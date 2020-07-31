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Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України, в межах посилення заходів безпеки в столиці та інших регіонах країни, затримала в Києві організатора угруповання, яке займалося нелегальним збутом військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, фігурант налагодив незаконне виготовлення засобів ураження для продажу. Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Отриману зброю організатор групи реалізовував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів нелегального збуту зловмисником засобів ураження.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та "виробництва" правоохоронці виявили 3 пістолети-кулемети системи "SA-26" і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів.

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Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряється інформація щодо нелегального надходження виявлених боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

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Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 01
Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 02
Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 03
Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 04
Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 05
Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ 06

Автор: 

Київ (19662) зброя (7534) СБУ (12973)


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дуже схоже на антикварну зброю, яку продають колекціонерам))
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31.07.2020 14:43 Відповісти
АКМ канєшно обвешан тюнингом по самые галогеночки, но с рыжим магазином, перемотанным изолентой, выглядит якто по цыгански.

А вот чехи красивые, ничего лучше на этой планете под ТТшный патрон не придумано.
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31.07.2020 15:16 Відповісти
- Меня терзают смутные сомнения (с) сначала рюкзаки, теперь оружие раздаёт
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31.07.2020 15:24 Відповісти
Я щось тут не бачу гранат і мін. які нардеп Савченко з Рубаном везли до Києва. Чехословацькі автомати мабуть охолощені і вони не під патрон ТТ, а чешські патрони подібні за розміром для ТТ, але більш потужні, після них ТТ розвалювався. Тому не бачу криміналу, якщо збоя холощена (для колекціонерів, або перероблена під одинарні постріли). Закону Про обіг зброї в Україні немає, тому нехай СБУ, МВС прокурори ідуть лісом. На їх внутрішні інструкції наплювати і розтерти. Це будь-який юрист докаже на суді.
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31.07.2020 16:14 Відповісти
CБУ первищила свої повноваження, так як незаконно арештувала громадян згідно ст.263 КК. Ст. 263 робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого в природі не існує. А те, що не заборонено, то дозволено. Це вже співробітники СБУ скоїли кримінальний злочин.
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31.07.2020 21:05 Відповісти
 
 