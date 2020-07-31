Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав безпідставним затримання 33 росіян у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РосЗМІ.

"Безумовно, безпідставне затримання російських громадян, до того ж 33 громадян, не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання Газеты.ру про те, чи з'явилася тріщина у відносинах Росії та Білорусі після затримання в Мінську 33 російських громадян.

Крім того, Пєсков повідомив, що особистих контактів Путіна і Лукашенка не було: "Нині працюють МЗС і посольство в Мінську. Ми дуже стурбовані, що досі не було надано консульський доступ до затриманих росіян".

Щодо перебування затриманих бойовиків Пєсков повідомив: "Ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що громадяни перебували проїздом у Білорусі і мали летіти в іншу країну. У них були квитки в Стамбул. Їхні дії не становили жодної загрози правопорядку Білорусі. Вони є співробітниками ПОП (приватного охоронного підприємства. - Ред.), вони не чинили жодних протизаконних дій".

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"Досі не було надано ​​інформацію, що обґрунтовує затримання громадян. Ми переконані, що білоруська сторона розбереться в інциденті і найближчим часом відпустить громадян РФ", - додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.