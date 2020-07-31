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Новини Коронавірус і карантин
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"ЄС" вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з COVID-19, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Депутати зобов'язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед - про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як "Велюри" та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання", - підкреслив нардеп.

За словами Герасимова, уряд має пояснити, як виправляти ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", - додав нардеп.

Також читайте: Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка

Крім того, підкреслив Герасимов, Кабінет Міністрів та Офіс Президента мають прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на "освоєння" коштів спеціального фонду через так зване "велике будівництво" доріг. Згідно із журналістськими розслідуваннями, на окремих ділянках вартість кілометра вже зросла втричі порівняно з попередніми роками.

"Ще одне завдання парламенту – посилити контроль за діями некомпетентної, дилетантської та схильної до корупції виконавчої влади і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду. Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно", - підсумував нардеп.

Автор: 

ВР (15045) карантин (18172) Герасимов Артур (298) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ЕС единственная партия в Украине которая думает и пытается облегчить жизнь простых людей!
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31.07.2020 14:04 Відповісти
+5
так вступай!)
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31.07.2020 14:08 Відповісти
+4
Парашенка мало вкрало, хоче ще. Тому і в парашкоботів на 5 місяці епідімії шило в сраці заюзалося. 73% - це не рейтинг Зеленського, це градус ненависті до Парашенки.
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31.07.2020 14:46 Відповісти
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По словам Герасимова, правительство должно объяснить, как исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net.ua/n3211225

Пусть заставят приказом всех носить маски, как КМДА в ситуации с обязательным исполнением гимна.
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31.07.2020 13:43 Відповісти
Внуки шарикова и швондера вспомнили про песнопения своих предков. Только те до ношения намордников не додумались.
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31.07.2020 16:12 Відповісти
Цілком підтримую запровадження самого суворого карантину в Куєві!
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31.07.2020 13:57 Відповісти
видела в ютубе как тебе, и твоей свинособачьей семейке ,срут на морды в новостях, что кацапы уже вакцину придумали
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31.07.2020 14:18 Відповісти
...дуй за валежником, побируха кацапская.
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31.07.2020 14:35 Відповісти
Правильно, всех коронафобов - в бессрочный карантин с обязательным ношением намордников.
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31.07.2020 16:14 Відповісти
ЕС единственная партия в Украине которая думает и пытается облегчить жизнь простых людей!
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31.07.2020 14:04 Відповісти
так вступай!)
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31.07.2020 14:08 Відповісти
Кому это Карантин облегчил жизнь? Вы головой ударились?
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31.07.2020 14:09 Відповісти
Етот карантін, нікому нічого не облегчив, бо бубАчка, тупо, зупинив все виробництво і залишив людей без роботи і заробітку. І це станеться знову, якщо нічого не вжити, при такому зростанні хворих.
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31.07.2020 14:45 Відповісти
Казки не плети
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31.07.2020 14:09 Відповісти
Петросян научился пользоваться интернетом?
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31.07.2020 17:24 Відповісти
Тягнуть до вересня, щоб об'явити червоний рівень і закупити у дядяька Білла вакцини, він вже чекає прибуток . А ще, цікаво куди подівся фонд на боротьбу з ковидлою, він до лікарів так і не дійшов, на ямковий ремонт - дійшов, а до лікарів - зась!. Шмигаль так і сказав фонда пшик вже все вже немає. І ще чому жебраки ходять по поїздам метро вони за кошти влади розносять ковидлу, чи влада настільки тупа і не розуміє що навіть інфікований пасажир доїхав і вийшов, а ці співаки, офені і жебраки цілими днями ходять по вагонам виконуючи функцію загону 731 для дядька Білла.
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31.07.2020 14:22 Відповісти
Для улучшения эпидемической ситуации нужно:
1) Обязать Депутатов соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5м.!
2) За неправильное ношение, "забывание" менять маску, дистанцию меньше 1,5. - штраф 10 000грн. За отсутствие маски - 50 000грн.
Как отслеживать? Пусть следят неравнодушные! Им платить 10% за фоточку нарушения.
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31.07.2020 14:23 Відповісти
Герасимов! Припиняйте разом з Порошенком забезпечувати Україну тестами на COVID-19, тоді Верховну Раду не доведеться збирати!

*/ідкий сарказм/
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31.07.2020 14:23 Відповісти
Без Порошенка руйнується мірозданіє
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31.07.2020 14:41 Відповісти
з тобою, 73/43%зебіл, воно забруднене
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31.07.2020 15:39 Відповісти
Зе думал, что вирус можно и хером на клавишах раздавить...
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31.07.2020 14:43 Відповісти
Парашенка мало вкрало, хоче ще. Тому і в парашкоботів на 5 місяці епідімії шило в сраці заюзалося. 73% - це не рейтинг Зеленського, це градус ненависті до Парашенки.
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31.07.2020 14:46 Відповісти
ПЕС требует ? Наглая собака ...
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31.07.2020 15:05 Відповісти
А ніхто з зебілів не помітив, що фракція ЄС вимагає парламентського розслідування витрачання коштів, які були виділеніі закладені в фонд COVID-19...
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31.07.2020 15:50 Відповісти
та ти шо герасим .. ЗНАЄМО . -


..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ..."ЄС" вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з COVID-19, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8781
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31.07.2020 16:12 Відповісти
Это перед выборами пэтя решил себе проценты набрать.
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31.07.2020 19:13 Відповісти
 
 