"ЄС" вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з COVID-19, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Депутати зобов'язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед - про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як "Велюри" та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання", - підкреслив нардеп.

За словами Герасимова, уряд має пояснити, як виправляти ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", - додав нардеп.

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Крім того, підкреслив Герасимов, Кабінет Міністрів та Офіс Президента мають прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на "освоєння" коштів спеціального фонду через так зване "велике будівництво" доріг. Згідно із журналістськими розслідуваннями, на окремих ділянках вартість кілометра вже зросла втричі порівняно з попередніми роками.

"Ще одне завдання парламенту – посилити контроль за діями некомпетентної, дилетантської та схильної до корупції виконавчої влади і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду. Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно", - підсумував нардеп.