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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав безпідставним затримання 33 росіян у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РосЗМІ.

"Безумовно, безпідставне затримання російських громадян, до того ж 33 громадян, не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання Газеты.ру про те, чи з'явилася тріщина у відносинах Росії та Білорусі після затримання в Мінську 33 російських громадян.

Крім того, Пєсков повідомив, що особистих контактів Путіна і Лукашенка не було: "Нині працюють МЗС і посольство в Мінську. Ми дуже стурбовані, що досі не було надано консульський доступ до затриманих росіян".

Щодо перебування затриманих бойовиків Пєсков повідомив: "Ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що громадяни перебували проїздом у Білорусі і мали летіти в іншу країну. У них були квитки в Стамбул. Їхні дії не становили жодної загрози правопорядку Білорусі. Вони є співробітниками ПОП (приватного охоронного підприємства. - Ред.), вони не чинили жодних протизаконних дій".

Також читайте: Кулеба про затримання бойовиків ПВК Вагнера: Білорусь передала список українських громадян, зараз його перевіряють

"Досі не було надано ​​інформацію, що обґрунтовує затримання громадян. Ми переконані, що білоруська сторона розбереться в інциденті і найближчим часом відпустить громадян РФ", - додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7968) затримання (4355) Пєсков Дмитро (1692) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+38
Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Правильно. Это искусствоведы. Ехали смотреть на мечеть.
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31.07.2020 13:44 Відповісти
+26
Сейчас донецкая мразота пытается оправдать свои преступления ссылаясь на то, что власти во всем виноваты, но не они. Какие же Суки! В этой войне виноваты те, кто позвал войну в Украину. Виноват тот, кто поднял триколор с криками путин введи войска. Виноваты те, кто убил коренного дончанина Дмитрия Чернявского за то что был против рашки. Виноват тот, кто останавливал технику ВСУ, тот кто закидывал женщину камнями только за то, что она подняла украинский флаг. Виноваты те кто кто проводил парад пленных. Виноваты те кто издевался над погибшими Героями Украины, те кто проводили пытки, те кто собирался до Киева, те кто в 2014 году грозился вешать майдановцев. Никакой пощады этим ублюдкам - Народ Украины не допустит чтобы эти твари остались безнаказанными и достанет каждого ублюдка, где бы он не находился.
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31.07.2020 14:05 Відповісти
+16
Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул - Цензор.НЕТ 8780

Да и не боєвики они вовсє, а бєльіє барашки
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31.07.2020 13:44 Відповісти
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Хм-м-м... А от цікаво дізнатись фахову думку лікарів. Це піськова так ковбасить через нещодавно перенесену короночку, чи то так наркота діє на міжвушний ганглій?
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31.07.2020 14:51 Відповісти
😂
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31.07.2020 14:56 Відповісти
Ботокс, моржова ... не тільки рило свое маже!
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31.07.2020 15:01 Відповісти
Схоже, так уже не розібратися, хто кого покусав. Одне ясно - вони всі заразні.
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31.07.2020 15:11 Відповісти
Легенда писькова о том, что они опоздали на самолет проверяется очень просто:

1. Через пограничную службу проверяют дату и время пересечения границы с Беларусью.

2. В отеле/санатории проверяется дата и время поселения в номера.

3. Делается официальный запрос в авиакомпанию и пофамильно проверяют историю на каком рейсе они должны были улететь, т.е. на какую дату были куплены билеты.
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31.07.2020 15:09 Відповісти
У Раши и Беларуси нет контроля границ.
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31.07.2020 15:17 Відповісти
В условиях коронавируса правила поменялись. Пересечь россиянами границу с РБ сейчас можно только на личном автомобиле, такси или автобусе. Поездка на автобусе осуществляется так: пассажиров довозят до границы, далее они самостоятельно проходят паспортный и таможенный контроль, после этого их забирает другой автобус и везет дальше. Иногда контроль проводится прямо в автобусе. Так что все можно проверить, при желании.
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31.07.2020 15:58 Відповісти
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

Интересная инфа про пойманных в Беларуси кацапов

https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl https://m.facebook.com/159228917995502/posts/698483250736730/?app=fbl
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31.07.2020 15:14 Відповісти
они заблудились ...як псковські десантники у 14му році ...
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31.07.2020 15:20 Відповісти
Думаю так все и было. Наемники ездят в Африку не напрямую а небольшими группами через другие страны, чтобы не особо привлекать внимания.
Поэтому они и не считали нужным шифроваться в Беларуси.
Если б у них была конечная точка - Беларусь, они бы вели себя по-другому.
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31.07.2020 15:20 Відповісти
на превеликий жаль затримання це не вирок суду та термін ув"язнення. це ж всетаки не опозиціонери.
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31.07.2020 15:22 Відповісти
ага, филателисты ехали марки собирать
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31.07.2020 15:23 Відповісти
Любое упоминание раши - это уже угроза . Этот зверинец давно надо было изолировать .
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31.07.2020 15:46 Відповісти
Писькову забыли сказать, что вагнеры как раз и воюют с турками в Ливии и Сирии.Тогда бы он понес пургу о том что они ехали высаживаться захватывать проливы уже в самой Турции. Все равно не лепится, раз были в Беларуси проездом, так почему остановились лагерем и куда делись еще 170 ?
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31.07.2020 15:56 Відповісти
В Стамбул прольотом через Мінськ... Мовляв, з жодного іншого касапського аеропорту в Стамбул не добратися...

Як же вони вміють брехати, касапи... Точно так же, як наші 73/43%зебіли. Втім: "з ким поведешся"...
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31.07.2020 15:58 Відповісти
Зебіли ******* брехню, їхні вуха та мізки для цього й створені щоб харчуватись обіцяною халявою.
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31.07.2020 16:07 Відповісти
А кого чи що ці "ЧОПи" зібралися "охороняти" по закордонах?
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31.07.2020 16:27 Відповісти
Эрдогану уже сообщили. что кремлёвский рахит пытался заслать к нему террористов для массовых взрывов, убийств госчиновников, создания паники и хаоса?
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31.07.2020 16:43 Відповісти
мы сами неместные
отстали от самолета
даже на бухло нету
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31.07.2020 17:06 Відповісти
Клас! Тепер нехай їх Ердогану віддадуть!
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01.08.2020 00:00 Відповісти
Та они ни при делах - ехали купаться в море организованно усиленным взводом "отдыхающих"
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01.08.2020 06:03 Відповісти
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