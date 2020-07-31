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Новини
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Пєсков заявив, що про жодне згортання "нормандського формату" не йдеться

Пєсков заявив, що про жодне згортання

Росія, як і раніше, дотримується Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про згортання переговорів у "нормандському форматі" не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Про жодне згортання переговорів Козак не писав, не казав. І якщо це стверджується, то є перекрученням", - сказав Пєсков.

Раніше 30 липня низка ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрям у Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу Президента Андрію Єрмаку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це "політична гра"

У посланні політик назвав переговори стосовно Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака проявом дипломатичної гри і зазначив, що переговорний процес триває.

"Нормандська четвірка" - група лідерів Німеччини, Росії, України і Франції щодо врегулювання ситуації на сході України.

Автор: 

перемовини (3010) Пєсков Дмитро (1692) росія (66060) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
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О московитах: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». Из дневника сподвижника Петра I - русского генерала и контр-адмирала, шотландца Патрика Гордона (1635-1699)
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31.07.2020 13:27 Відповісти
+1
ЗАБРЕХАЛИСЬ!
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31.07.2020 13:27 Відповісти
+1
Письков,передёргивая на путлера блеет,что является передёргиванием утверждение что кто-то что-то писал и читал.
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31.07.2020 13:36 Відповісти
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О московитах: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». Из дневника сподвижника Петра I - русского генерала и контр-адмирала, шотландца Патрика Гордона (1635-1699)
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31.07.2020 13:27 Відповісти
ЗАБРЕХАЛИСЬ!
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31.07.2020 13:27 Відповісти
Собственно все что сейчас происходит - результат смены формы воздействия на Украину после прихода Дмитриева. Дмитриев отбросил все промежуточные формы переговоров, фактически вывел из цепи переговорного процесса связку Козак-Ермак и напрямую осуществляет давление на Зеленского без посредников и формальностей. При том объем компромата на Зеленского у РФ огромный. Фактически в Украине прокатывается "вариант Трампа". Сейчас психическое состояние Зеленского близко к срыву и дальнейшие планы РФ связаны с формированием в Верховной Раде Украины "блока Разумкова" для имплементации договорных соглашений от Кравчука. РФ очень важно снять именно европейские санкции для решения вопроса "Северного потова-2", потому через это блок и намечается проталкивание изменений в Конституцию. Собственно для них Зеленский - отработанный материал и его судьба их не интересует. Главный резерв России сейчас - Верховная Рада.
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31.07.2020 13:56 Відповісти
Осінь мабуть таки буде жаркою.
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31.07.2020 14:07 Відповісти
Шо , у Зеленского жаба больше , чем у Петра? Так фабрика конфетная у кого ? И ведь не простаивает сегодня ! Не клевещите на будкостроителя !
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31.07.2020 15:12 Відповісти
Не надоело жевать эту фабрику?
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01.08.2020 11:14 Відповісти
Этой фабрики уже давно не существует в принципе- разобрали и вывезли все с 21017 года, а 2015 бизнес был под арестом и не работал совсем. Это у них, кремледрочеров, застряла в сраке методичка кремля. Киздят и киздят, ущербные. но все при этом дружно "забывают", что у шмаркли весь его российский бизнес работал благополучно с 2014 года и сейчас работает, и деньги ему платит не только рус. бизнес , ну и государство российское. Так что идите в глубокую опу, зеленогнойные и *************.
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03.08.2020 15:25 Відповісти
100% за.
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03.08.2020 20:29 Відповісти
Откуда такая конспирология?
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01.08.2020 11:14 Відповісти
Тим часом:
«Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко.»
https://ukranews.com/news/717836-razzhiganie-mezhreligioznoj-vrazhdy-poroshenko-gbr-zaktrylo-delo-ob-otmene-registratsii-upts-kp
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31.07.2020 13:27 Відповісти
Не бывшим. В Украине президент пожизненно.Правильно - экс президент.
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01.08.2020 11:13 Відповісти
Письков,передёргивая на путлера блеет,что является передёргиванием утверждение что кто-то что-то писал и читал.
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31.07.2020 13:36 Відповісти
Точно,передергивает инфу усатый. А где-же телохранитель Гаранта и по совместительству его п/с Мендель?Отчего не в контрах с Письковым? Неуж-то в декрете?
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31.07.2020 16:15 Відповісти
 
 