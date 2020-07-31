Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції

Перший президент України, керівник української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук розповів, які можуть бути компроміси для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравчука, йдеться про систему управління та економічну політику щодо окупованих територій.

"Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання. Наступне. Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про плани Кравчука в ТКГ "йти на компроміси": Позиція Росії та її найманців - "або по-нашому, або ніяк", складно уявити компроміси

Кравчук уточнив, що ці компроміси не стосуються українського суверенітету.

"А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України", - пояснив він.

Що стосується виборів в ОРДЛО, то вони, за словами Кравчука, можуть відбутися після відновлення контролю України над кордоном і повернення української влади.

"Росія на це не погоджується, але ми маємо виписати що таке "особливий статус управління регіонами". Як я це бачу: треба, щоб вони мали не менше прав і свобод, ніж мають інші регіони України. Тому що повернути їх в такому стані, як було раніше - це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про систему місцевого самоврядування", - зазначив він.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук не виключає кадрові зміни у складі української делегації Тристоронньої контактної групи