету.
"А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України", - пояснив він.
Що стосується виборів в ОРДЛО, то вони, за словами Кравчука, можуть відбутися після відновлення контролю України над кордоном і повернення української влади.
"Росія на це не погоджується, але ми маємо виписати що таке "особливий статус управління регіонами". Як я це бачу: треба, щоб вони мали не менше прав і свобод, ніж мають інші регіони України. Тому що повернути їх в такому стані, як було раніше - це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про систему місцевого самоврядування", - зазначив він.
Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.
Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.
Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.
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Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...
Вот с фашистами же закончили войну. Догвор о капитуляции подписали. И тоже дали особые полномочия их областям. чтобы возродить Германию из руин. Никто это предательством не считает.
Всё правящее шобло коммуняцко-промосковское.
Черновола показательно убили.
И теперь снова воссоздают СССР-2.
Чим я гірший.
А Украине это зачем ???
Ах ты гнида промосковская, Кучма ушёл, чтобы не мараться, а Кравчуку такое - залюбки.
Похоже, он хочет обмазаться и остаться в памяти всё же секретарём ЦК.
Затакие высказывания надо отбирать дачу с водителем и охраной,
и дуй за молоком в соседний гастроном.
Так что по вопросам Донбасса обращайтесь к Майклу Помпео.
Да-да-да.....
Вот с этого и начинался Янукович, свободная экономическая зона Донбасс....
Беспошлинный ввоз куриных окорочков....
А теперь -
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:
и как там пирожник в Бодкуме поживает?
прочти само себе о себе "Підітрись. Не забудь."
прочти само себе о себе
прочти само себе о себе: "Що-бомбить? Так не пиши херню всяку. А то за 3 копійки готовий маму рідну продати кому завгодно, шмаркля ти зелена сепарська."
3 - 0 в мою пользу.
прочти само себе о себе: "Посмеялся вдоволь. Спасибо. Твоя польза - в туалете. "
Кравчук был президентом.в 1991-1994 годах. А Черновол погиб в 1999 году!
ОСОБЫЙ СТАТУС У ДАМБАСОВ УЖЕ ЕСТЬ - ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ И ОПЕТУШКИ. ЭТОГО ХВАТИТ!