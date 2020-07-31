Перечень карантинных зон в Украине утвердят ближе к вечеру, - главный санврач Ляшко

Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов сообщил, что сегодня центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором утвердят четыре карантинные зоны.

Киев может оказаться между желтой и оранжевой эпидемиологической зоной.

