Пєсков заявив, що про жодне згортання "нормандського формату" не йдеться
Росія, як і раніше, дотримується Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про згортання переговорів у "нормандському форматі" не йдеться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Про жодне згортання переговорів Козак не писав, не казав. І якщо це стверджується, то є перекрученням", - сказав Пєсков.
Раніше 30 липня низка ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрям у Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу Президента Андрію Єрмаку).
У посланні політик назвав переговори стосовно Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.
Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака проявом дипломатичної гри і зазначив, що переговорний процес триває.
"Нормандська четвірка" - група лідерів Німеччини, Росії, України і Франції щодо врегулювання ситуації на сході України.
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