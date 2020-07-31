Пєсков заявив, що про жодне згортання "нормандського формату" не йдеться

Росія, як і раніше, дотримується Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про згортання переговорів у "нормандському форматі" не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Про жодне згортання переговорів Козак не писав, не казав. І якщо це стверджується, то є перекрученням", - сказав Пєсков.

Раніше 30 липня низка ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрям у Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу Президента Андрію Єрмаку).

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У посланні політик назвав переговори стосовно Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака проявом дипломатичної гри і зазначив, що переговорний процес триває.

"Нормандська четвірка" - група лідерів Німеччини, Росії, України і Франції щодо врегулювання ситуації на сході України.