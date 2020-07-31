Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав безпідставним затримання 33 росіян у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РосЗМІ.
"Безумовно, безпідставне затримання російських громадян, до того ж 33 громадян, не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання Газеты.ру про те, чи з'явилася тріщина у відносинах Росії та Білорусі після затримання в Мінську 33 російських громадян.
Крім того, Пєсков повідомив, що особистих контактів Путіна і Лукашенка не було: "Нині працюють МЗС і посольство в Мінську. Ми дуже стурбовані, що досі не було надано консульський доступ до затриманих росіян".
Щодо перебування затриманих бойовиків Пєсков повідомив: "Ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що громадяни перебували проїздом у Білорусі і мали летіти в іншу країну. У них були квитки в Стамбул. Їхні дії не становили жодної загрози правопорядку Білорусі. Вони є співробітниками ПОП (приватного охоронного підприємства. - Ред.), вони не чинили жодних протизаконних дій".
"Досі не було надано інформацію, що обґрунтовує затримання громадян. Ми переконані, що білоруська сторона розбереться в інциденті і найближчим часом відпустить громадян РФ", - додав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Через пограничную службу проверяют дату и время пересечения границы с Беларусью.
2. В отеле/санатории проверяется дата и время поселения в номера.
3. Делается официальный запрос в авиакомпанию и пофамильно проверяют историю на каком рейсе они должны были улететь, т.е. на какую дату были куплены билеты.
Интересная инфа про пойманных в Беларуси кацапов
https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl
Поэтому они и не считали нужным шифроваться в Беларуси.
Если б у них была конечная точка - Беларусь, они бы вели себя по-другому.
Як же вони вміють брехати, касапи... Точно так же, як наші 73/43%зебіли. Втім: "з ким поведешся"...
отстали от самолета
даже на бухло нету