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Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції

Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції

Перший президент України, керівник української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук розповів, які можуть бути компроміси для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравчука, йдеться про систему управління та економічну політику щодо окупованих територій.

"Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання. Наступне. Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про плани Кравчука в ТКГ "йти на компроміси": Позиція Росії та її найманців - "або по-нашому, або ніяк", складно уявити компроміси

Кравчук уточнив, що ці компроміси не стосуються українського суверенітету.

"А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України", - пояснив він.

Що стосується виборів в ОРДЛО, то вони, за словами Кравчука, можуть відбутися після відновлення контролю України над кордоном і повернення української влади.

"Росія на це не погоджується, але ми маємо виписати що таке "особливий статус управління регіонами". Як я це бачу: треба, щоб вони мали не менше прав і свобод, ніж мають інші регіони України. Тому що повернути їх в такому стані, як було раніше - це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про систему місцевого самоврядування", - зазначив він.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук не виключає кадрові зміни у складі української делегації Тристоронньої контактної групи

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+43
Кремль вытащил из чулана чучело Кравчука

https://youtu.be/IsOkhyWy3cw
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31.07.2020 13:22 Відповісти
+31
Пид*р старый.
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31.07.2020 13:22 Відповісти
+30
"Надо им дать больше прав, но в рамках Конституции Украины"

это как ?

В Конституции Украины есть права, которые не для всех ?
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31.07.2020 13:26 Відповісти
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Это смотря какие возможности. Кравчук же не дурак. Как ты не поймешь, самое главное, чтобы наши погранцы встали на границе. Без этого войны не закончить.Почему ты решил, что возможности - это мешок золота в каждую донецкую семью??? Чтобы все взять, надо что-то дать. В этом суть компромисса.
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31.07.2020 14:12 Відповісти
иди щи вари "стратег" херов
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31.07.2020 14:15 Відповісти
це ти клінічний ідіот, походу. "Возможності" це можливість впливати на курс держави, на рішення парламену (будь які), на перспективу співробітництва з НАТО та ЄС, а не мішки з золотом. Твій кравчук паскудник, комуняцька потвора, і чхати йому на Україну, і 27 років тому було хчати, і зараз чхати. Не даремно тут такі боти нульовки як ти за його гузно рвуть.
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31.07.2020 14:17 Відповісти
🤡🐸🤡

Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...
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31.07.2020 14:17 Відповісти
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31.07.2020 16:06 Відповісти
представляю, как инвесторы ломанутся вкладывать деньги в подвалы МГБ.
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31.07.2020 14:17 Відповісти
Ломанутся... Землю скупать...
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31.07.2020 14:20 Відповісти
выгодный бизнес. землю продал - отжал, продал - отжал.
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31.07.2020 14:30 Відповісти
Здесь очень многие вообще за кордоном живут, а советуют нам воевать, не стремиться закончить войну... Очень умно. А не послать ли вам своих детишек на украинский фронт?
Вот с фашистами же закончили войну. Догвор о капитуляции подписали. И тоже дали особые полномочия их областям. чтобы возродить Германию из руин. Никто это предательством не считает.
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31.07.2020 14:19 Відповісти
Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції - Цензор.НЕТ 2929
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31.07.2020 14:25 Відповісти
ты tgh лживое номерное кремлёвское чучело, а не украинка, не манипулируй детишками, играя с причиной и следствием...а также советую прочесть кого называли фашистами....у себя на паРаше проси пукина чтобы войска вывел из Украины и не посылал своих убийц в Украину, глядишь и войны уже через неделю не будет...
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31.07.2020 20:54 Відповісти
Пердун старый, будешь со своими клоунами в Ростов бежать
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31.07.2020 14:22 Відповісти
Ну що,хоче старий простатик там зробити вільну економ зону.А це- анулювання податків.Туди ринуться всі компанії - Києви і інших міст.Регіструватимуться там,аби не платити податки. Буде вам швейцарія па даунбаскі…Начувайтеся,брати…
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31.07.2020 14:23 Відповісти
Почему вы Кравчука так оскорбляете? Без него не было бы независимой Украины.
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31.07.2020 14:37 Відповісти
кацапи, ви зовсім тупі)) Акт приймала ВР, а не як в твоїй рашке - сЦарь))
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31.07.2020 14:46 Відповісти
Где она НЕЗАВИСИМАЯ ?
Всё правящее шобло коммуняцко-промосковское.
Черновола показательно убили.
И теперь снова воссоздают СССР-2.
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31.07.2020 15:13 Відповісти
Предлагаю силой забрать окупированые территории и выжечь все живое там.И никаких нафиг компромисов сатанистам.Это востановит справедливость и территориальную целостность.А потом начнем обсуждать размер препараций со стороны мордора.И да,вот еще что - объявите наконец проклятых кацапов вечными врагами Украины.400 лет они нас убивают.
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31.07.2020 14:40 Відповісти
Провокатор "радеон" - предлагай в другом месте . Где живут идиотьі , вроде тебя.
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31.07.2020 15:16 Відповісти
Миротворец Александр Ивашин. Большинство украинцев желает выжечь донбасскую мразь в реальном смысле этого слова. Просто врожденная скромность не позволяет им выражать это публично.
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31.07.2020 15:42 Відповісти
Дужик , тебе место в психушке.
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31.07.2020 16:24 Відповісти
Сейчас будут вариации по словесному оформлению. Раз народ не приемлет особый статус назовем особые права или больше возможностей, или реализация чаяний народов Даунбасии. Вобщем,задача впихнуть данбасян в Украину на условиях Кремля.Отравлять политическую и экономическую жизнь украинцев и государства Украина. А наша единственная задача как патриотов Украины это вернуть територрии и посадить местных жителей на жесткий контроль безо всяких политических прав на несколько лет. И это только тех кого мы не выпрем оттуда науй в кацапию.Сейчас же первичная задача прекратить экономическое спонсорство в виде торговли через схемы и абсолютное прекращение пенсионных выплат жителям оккупированных територрий постоянно на них проживающим.
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31.07.2020 14:41 Відповісти
Валянок-комуняка(((
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31.07.2020 14:52 Відповісти
Хочу більше прав для себе, не платити податки, наприклад.
Чим я гірший.
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31.07.2020 15:07 Відповісти
Формула проста. Берешь автомат и грабь, убивай. К тебе пришлют какого то бывшего Президента и получишь, преференции с компромиссом.
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31.07.2020 19:59 Відповісти
Больше прав и возможностей для ОРДЛО ?
А Украине это зачем ???
Ах ты гнида промосковская, Кучма ушёл, чтобы не мараться, а Кравчуку такое - залюбки.
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31.07.2020 15:10 Відповісти
що таке для укропа ОРДЛО- чумадан без ручки, за територію обідно, за саранчу яка її заселила ні, тож які ***** компроміси, скоро будуть вам пі** комроміси
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31.07.2020 15:13 Відповісти
Может, Кондратий-86 сделает доброе дело.
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31.07.2020 15:17 Відповісти
До сих пор Кравчук был почётным первым президентом Украины.
Похоже, он хочет обмазаться и остаться в памяти всё же секретарём ЦК.
Затакие высказывания надо отбирать дачу с водителем и охраной,
и дуй за молоком в соседний гастроном.
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31.07.2020 15:23 Відповісти
Сильная армия Украины решит любые вопросы по Донбассу и Крыму, других вариантов нет.
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31.07.2020 15:41 Відповісти
Армией управляет 4-жды откосивший.
Так что по вопросам Донбасса обращайтесь к Майклу Помпео.
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31.07.2020 15:43 Відповісти
Сильная армия Украины вместе с сильными армиями стран НАТО. Это будет точнее.
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31.07.2020 15:47 Відповісти
Якщо йти логікою Кравчука, то іншим регіонам можна бикувати і їм дадуть більше? Краще лемкам полізти у за..пу і вимагати, бо вони мають свою культуру, свою мову і свій патріотизм? А бойкам,а поліссю, де їх культуру знищив "чорнобиль" , а іншим. Чому так?
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31.07.2020 15:47 Відповісти
Це комуняцьке падло принесло в Україну стільки зради що в нього вже життя не вистачить щоб спокутувати свою провину. Знов чергова зрада на кшталт мертвечука.
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31.07.2020 15:57 Відповісти
Нужно ввести возрастные ограничения для лиц занимающихся политикой Почему для других профессий есть возрастной ценз а политики до самой своей смерти нам помои в уши вливают При всём уважении к Макарычу но его используют в тёмную как ширму прикрываясь его именем А он будет только плакать и пукать пукать и плакать на заседании комиссии
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31.07.2020 16:00 Відповісти
Кравчук, верни Кучму.
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31.07.2020 16:04 Відповісти
" Я когда-то был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизни и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - сказал он."
Да-да-да.....
Вот с этого и начинался Янукович, свободная экономическая зона Донбасс....
Беспошлинный ввоз куриных окорочков....

А теперь -

Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:
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31.07.2020 16:11 Відповісти
Надо спросить старого маразматика-комуняку, кем сейчас работает в даунбасе некто Кулемзин？ Тоже из банды бандюковича. А тогда, как говорят знающие люли, кулемзин сидел на потоках в этих самых "зонах", прошел хорошую школу, выходит. А, кроме того, через эти зоны ушли в оффшоры первые миллиарды долларов сегодняшних "уважаемых предпринимателей" из Дамбаса.
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31.07.2020 16:24 Відповісти
Вопрос же не в том,сколько чего дать жителям оккупированных территорий, там вообще от жителей ничего не зависит. Я это могу говорить потому что у меня там родственники живут. Могут например среди бела дня в селе ироды изнасиловать дивчину, а жители от страха по домам прячутся, зубами стучат. Все зависит исключительно от позиции России, а позиция у них простая, имперская, и плевали они на горе и слезы наших людей. Вот это и должен понимать каждый украинец по обе стороны линии пересечения.
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31.07.2020 16:13 Відповісти
Найкраще що може зробити Кравчук для України це каламутити воду в Мінській калюжі (він це вміє) та робити гучні перді в неї поки москаля остаточно не засмокче ця мінська багнюка. Все залежить ким він себе більше відчуває - українцем чи комуністом.
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31.07.2020 16:22 Відповісти
Макарович никак не сбросит свои коммунистическо-интернациональные замашки..Управление в ОРДЛО должно быть только военно-административное..,до поры до времени,конечно..
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31.07.2020 16:31 Відповісти
А по моему очень умный и хитрый человек.
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31.07.2020 16:33 Відповісти
Ага. Такий вумний, що Чорноморський флот до цих пір ніхто не може знайти, а замість ядерної зброї умудрився з чучмою рулон туалетного паперу отримати.
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31.07.2020 19:30 Відповісти
хитрый означает умный со знаком минус (всё себе, для себя, а другим ничего).
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01.08.2020 00:20 Відповісти
Может быть и так...
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01.08.2020 17:49 Відповісти
интересно, почему какао-ботва так накинулась на Кравчука?
и как там пирожник в Бодкуме поживает?
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31.07.2020 18:04 Відповісти
Підітрись. Не забудь.
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31.07.2020 19:28 Відповісти
это ты само себе о себе исключительно написало.
прочти само себе о себе "Підітрись. Не забудь."
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31.07.2020 20:06 Відповісти
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31.07.2020 20:13 Відповісти
это ты само себе о себе исключительно написало.
прочти само себе о себе
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31.07.2020 20:26 Відповісти
Що-бомбить? Так не пиши херню всяку. Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції - Цензор.НЕТ 3724 А то за 3 копійки готовий маму рідну продати кому завгодно, шмаркля ти зелена сепарська.
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01.08.2020 05:48 Відповісти
это ты само себе о себе исключительно написало.
прочти само себе о себе: "Що-бомбить? Так не пиши херню всяку. А то за 3 копійки готовий маму рідну продати кому завгодно, шмаркля ти зелена сепарська."

3 - 0 в мою пользу.
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01.08.2020 07:17 Відповісти
Посмеялся вдоволь. Спасибо. Твоя польза - в туалете.
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01.08.2020 07:30 Відповісти
это ты само себе о себе исключительно написало.
прочти само себе о себе: "Посмеялся вдоволь. Спасибо. Твоя польза - в туалете. "
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01.08.2020 22:38 Відповісти
4-0 в мою пользу. всухую.
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01.08.2020 23:20 Відповісти
Кравчук все время жаловался на "маленькую "пенсию., каждое интервью ронял скупую старческую слезу... Видимо Путин ( через старого друга и партнера Кравчука Медведчука) пообещал Макаровичу на его " бедность" еще и персональные пенсии Рашен Федерации. и Протектората Малороссо-новороссии. Неужели кто то , когда то сомневался в сущности этого секретаря по идеологии..., а как ему досталось президентство.. только убийством Черновола.
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31.07.2020 18:20 Відповісти
Что ты тут за чушь пишешь?
Кравчук был президентом.в 1991-1994 годах. А Черновол погиб в 1999 году!
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31.07.2020 19:57 Відповісти
Да.. времени прошло много.. в датах ошибся.. Но от победы на выборах коммунист Макарыч, патриота Черновола отодвинул 61,6 на 23,3 ( я как раз голосовал за последнего), а это пожалуй была единственная возможность по настоящему создать Украину, а не то что получилось в итоге.. после секретаря по идеологии, красного директора, пчеловода, зека, олигарха и клоуна, как говорится скоро до мышей дойдем. Но те кто стоял за такими как Кравчук ( пусть и не он лично, тут звиняйте пане "Иванов") и убрали Черновола... и маемо що маемо. Ну как я понял против остального по отношению к Макарычу вы, т.е. "ТЫ" не возражаешь.
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31.07.2020 21:52 Відповісти
У дамбасятіни може бути більше прав тільки в одному - піти на--й!
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31.07.2020 19:27 Відповісти
Права и возможности обогащать кравчука контрабасиком, как в свое время из пмр...??? Когда ты уже нажрешься старый поц, ты уже в могиле одной ногой, тебе все мало..((((
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31.07.2020 20:31 Відповісти
бутусов популялизирует старого коммуняку , мдаа я помню как во время выборов бутусов лил грязь на Порошенко и поднимал рейтинги клоуна , слабоват интеллектом товарищь бутусов.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
А С ЧЕГО ЭТО ВДРУГ КАКАЯ-ТО ОПЕТУШЕННАЯ НЕЧИСТЬ ДАМБАСКАЯ В СТАТУСЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ КАКОЙ-ТО ОСОБЫЙ СТАТУС??


ОСОБЫЙ СТАТУС У ДАМБАСОВ УЖЕ ЕСТЬ - ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ И ОПЕТУШКИ. ЭТОГО ХВАТИТ!
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01.08.2020 06:05 Відповісти
Кравчук скот
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01.08.2020 10:50 Відповісти
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